Gildan dévoile sa stratégie ESG de nouvelle génération et ses cibles futures

English French

(1) Par rapport à l’année de référence 2018

Décarbonisation de sa chaîne d’approvisionnement conformément à l’initiative Science Based Targets.

Innovation et investissement dans des initiatives de réduction de la consommation d’eau.

Attention accrue accordée à la circularité et à l’approvisionnement en matières premières durables.

Renforcement de la diversité, de l’équité et de l’inclusion en fixant pour la première fois un objectif en matière de parité hommes-femmes.

Plan de divulgation pour s’aligner au Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD).

MONTRÉAL, 17 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) est ravie de dévoiler sa stratégie ESG de nouvelle génération et ses objectifs futurs. La nouvelle approche de l’entreprise comprend un engagement à réaliser des progrès significatifs d’ici 2030 dans les domaines suivants :

Changements climatiques, énergie et eau

Circularité

Gestion du capital humain

Création de valeur à long terme

Transparence et divulgation

« Depuis le début, nous avons repensé et construit l’avenir de la fabrication responsable de vêtements. Cela a fait de Gildan l’entreprise qu’elle est aujourd’hui, laquelle est reconnue pour les vêtements que nous fabriquons et la façon dont nous les fabriquons, a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. Les facteurs ESG ont toujours été intégrés à notre stratégie d’affaires et reflétés dans notre offre sur le marché. Cette stratégie de prochaine génération nous poussera à fournir un rendement ESG encore plus élevé et à continuer de renforcer Gildan en tant qu’entreprise de vêtements éthique, durable et efficace de calibre mondial. »

La nouvelle stratégie de Gildan s’attaquera aux priorités environnementales et sociales mondiales visant à améliorer la vie des personnes qui fabriquent des vêtements pour Gildan, à mieux protéger l’environnement, à autonomiser les collectivités avoisinantes et à accroître la durabilité des produits livrés aux clients partout dans le monde.

« Aujourd’hui, nous sommes extrêmement fiers de dévoiler notre nouvelle stratégie et nos nouveaux objectifs qui ont été élaborés stratégiquement pour cibler les principaux enjeux auxquels font face Gildan et, de façon plus générale, le monde entier, a déclaré Peter Iliopoulos, vice-président principal, fiscalité, développement durable et affaires gouvernementales chez Gildan. En tant que fabricant de vêtements verticalement intégré de premier plan à l’échelle mondiale, Gildan a l’occasion de renforcer sa contribution positive dans les domaines où elle peut avoir l’impact le plus significatif. À cet effet, nous avons élaboré des cibles clés réalisables, dont certaines sont mises en évidence ci-dessous. »

Changements climatiques, énergie et eau

Gildan s’engage à poursuivre sa lutte contre les changements climatiques en ouvrant la voie à un avenir à faibles émissions de carbone. Son objectif est de réduire de 30 % ses émissions de CO 2 de type 1 et 2 d’ici 20301, conformément à l’initiative Science Based Targets et au niveau de décarbonisation requis pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. À cette fin, Gildan est heureuse d’annoncer que l’entreprise a signé la lettre d’engagement de l’initiative Science Based Targets, se joignant ainsi à des entreprises du monde entier qui suivent une approche fondée sur la science pour réduire les émissions de carbone. Gildan s’engage également à gérer les risques en matière d’eau qui sont liés aux changements climatiques. Dans cette optique, l’entreprise prévoit investir davantage dans l’utilisation efficace de l’eau et mettre en œuvre d’autres options de réduction, de réutilisation et de recyclage de l’eau dans ses opérations, dans le but d’atteindre une réduction de 20 % du prélèvement d’eau dans la nature d’ici 20301.

Circularité

Gildan s’engage à favoriser une économie circulaire pour réduire son impact sur l’environnement. Ce faisant, Gildan a l’intention de se procurer des matières premières plus durables et transparentes et d’améliorer les initiatives de gestion durable des déchets. Cela comprend l’approvisionnement en coton durable à 100 % d’ici 2025 et en polyester recyclé ou d’autres genres de fibres et de fils à 30 % d’ici 2027. L’entreprise prévoit également d’atteindre l’objectif de zéro déchet de fabrication d’ici 2027 et d’utiliser 75 % d’emballages et de garnitures recyclés ou durables d’ici la même année.

Gestion du capital humain

Fait important, Gildan s’engage à continuer de veiller à ce que les droits de la personne soient respectés dans sa chaîne d’approvisionnement. De plus, Gildan fera passer le rendement en matière de santé et de sécurité à de nouvelles normes en travaillant à améliorer la sécurité des employés et à réduire les risques en milieu de travail dans l’ensemble de ses opérations. Pour ce faire, Gildan prévoit obtenir la certification ISO 45001 dans toutes les installations détenues et gérées par l’entreprise d’ici 2028.

Sur le plan de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, l’entreprise s’est fixée pour la première fois un objectif pour améliorer la parité hommes-femmes. À l’échelle mondiale, Gildan a déjà atteint la parité entre les genres au niveau des chefs de services et niveaux de postes moins élevés. D’ici 2027, elle prévoit faire de même dans les postes de niveaux directeur et au-delà.

