CODI kündigt Börsengang von $CODI an

KAUNAS, Litauen, Jan. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CODI Finance gibt zum Einläuten des neuen Jahres die Notierung von $CODI an der P2pb2b-Börse bekannt. Angesichts der Tatsache, dass das Projekt erst im September 2021 gestartet wurde, ist CODI in einem unglaublichen Tempo gewachsen. Das CODI-Ökosystem wurde umbenannt, um die Vision des Projekts für die gesamte DeFi-Branche zu verwirklichen. CODI hat seine Funktionen erfolgreich skaliert, um die Bedürfnisse seiner Benutzer zu erfüllen und gleichzeitig die DeFi-Branche insgesamt zu revolutionieren.



Die Plattform gibt ihrer Community die Möglichkeit, über neue Funktionen, Partnerschaften und Integrationen abzustimmen, indem sie die DAO-Governance-Struktur nutzt. Im Wesentlichen verwalten Benutzer das vollständig dezentralisierte Ökosystem.

Zu den Updates des umbenannten Ökosystems gehören:

COpad – Premier IDO Launchpad

CODIswap – Limit-Order-basiertes DEX

NFT-Marktplatz



Das erste Produkt, das das CODI-Ökosystem auf den Markt bringen will, ist ein leistungsstarkes Launchpad DEX, das auf der schnellen und skalierbaren Solana-Blockchain basiert. Die CODI-Community könnte dann in die vielversprechendsten neuen DeFi-Projekte investieren. Gleichzeitig wird es durch neue DeFi-Projekte möglich sein, Mittel von begeisterten CODI-Investoren zu beschaffen. Das IDO-Launchpad von CODI, COpad, erkennt an, dass es heute zahlreiche DeFi-Projekte auf dem Markt gibt, aber es gibt eine „Vertrauensbarriere“ bei der Entscheidung, in welches DeFi-Projekt man investieren soll. Viele neue DeFi-Projekte ködern Investoren, indem sie sich als legitime und vertrauenswürdige Projekte ausgeben, um dann ihr Geld zu stehlen. CODI hat ein Überprüfungsverfahren für DeFi-Produkte entwickelt, bevor sie auf dem Launchpad DEX gelistet werden.

$CODI-Notierung auf P2pb2b

Alle Protokolle und Funktionen im CODI-Ökosystem wurden so konzipiert, dass sie mit dem nativen Token des Projekts, $CODI, kompatibel sind. Jedes Mitglied der Community muss CODI-Token besitzen, um die vielen Vorteile des Ökosystems nutzen zu können.

$CODI wurde am 15. Januar um 11:00 Uhr UTC an der p2pb2b-Börse notiert. Die bevorstehende Notierung des CODI-Tokens zeigt, dass es sich um ein ehrgeiziges Projekt handelt, was seine Erfolgschancen erhöht. Das CODI-Projekt ermöglicht es frühen Investoren auch, die Vorteile dessen zu nutzen, Early Adopters zu sein, indem sie $CODI schon in diesem frühen Stadium kaufen.

Ein Foto zu dieser Bekanntmachung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c743d4d-f75b-4e8e-a422-888b431d8265

Wenn Sie mehr über dieses Projekt erfahren möchten, besuchen Sie www.codi.finance

CEO Arvydas Kublickas

E-Mail-Adresse: arvydaskublickas@codi.finance

Social-Media-Kanäle

Twitter: https://twitter.com/Codi_Finance

Discord: https://discord.gg/FaMtfa6s

Telegram: https://t.me/codi_finance_community