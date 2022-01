D-Wave e Forschungszentrum Jülich lanciano il primo computer quantistico commerciale nella regione per l'accesso europeo

Dutch French Italian Spanish

BURNABY, British Columbia, Jan. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oggi a Jülich, in Germania, D-Wave Systems Inc., leader nei sistemi, software e servizi di computazione quantistica e l'unica azienda che fabbrica computer quantistici basati sia su ricottura quantistica che su gate, ha annunciato il lancio del primo sistema basato su cloud quantistico Leap™ al di fuori del Nord America presso il Forschungszentrum Jülich Supercomputing Centre. L'offerta fornisce l'accesso al sistema quantistico Advantage™, che contiene più di 5000 qubit e sarà disponibile per gli utenti europei al Forschungszentrum Jülich immediatamente nel cloud tramite Leap. Questo segna il primo computer quantistico di ricottura in assoluto fisicamente situato in Europa.



L'espansione fa parte della Jülich User Infrastructure for Quantum Computing (JUNIQ), che fornisce ai ricercatori di tutta Europa l'accesso a vari sistemi quantistici dal 2019. Il neo-nominato ministro federale tedesco dell'Istruzione e della Ricerca Bettina Stark-Watzinger, il ministro presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst, la commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù Mariya Gabriel, e l'ambasciatore canadese Stéphane Dion hanno lanciato oggi il sistema in un evento, insieme al CEO di D-Wave Alan Baratz e al CEO di CaixaBank Gonzalo Gortazar, dimostrando l'importanza della collaborazione nello sviluppo di applicazioni quantistiche pratiche in tutti i settori e campi di ricerca.

"Mentre le aziende e le organizzazioni di ricerca identificano i problemi cruciali che necessitano di investimenti quantistici, l'opportunità di mercato per la computazione quantistica cresce più velocemente che mai", ha affermato Alan Baratz, CEO di D-Wave. "Ciò è particolarmente vero in Europa, dove osserviamo un numero crescente di imprese, università e persino enti pubblici in tutto il continente che iniziano già a beneficiare dell'accesso alle tecnologie quantistiche. Siamo entusiasti di riunire la profonda competenza informatica di Forschungszentrum Jülich e la tecnologia di computazione quantistica trasformazionale di D-Wave. Sono orgoglioso che questo sia il primo sistema di computazione quantistica commerciale in Europa e sono entusiasta di testimoniare le innovazioni e le applicazioni generate dall'installazione di questo sistema."

Forschungszentrum Jülich ha annunciato il suo obiettivo di creare una comunità leader di sviluppo e utenti dell'industria e del business per le applicazioni di computazione quantistica in Germania e in Europa. "A tal fine, abbiamo creato JUNIQ presso il Jülich Supercomputing Centre, una struttura utente per l'innovazione aperta che fornisce agli utenti una piattaforma di computazione quantistica unificata come servizio e le competenze associate per l’assistenza utenti e lo sviluppo di software congiunto", spiega il Prof. Wolfgang Marquardt, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro di Ricerca. "Con JUNIQ, forniamo agli utenti e agli sviluppatori un accesso rivolto ai servizi al nostro esclusivo ecosistema di computazione quantistica di Jülich, che, grazie alle sue eccellenti attrezzature tecniche, ma soprattutto grazie al raggruppamento della nostra forte esperienza nel supercalcolo e nelle tecnologie quantistiche, offre le migliori condizioni per far progredire rapidamente l'uso a valore aggiunto dei computer quantistici."

Il nuovo sistema quantistico è il secondo computer quantistico D-Wave all'interno dell'infrastruttura utente JUNIQ e il primo sistema Advantage™ al mondo situato al di fuori della sede centrale dell'azienda in Canada. "Gestiamo il sistema proprio qui a Jülich; questo ci dà l'opportunità di integrarlo strettamente nella nostra infrastruttura di supercalcolo", spiega il Prof. Kristel Michielsen, pioniere nel calcolo quantistico e capo del gruppo di informatica quantistica presso JSC.

