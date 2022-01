D-Wave und Forschungszentrum Jülich starten ersten kommerziellen Quantencomputer der Region für europäischen Zugang

English German

BURNABY, British Columbia, Jan. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc., der führende Anbieter von Quantencomputersystemen, -software und -services und das einzige Unternehmen, das sowohl glüh- als auch gate-basierte Quantencomputer fertigt, gab heute in Jülich, Deutschland, den Start des ersten Systems auf Leap™ Quanten-Cloud-Basis außerhalb Nordamerikas im Forschungszentrum Jülich Supercomputing Centre bekannt. Das Angebot ermöglicht den Zugang zum Quantum-System Advantage™, das mehr als 5000 Qubits enthält und den europäischen Nutzern am Forschungszentrum Jülich ab sofort in der Cloud über Leap zur Verfügung stehen wird. Dies ist der erste Glüh-Quantencomputer, der sich physisch in Europa befindet.



Die Erweiterung ist Teil der Jülich User Infrastructure for Quantum Computing (JUNIQ), die seit 2019 Forschern in ganz Europa den Zugang zu verschiedenen Quantensystemen ermöglicht. Die neu ernannte Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst, Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend, und der kanadische Botschafter Stéphane Dion stellten das System heute in einer Veranstaltung zusammen mit Alan Baratz, CEO von D-Wave, und Gonzalo Gortazar, CEO der CaixaBank, vor und zeigten die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der praktischen Entwicklung von Quantenanwendungen in verschiedenen Branchen und Forschungsbereichen.

„Da Unternehmen und Forschungsorganisationen zunehmend auftragsentscheidende Probleme erkennen, die Investitionen in das Quantencomputing erfordern, wächst die Marktchance für Quantencomputer schneller als je zuvor“, sagte Alan Baratz, CEO von D-Wave. „Dies gilt insbesondere für Europa, wo immer mehr Unternehmen, Universitäten und sogar Regierungsstellen auf dem gesamten Kontinent bereits vom Zugang zu Quantentechnologien profitieren. Wir freuen uns, die tiefgreifende Computing-Expertise des Forschungszentrums Jülich und die transformative Quantencomputertechnologie von D-Wave zusammenzubringen. Ich bin stolz darauf, dass dies das erste kommerzielle Quantencomputersystem in Europa ist, und bin gespannt auf die Innovationen und Anwendungen, die mit der Installation dieses Systems einhergehen werden.“

Das Forschungszentrum Jülich hat sich zum Ziel gesetzt, eine führende Entwicklungs- und Anwendergemeinschaft aus Industrie und Wirtschaft für Quantencomputing-Anwendungen in Deutschland und Europa aufzubauen. „Dazu haben wir am Jülich Supercomputing Centre JUNIQ geschaffen, eine Nutzereinrichtung für offene Innovationen, die Anwendern eine einheitliche Quantencomputing-Plattform als Dienstleistung und die damit verbundenen Kompetenzen für die Anwenderunterstützung und gemeinsame Softwareentwicklung bietet“, erklärt Prof. Wolfgang Marquardt, Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums. „Mit JUNIQ ermöglichen wir Anwendern und Entwicklern einen serviceorientierten Zugang zu unserem einzigartigen Jülicher Quantencomputing-Ökosystem, das aufgrund seiner exzellenten technischen Ausstattung, vor allem aber aufgrund der Bündelung unserer starken Expertise in Supercomputing und den Quantentechnologien die besten Voraussetzungen bietet, um den wertschöpfenden Einsatz von Quantencomputern zügig voranzutreiben.“

Das neue Quantensystem ist der zweite D-Wave-Quantencomputer innerhalb der JUNIQ-Nutzerinfrastruktur und das weltweit erste Advantage™-System, das nicht am Hauptsitz des Unternehmens in Kanada betrieben wird. „Wir betreiben das System genau hier in Jülich – das gibt uns die Möglichkeit, es eng in unsere Supercomputing-Infrastruktur zu integrieren“, erklärt Prof. Kristel Michielsen, Pionierin im Quantencomputing und Leiterin der Gruppe für Quantum Information Processing am JSC.

