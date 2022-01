Cellebrite tritt dem AWS Partner Network als Advanced Technology Partner bei

Das Unternehmen gibt bekannt, dass Cellebrite Guardian als Teil der branchenführenden Digital-Intelligence-Ermittlungsplattform auf AWS verfügbar ist

Kunden können die Leistungsfähigkeit von AWS mit Cellebrite Guardian nutzen, um digitale Beweise im Rahmen ihres Ermittlungs-Workflows zu verwalten und gemeinsam mit diesen zu arbeiten

PETAH TIKVA, ISRAEL, und TYSONS CORNER, Virginia, Jan. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führendes Unternehmen in Bezug auf Lösungen im Bereich der Digital Intelligence (DI) für den staatlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass es dem AWS Partner Network (APN) als Advanced Technology Partner beigetreten ist und Cellebrite Guardian, eine Lösung für Ermittlungen zur Verwaltung digitaler Beweismittel, die speziell für Ermittler, Gutachter und Rechtsanwälte konzipiert wurde, auf Amazon Web Services (AWS) bereitstellt. Cellebrite Guardian ist das neueste Angebot innerhalb der vollständigen DI-Ermittlungsplattform von Cellebrite, die staatliche Sicherheitsbehörden und Unternehmen bei der Modernisierung ihres Ermittlungs-Workflows unterstützen soll.

Durch den Beitritt zum APN erhält Cellebrite Zugang zu einer Community mit über 10.000 Partnern in 150 Ländern, die AWS nutzen, um Lösungen und Dienstleistungen für Kunden in unterschiedlichen Sektoren und Fachgebieten zu erstellen. Der Zugang zu gemeinsamen Markteinführungsprogrammen, Fachkompetenz und Ressourcen des APN werden die Fähigkeit von Cellebrite zur Erweiterung seines Portfolios von cloudbasierten Lösungen unterstützen, mit denen Kunden ihr Risiko reduzieren, die Zusammenarbeit fördern und Speicher-, Hardware- und Systemwartungskosten senken können.

Ryan Reynolds, US Justice and Public Safety Leader bei AWS, sagte hierzu: „Wir heißen Cellebrite in unserem AWS Partner Network willkommen, in dem Kunden eine branchenführende Lösung finden, die es ihnen ermöglicht, digitale Beweismittel im Rahmen ihrer Ermittlungen sicher zu verwalten, gemeinsam zu nutzen und Erkenntnisse daraus zu ziehen.“

Leeor Ben-Peretz, Chief Strategy Officer bei Cellebrite, kommentierte dies wie folgt: „Die Einführung neuer marktführender DI-Lösungen in der Cloud ist ein wichtiger Schwerpunktbereich von Cellebrite. Das AWS Partner Network wird es uns ermöglichen, schnelle Skalierungen vorzunehmen und der wachsenden Kundennachfrage nach cloudbasierten Ermittlungslösungen gerecht zu werden.“

Joshua Lee, ein Kunde von Cellebrite und AWS und Sergeant bei der Polizei in Mesa (Arizona), sagte: „Die Verwendung von Cellebrite Guardian zur Verwaltung der Beweismittelkette für physische und digitale Beweismittel optimiert jeden Schritt innerhalb des Arbeitsablaufs, macht es zu einer unverzichtbaren Lösung für die Durchführung effektiver Ermittlungen und verkürzt die Zeit bis zum Ergreifen von Maßnahmen. Der transformative Umstieg von Papier und USB-Sticks auf Cellebrite Guardian hat eine unmittelbare und positive Auswirkung auf die Fähigkeit von Ermittlungsteams, Ressourcen zu optimieren. Guardian ist flexibel und kann an jeden Workflow angepasst werden. Es trägt dazu bei, manuelle Vorgänge zu vermeiden, und ermöglicht es Ermittlern, Ergebnisse in Echtzeit einzusehen. Es ist großartig, dass sich zwei Branchenführer zusammengetan haben, um eine unverzichtbare Lösung bereitzustellen, da der Rückstau bei unserer Arbeit immer größer wird.“