"L'informatica quantistica sta già diventando uno strumento utile per il settore dei servizi finanziari, fornendo maggiore efficienza e producendo risultati migliori rispetto alle tecnologie tradizionali. Avere un accesso razionalizzato ed efficiente alla tecnologia quantistica produrrà significative opportunità di creazione di valore per le organizzazioni europee. È per questo che l'aggiunta di un sistema Advantage qui in Europa è così rilevante", ha affermato Gonzalo Gortazar, CEO di CaixaBank.

"Alla Durham University, i ricercatori hanno collaborato con D-Wave durante gli ultimi 4 anni e sono entusiasti di osservare la nostra ricerca di calcolo quantistico su reti di sensori wireless efficienti produrre risultati", ha affermato Michael Spannowsky, Direttore dell'Institute for Particle Physics Phenomenology presso la Durham University. "Le prime applicazioni quantistiche di successo sono parte integrante del futuro della ricerca accademica e del modo in cui tale ricerca può avere un impatto sulle imprese e sui governi. Ecco perché poter accedere a un sistema specifico europeo è fondamentale per le organizzazioni europee lungimiranti che oggi cercano di risolvere problemi altamente complessi."

I computer quantistici di D-Wave, che sono disponibili per gli utenti europei tramite il cloud dal 2019, sono particolarmente adatti per risolvere difficili problemi di ottimizzazione. Le applicazioni di ottimizzazione sono onnipresenti nell'industria e sono interessanti per via della loro complessità computazionale, ad esempio: controllo efficiente dei flussi di traffico, modellazione finanziaria, assistenza sanitaria preventiva, produzione, logistica e altro ancora. Ad oggi, i clienti della società hanno sviluppato più di 250 applicazioni quantistiche in campi diversi come la modellazione finanziaria, la pianificazione dei voli, la modellazione delle elezioni, la simulazione della chimica quantistica, l'ingegneria automobilistica, l'assistenza sanitaria, la logistica e altro ancora.

Il sistema quantistico Advantage di D-Wave è il primo e unico computer quantistico progettato particolarmente per le applicazioni industriali. Il sistema Jülich ha il più recente aggiornamento delle prestazioni Advantage, con oltre 5000 qubit, la topologia Pegasus altamente connessa e le massime prestazioni ottenute finora in un sistema quantistico commerciale. Il nuovo edificio a Jülich è stato costruito per il sistema quantistico ed è stato inaugurato oggi insieme alla messa in servizio del sistema quantistico europeo Advantage. Il sistema è ora aperto alla disponibilità generale per i ricercatori e i clienti europei tramite il servizio cloud quantistico Leap.

"Siamo lieti ed entusiasti per l'annuncio di oggi", ha detto il dottor Baratz. "Apprezziamo il sostegno paneuropeo da parte dei funzionari pubblici, dei dirigenti aziendali e della comunità di ricerca e siamo ansiosi di osservare i nuovi progressi che sappiamo verranno introdotti da questo sistema europeo".

Informazioni su D-Wave Systems Inc.

D-Wave è leader nello sviluppo e nella fornitura di sistemi, software e servizi di computazione quantistica, ed è il primo fornitore commerciale al mondo di computer quantistici e l'unica azienda che sviluppa computer quantistici basati sia su ricottura quantistica che su gate. La nostra missione è liberare la potenza della computazione quantistica per le aziende e la società di oggi. A tal fine, offriamo valore ai clienti con applicazioni quantistiche pratiche per problemi diversi, come logistica, intelligenza artificiale, scienze dei materiali, ricerca farmacologica, programmazione, sicurezza informatica, rilevamento dei guasti e modellazione finanziaria. I sistemi di D-Wave vengono utilizzati da alcune delle organizzazioni più avanzate al mondo, tra cui Forschungszentrum Jülich, NEC, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, USC e Los Alamos National Laboratory. Con sede centrale vicino a Vancouver, Canada, le attività di D-Wave negli Stati Uniti hanno sede a Palo Alto, California. D-Wave ha una base di investitori di prim'ordine che comprende PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, NEC Corp., Aegis Group Partners e In-Q-Tel. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.dwavesys.com .