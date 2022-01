D-Wave y el Forschungszentrum Jülich presentan el primer ordenador cuántico de uso comercial de la región para acceso europeo

La ceremonia de presentación, con Bettina Stark-Watzinger, ministra federal alemana de Educación e Investigación, Hendrik Wüst, ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Mariya Gabriel, comisaria de la UE, Stéphane Dion, embajador de Canadá, y varios líderes empresariales y académicos marca un hito en el desarrollo de la computación cuántica en Europa