D-Wave en Forschungszentrum Jülich lanceren de eerste commerciële kwantumcomputer in de regio voor toegang in Europa

BURNABY, British Columbia, Jan. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc., toonaangevend leider in kwantumcomputersystemen, -software en -diensten en het enige bedrijf dat zowel quantum annealing als gategebaseerde kwantumcomputers bouwt, heeft vandaag in Jülich, Duitsland de lancering aangekondigd van het eerste Leap™ kwantum cloudsysteem buiten Noord-Amerika in het Forschungszentrum Jülich Supercomputing Centre. Het aanbod biedt toegang tot het Advantage™ kwantumsysteem, dat meer dan 5000 qubits bevat en zal voor Europese gebruikers in het Forschungszentrum Jülich onmiddellijk in de cloud beschikbaar worden gesteld via Leap. Dit is de allereerste computer met kwantumgloeiing die fysiek in Europa aanwezig is.



De uitbreiding maakt deel uit van de Jülich User Infrastructure for Quantum Computing (JUNIQ), die sinds 2019 onderzoekers in heel Europa toegang biedt tot verschillende kwantumsystemen. Het systeem werd vandaag op een evenement gelanceerd door de onlangs benoemde Duitse minister van Onderwijs en Onderzoek Bettina Stark-Watzinger; minister-president Hendrik Wüst van Noordrijn-Westfalen; Mariya Gabriel, EU-commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken en de Canadese ambassadeur Stéphane Dion, samen met Alan Baratz, CEO van D-Wave en Gonzalo Gortazar, CEO van CaixaBank. Hierbij stond het belang van samenwerking op het gebied van de ontwikkeling van praktische kwantumtoepassingen in verschillende industrieën en onderzoeksgebieden centraal.

"Nu bedrijven en onderzoeksorganisaties bedrijfskritische problemen in kaart brengen waarvoor kwantuminvesteringen nodig zijn, groeit de marktkans voor quantum computing sneller dan ooit," aldus Alan Baratz, CEO van D-Wave. "Dit geldt met name in Europa, waar steeds meer organisaties, universiteiten en zelfs overheidsinstanties in het hele continent al steeds meer van de toegang tot kwantumtechnologieën profiteren. Wij zijn enthousiast over het samengaan van de diepgaande computerexpertise van het Forschungszentrum Jülich en de revolutionaire quantumcomputingtechnologie van D-Wave. Dit eerste commerciële kwantumcomputersysteem in Europa vervult mij met trots en ik ben benieuwd naar de innovaties en toepassingen die door de installatie van dit systeem tot stand zullen komen."

Forschungszentrum Jülich heeft aangekondigd dat het in Duitsland en Europa een toonaangevende ontwikkelings- en gebruikersgemeenschap uit de industrie en het bedrijfsleven voor kwantumcomputertoepassingen wil oprichten." Met dit voor ogen hebben we in het Jülich Supercomputing Centre JUNIQ een gebruikersfaciliteit voor open innovatie opgericht. Deze biedt gebruikers diensten in de vorm van een uniform platform voor quantum computing, naast de bijbehorende capaciteiten voor gebruikersondersteuning en gezamenlijke softwareontwikkeling," verklaart prof. Wolfgang Marquardt, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Research Center. "Met JUNIQ bieden wij gebruikers en ontwikkelaars servicegerichte toegang tot ons unieke ecosysteem voor quantum computing in Jülich. Door de uitstekende technische uitrusting, maar met name door de bundeling van onze sterke expertise op het gebied van supercomputing en kwantumtechnologieën, worden nu de beste voorwaarden geboden om het gebruik van kwantumcomputers en de toegevoegde waarde ervan in de versnelling te zetten."

Het nieuwe kwantumsysteem is de tweede kwantumcomputer van D-Wave binnen de JUNIQ-gebruikersinfrastructuur en het eerste Advantage™-systeem ter wereld dat zich buiten het hoofdkantoor van het bedrijf in Canada bevindt. "Door hier in Jülich van het systeem gebruik te kunnen maken, kunnen wij het van dichtbij in onze supercomputerinfrastructuur integreren," verklaart Prof. Kristel Michielsen, pionier op het gebied van quantum computing en hoofd van de Quantum Information Processing group bij JSC.

"Quantum computing wordt nu al een nuttig instrument voor de financiële dienstensector en levert meer efficiëntie en betere resultaten op vergeleken met traditionele technologieën. Gestroomlijnde en efficiënte toegang tot kwantumtechnologie biedt Europese organisaties aanzienlijke kansen op het gebied van waardecreatie. Daarom is de toevoeging van een Advantage-systeem hier in Europa zo belangrijk," aldus Gonzalo Gortazar, CEO van CaixaBank.

"Aan de Durham University werken onderzoekers al vier jaar met D-Wave en wij zijn enthousiast dat ons onderzoek naar quantum computing via efficiënte draadloze sensornetwerken aanslaat," vertelt Michael Spannowsky, Director van het Institute for Particle Physics Phenomenology aan de Durham University. "Succesvolle vroege kwantumtoepassingen zijn essentieel voor de toekomst van academisch onderzoek en voor de wijze waarop dat onderzoek het bedrijfsleven en de overheid kan beïnvloeden. Daarom is de toegang tot een voor Europa specifiek systeem van cruciaal belang voor vooruitstrevende Europese organisaties die nu al zeer complexe problemen willen oplossen."

De kwantumcomputers van D-Wave, die sinds 2019 via de cloud beschikbaar zijn voor Europese gebruikers, zijn bijzonder geschikt voor het oplossen van moeilijke optimalisatieproblemen. Gebruikssituaties in optimalisatie zijn alomtegenwoordig in de industrie en zijn interessant vanwege hun rekenkundige complexiteit, bijvoorbeeld: efficiënte controle van verkeersstromen, financiële modellering, preventieve gezondheidszorg, industrie, logistiek en meer. Tot op heden hebben klanten van het bedrijf meer dan 250 vroege kwantumtoepassingen ontwikkeld in uiteenlopende gebieden als financiële modellering, vluchtenplanning, verkiezingsmodellering, simulatie van kwantumchemie, automobieltechniek, gezondheidszorg, logistiek en nog veel meer.

Het Advantage kwantumsysteem van D-Wave is het eerste en enige kwantumcomputerdesign gericht op industriële toepassingen. Het systeem in Jülich heeft de nieuwste performance-update van Advantage, met meer dan 5000 qubits, de Pegasus-topologie met hoge connectiviteit en de krachtigste prestaties ooit in een commercieel kwantumsysteem. Het nieuwe speciaal voor het kwantumsysteem ontworpen gebouw in Jülich werd vandaag geopend waarbij ook het kwantumsysteem European Advantage in gebruik werd genomen. Het systeem is nu algemeen beschikbaar voor Europese onderzoekers en klanten via de kwantumclouddienst Leap.

"Wij zijn verheugd en enthousiast over de aankondiging van vandaag," zei Dr. Baratz. "Wij waarderen de pan-Europese steun van overheidsfunctionarissen, het bedrijfsleven en de onderzoekswereld en kijken uit naar de voortdurende innovatie die zonder twijfel door dit op Europa gebaseerde systeem zal worden geleverd."