„Quantencomputing entwickelt sich bereits zu einem nützlichen Werkzeug für die Finanzdienstleistungsbranche, das im Vergleich zu herkömmlichen Technologien mehr Effizienz bietet und bessere Ergebnisse erzielt. Ein optimierter und effizienter Zugang zur Quantentechnologie wird für europäische Unternehmen erhebliche Wertschöpfungsmöglichkeiten schaffen. Deshalb ist die Hinzufügung eines Advantage-Systems hier in Europa so relevant“, sagte Gonzalo Gortazar, CEO der CaixaBank.

„An der Durham University arbeiten Forscher seit 4 Jahren mit D-Wave zusammen und freuen sich, dass unsere Quantencomputerforschung an effizienten drahtlosen Sensornetzwerken an Fahrt gewinnt“, sagte Michael Spannowsky, Direktor des Institute for Particle Physics Phenomenology an der Durham University. „Erfolgreiche frühe Quantenanwendungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft der akademischen Forschung und wie sich diese Forschung auf Unternehmen und Regierungen auswirken kann. Aus diesem Grund ist der Zugang zu einem europaspezifischen System für zukunftsorientierte europäische Organisationen, die heute hochkomplexe Probleme lösen wollen, von entscheidender Bedeutung.“

Die Quantencomputer von D-Wave, die den europäischen Nutzern seit 2019 über die Cloud zur Verfügung stehen, eignen sich besonders zur Lösung schwieriger Optimierungsprobleme. Optimierungsanwendungsfälle sind in der Industrie allgegenwärtig und aufgrund ihrer Rechenkomplexität interessant, zum Beispiel: effiziente Steuerung von Verkehrsströmen, Finanzmodellierung, Gesundheitsvorsorge, Fertigung, Logistik und mehr. Bis heute haben die Kunden des Unternehmens mehr als 250 frühe Quantenanwendungen in so unterschiedlichen Bereichen wie Finanzmodellierung, Flugplanung, Wahlmodellierung, Quantenchemiesimulation, Automobiltechnik, Gesundheitswesen, Logistik und mehr entwickelt.

Das Advantage-Quantensystem von D-Wave ist der erste und einzige Quantencomputer, der für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Jülicher System verfügt über das neueste Advantage-Performance-Update mit über 5000 Qubits, der hochgradig vernetzten Pegasus-Topologie und der bisher größten Leistung in einem kommerziellen Quantensystem. Der Neubau in Jülich wurde für das Quantensystem errichtet und heute parallel zur Inbetriebnahme des Quantensystems Europäischen Advantage eingeweiht. Das System ist nun für europäische Forscher und Kunden über den Leap Quantum Cloud Service allgemein verfügbar.

„Wir freuen uns sehr über die heutige Bekanntgabe“, sagte Dr. Baratz. „Wir schätzen die europaweite Unterstützung von Regierungsbeamten, Wirtschaftsführern und der Forschungsgemeinschaft und freuen uns auf weitere Innovationen, von denen wir wissen, dass sie von diesem in Europa betriebenen System ausgehen werden.“

Über D-Wave Systems Inc.

D-Wave ist führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputersystemen, -software und -dienstleistungen und ist der weltweit erste kommerzielle Anbieter von Quantencomputern und das einzige Unternehmen, das sowohl glüh- als auch gate-basierte Quantencomputer entwickelt. Unsere Mission ist es, die Möglichkeiten des Quantencomputings für Wirtschaft und Gesellschaft von heute zu erschließen. Wir tun dies, indem wir Kunden Nutzen durch praktische Quantenanwendungen für so unterschiedliche Aufgabenbereiche wie Logistik, künstliche Intelligenz, Materialwissenschaften, Arzneimittelentdeckung, Planung, Cybersicherheit, Fehlererkennung und Finanzmodellierung bieten. Die Systeme von D-Wave werden von einigen der fortschrittlichsten Unternehmen der Welt eingesetzt, darunter dem Forschungszentrum Jülich, NEC, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, USC und Los Alamos National Laboratory. D-Wave hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Vancouver, Kanada, und führt seine US-Aktivitäten von Palo Alto, Kalifornien, USA, aus. D-Wave hat einen Bluechip-Investorenstamm, zu dem unter anderem PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, NEC Corp., Aegis Group Partners und In-QTel gehören. Weitere Informationen: www.dwavesys.com .