Création de valeur à long terme

Gildan s’engage à avoir une incidence positive sur le développement économique grâce à un engagement significatif dans les régions où l’entreprise exerce ses activités. Gildan a l’intention d’augmenter progressivement la répartition de capital pour des projets utiles et axés sur la valeur dans les régions où l’entreprise exerce ses activités et d’atteindre graduellement une contribution de 1 % de ses gains avant impôts d’ici 2026. Parallèlement, l’entreprise mobilisera l’une de ses parties prenantes les plus importantes, ses employés, et continuera de faciliter et d’encourager le bénévolat de la part des employés à tous les niveaux afin d’approfondir l’impact à l’échelle local.

Transparence et divulgation

Le fait de partager le parcours de façon transparente avec les parties prenantes constitue un élément clé de la responsabilité de Gildan dans l’atteinte de ces cibles. À cette fin, Gildan s’engage également à améliorer et à renforcer davantage sa divulgation des facteurs ESG dans ses domaines d’intérêt, ce qui permettra aux parties prenantes de prendre des décisions plus éclairées en matière de facteurs ESG et de maintenir un degré élevé de confiance et de compréhension à l’égard de Gildan.

En 2022, Gildan prévoit améliorer davantage l’harmonisation avec le cadre du TCFD grâce à une déclaration ultérieure dans un rapport séparé, qui détaillera la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les mesures et les cibles de Gildan en matière de climat.

« Nous sommes convaincus que cette nouvelle stratégie propulsera nos efforts vers de nouveaux sommets et nous permettra de devenir une entreprise plus forte et plus résiliente, a déclaré Claudia Sandoval, vice-présidente, citoyenneté corporative chez Gildan. Bien que Gildan ait entrepris son parcours ESG il y a plus de deux décennies, nous savons que le développement durable est un chemin continu, et c’est pourquoi nous poursuivrons notre parcours pour renforcer davantage nos programmes. Nous savons aussi qu’il ne suffit pas de fixer des cibles. Par conséquent, nous élaborons des feuilles de route claires et crédibles pour relever les défis et saisir les occasions qui se présentent afin de continuer à avoir une incidence significative et positive, et nous ne le ferons pas seuls. Notre succès dépend de la collaboration entre toutes les parties prenantes clés, et nous sommes ravis de favoriser et de tirer parti d’une approche collaborative mondiale pour concrétiser nos objectifs. »

Pour en savoir plus sur la stratégie de prochaine génération de Gildan et les cibles de 2030, cliquez ici .

Énoncé prospectif :

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois et règlements canadiens en matière de valeurs mobilières et font l’objet d’incertitudes, d’hypothèses et de risques importants. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés liés à la stratégie ESG de nouvelle génération de l’entreprise, aux cibles, aux engagements et aux objectifs en matière d’ESG, ainsi que des énoncés liés à la répartition future de capital de l’entreprise. Les énoncés prospectifs utilisent généralement des termes conditionnels ou prospectifs comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « estimer », « projeter », « supposer », « prévoir », « planifier », « croire » ou « continuer », ou les aspects négatifs de ces termes ou leurs variations ou une terminologie similaire. Les informations ou énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ont pour but de fournir au lecteur une description de la stratégie ESG de nouvelle génération de l’entreprise ainsi que des cibles, des engagements et des objectifs en matière d’ESG. Ces renseignements peuvent ne pas convenir à d’autres fins. De par leur nature, ces déclarations sont sujettes à des hypothèses, des incertitudes et des risques importants, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels et l’expérience de Gildan soient sensiblement différents des résultats prévus. Nous vous renvoyons aux documents déposés par l’entreprise auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi qu’aux risques décrits dans les sections « Gestion des risques financiers », « Estimations et jugements comptables critiques » et « Risques et incertitudes » de notre plus récent rapport de gestion dans notre rapport annuel pour une discussion sur ces risques et hypothèses. Notre capacité à atteindre nos cibles, nos engagements et nos objectifs en matière d’ESG dépend également, entre autres, de notre capacité à accéder à toutes les technologies, à tous les processus et à toutes les méthodes nécessaires pour atteindre nos cibles, nos engagements et nos objectifs, et à les mettre en œuvre, de notre capacité à tirer parti de notre chaîne d’approvisionnement et de notre modèle d’affaires à intégration verticale, et de notre capacité à se procurer des matières premières durables. Cela comprend également le développement de technologies novatrices, ainsi que le rendement, l’utilisation future et le déploiement de celles-ci. Les résultats futurs qui y sont liés sont aussi pris en compte, tout comme les politiques, les lois et les règlements en matière d’environnement. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse décrivent nos attentes à la date de sa diffusion et peuvent donc changer après cette date. L’entreprise ne prend pas l’engagement ou n’accepte pas de prendre l’engagement de publier une révision ou une mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou de quelque fait que ce soit, sauf si les lois ou les règlements applicables l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont expressément assortis de cette mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à l’entreprise, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan HammerMC, Prim + PreuxMC, GOLDTOE®, Anvil® par Gildan, Alstyle®, Secret®, Silks®, Secret Silky®, Therapy PlusMC, Peds® et MediPeds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des bas collants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de fabrication à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Comptant approximativement 47 000 employés à l’échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise conformément à son programme complet en matière d’ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de l’entreprise. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Gildan et sur ses pratiques et ses initiatives en matière d’ESG, visitez les sites www.gildancorp.com et https://www.genuineresponsibility.com/fr/.