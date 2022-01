Muudatus Saaremere Kala AS-i juhatuses

English Estonian

Saaremere Kala AS-i nõukogu otsustas kutsuda Christopher Charles Leigh Saaremere Kala AS-i juhatusest tagasi. Saaremere Kala AS-i juhatuses jätkab ainuliikmena senine juhatuse liige Indrek Kasela. Otsus jõustub uue Saaremere Kala AS-i põhikirja jõustumisest.

Indrek Kasela kommentaar: “Saaremere Kala AS on täna n-ö holding ettevõte erinevatele tütarettevõtete osalustele ning sel tasandil ei toimu enam operatiivjuhtimist. Seega on otstarbekas viia ka operatiivjuhtimine õigetele tasanditele. Christopher Charles Leigh vastutab kogu John Ross Jr ja Coln Valley tegevuse eest ja Soome-Eesti juhtimine on viidud Heimon Kala OÜ ning Heimon Kala OY tasandile. Saaremere Kala AS ülesandeks tulevikus on koondada enda alla kõik kalakasvatusega seotud tegevused ning töötlemisega seotud ettevõtted liiguvad eraldi üksusesse 2022 aasta jooksul. Sellest tingitult muudeti ka põhikirja ja Saaremere Kala AS juhatus jätkab hetkel üheliikmelisena."