Über Cellebrite



Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden in die Lage zu versetzen, Leben zu schützen und zu retten, die Justiz zu beschleunigen und die Privatsphäre in Gemeinden auf der ganzen Welt zu schützen. Cellebrite ist der weltweit führende Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor. Durch die konsequente Vereinfachung von Ermittlungsprozessen helfen die Cellebrite-Lösungen Organisationen, die Komplexität rechtskonformer digitaler Ermittlungen zu meistern. Tausende von führenden Behörden und Unternehmen weltweit vertrauen auf die Digital-Intelligence-Plattform und -Lösungen von Cellebrite. Cellebrite transformiert die Art und Weise, wie Kunden Daten für rechtskonforme Ermittlungen sammeln, überprüfen, analysieren und verwalten. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com und https://investors.cellebrite.com .

Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der „Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „prognostizieren", „beabsichtigen", „anstreben", „anvisieren", „antizipieren", „glauben", „könnten", „fortsetzen", „erwarten", „schätzen", „können", „planen", „Ausblick", „Zukunft" und „projizieren" und andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen enthalten geschätzte Finanzinformationen. Solche vorausschauenden Aussagen in Bezug auf Umsatz, Gewinn, Leistung, Strategien, Aussichten und andere Aspekte des Geschäfts von Cellebrite basieren auf aktuellen Erwartungen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Cellebrite, technologisch fortschrittliche Lösungen zu entwickeln und erfolgreich in die von den Kunden verwendeten Softwarelösungen zu integrieren; die Akzeptanz der Lösungen durch die Kunden; Fehler, Ausfälle, Defekte oder Bugs in den Lösungen; das Versäumnis, die Produktivität des Vertriebs- und Marketingpersonals aufrechtzuerhalten oder zusätzliches Vertriebs- und Marketingpersonal einzustellen, zu integrieren und zu halten; die Auswirkungen der weltweiten Covid-19-Pandemie; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Preisgestaltung und auf den Marktanteil von Cellebrite; suboptimale Ergebnisse von Produkten aufgrund von Missbrauch durch Kunden; Das Versäumnis von Cellebrite, seinen Ruf und seine Marke aufrechtzuerhalten und zu verbessern; ungenaue Schätzungen der Marktchancen von Cellebrite und Prognosen des Marktwachstums; Änderungen bei Verpackungs- und Lizenzierungsmodellen, die sich nachteilig auf die Fähigkeit auswirken, Kunden zu gewinnen oder zu binden; das Versäumnis, zukünftiges Wachstum effektiv zu verwalten; das Versäumnis, neue Lösungen und Add-Ons einzuführen; Probleme bei der Nutzung künstlicher Intelligenz, die zu Rufschädigung oder Haftung führen; der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Unterstützung des Wachstums von Cellebrite; ein Versagen bei der Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit und der Integrität von Softwarelösungen; die Auswirkungen von staatlichen Haushaltszyklen und Bewilligungen, vorzeitigen Kündigungen, Prüfungen, Untersuchungen, Sanktionen und Strafen; ein Rückgang der staatlichen Haushalte, Änderungen bei den Ausgaben oder Haushaltsprioritäten oder Verzögerungen bei der Auftragsvergabe; ein Versagen bei der angemessenen Beschaffung, Aufrechterhaltung, dem Schutz und der Durchsetzung des geistigen Eigentums von Cellebrite oder die Verletzung der geistigen Eigentumsrechte anderer; Wahrnehmungen oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen, dass die Lösungen von Cellebrite Datenschutzrechte verletzen; die Verwendung von Lösungen durch Kunden in einer Art und Weise, die mit den Menschenrechten unvereinbar ist oder als unvereinbar angesehen wird; die Nichteinhaltung von Gesetzen in Bezug auf Datenschutz und -sicherheit, Technologiesicherheit, Sanktionen, Exportkontrollen und andere Angelegenheiten; und andere Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den Abschnitten „Risikofaktoren" und „Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen" im endgültigen Proxy Statement/Prospekt, das am 5. August 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und in anderen von Cellebrite bei der SEC eingereichten Dokumenten, die kostenlos unter www.sec.gov einsehbar sind, beschrieben werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder an anderer Stelle verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben. Cellebrite übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, falls sich die Umstände ändern sollten, es sei denn, dies wird von den Wertpapier- und anderen geltenden Gesetzen gefordert.

