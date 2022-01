Aéroports de Paris SA - Trafic du mois de décembre 2021

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 17 janvier 2022

Aéroports de Paris SA

Un trafic de l'année 2021 marqué par une reprise progressive conformément aux prévisions du groupe

Trafic de l'année 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 37,2 % en 2021 (+ 43,4 millions de passagers par rapport à 2020), avec 160,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés, soit 45,6 % du niveau du trafic groupe de l'année 20191.

Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de + 26,8 % en 2021 (+ 8,9 millions de passagers par rapport à 2020), avec 41,9 millions de passagers accueillis, soit 38,8 % du trafic de Paris Aéroport en 2019. Sur l'année écoulée, le trafic à Paris-Charles de Gaulle est en hausse de + 17,7 % en 2021, avec 26,2 millions de passagers accueillis, soit 34,4 % du trafic de 2019, et le trafic à Paris-Orly est en hausse de + 45,6 % en 2021, avec 15,7 millions de passagers accueillis, soit 49,4 % du trafic de 2019.

Pour Paris Aéroport sur l'ensemble de l'année 2021 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 18,5 % par rapport à 2020, à 34,9 % du niveau de 2019, du fait de la croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+37,1 %), Afrique (+ 35,6 %), Moyen-Orient (+ 20,9 %), Amérique Latine (+ 3,7 %) et malgré la décroissance sur le faisceau Asie-Pacifique (- 51,8 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 35,2 % par rapport à 2020, à 37,8 % du niveau de 2019 ;

Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 26,6 % par rapport à 2020, à 52,7 % du niveau de 2019 ;

Le trafic DROM-COM (au sein du trafic international) est en hausse de + 16,3 % par rapport à 2020, à 63,6 % du niveau de 2019 ;

Le nombre de passagers en correspondance est en hausse + 21,2 %. Le taux de correspondance s'est établi à 22,0 %, en baisse de - 1,1 point par rapport à 2020.





Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital2, est en hausse de + 76,8 % en 2021, à 52,0 millions de passagers, soit 55,4 % du trafic de 2019. Le trafic de TAV Airports intègre depuis le 1er mai 2021 le trafic de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan, suite à la signature d'un accord portant sur l'acquisition de sa société de gestion3.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 17,4 % en 2021, avec 10,0 millions de passagers accueillis, soit 40,7 % du trafic de l'année 2019.

Le trafic de l'aéroport d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 122,3 % en 2021, avec 4,6 millions de passagers accueillis, soit 51,1 % du trafic de l'année 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital4 depuis le mois de juillet 2020, est en hausse de + 23,7 % en 2021, avec 50,4 millions de passagers accueillis, soit 48,8 % du trafic de l'année 2019.

Trafic du mois de décembre 2021

En décembre 2021, le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 9,2 millions de passagers5, avec 17,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés, soit 66,9 % du niveau du trafic groupe de décembre 2019.

En décembre 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de + 3,3 millions de passagers5, avec 5,2 millions de passagers accueillis, soit 64,5 % du trafic de Paris Aéroport en décembre 2019. En décembre 2021, le trafic de Paris-Charles de Gaulle est en hausse de + 2,4 millions de passagers5, à 3,5 millions de passagers, soit 60,3 % du trafic de décembre 2019 et le trafic de Paris-Orly est en hausse de + 0,9 million de passagers5, à 1,7 million de passagers, soit 75,0 % du trafic de décembre 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, ainsi que le 2C depuis le 14 décembre 2021, sont actuellement ouverts et accueillent l'ensemble du trafic de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1. A l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite est fermé. L'aéroport d'Almaty a été fermé au trafic commercial entre le 5 janvier et le 13 janvier 2022. Toutes les autres plates-formes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux.

Le trafic de TAV Airports est en hausse de + 2,0 millions de passagers en décembre 20215, à 3,5 millions de passagers, soit 71,3 % du trafic de décembre 2019.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili est en hausse de + 0,8 million de passagers en décembre 20215, à 1,5 million de passagers, soit 70,6 % du trafic de décembre 2019.

Le trafic d'Amman est en hausse de + 0,3 million de passagers en décembre 20215, à 0,5 million de passagers, soit 71,2 % du trafic de décembre 2019.

Le trafic de GMR Airports est en hausse de + 2,7 millions de passagers en décembre 20215, à 6,8 millions de passagers, soit 71,5 % du trafic de décembre 2019.



Passagers 2021 Var. 21/20

(en %) Déc. 2021 Var. Déc. 21/20

(en passagers) Paris-CDG 26 196 575 + 17,7 % 3 489 011 + 2 352 436 Paris-Orly 15 724 580 + 45,6 % 1 736 716 + 901 970 Total Paris Aéroport 41 921 155 + 26,8 % 5 225 727 + 3 254 406 Santiago du Chili 10 012 918 + 17,4 % 1 496 598 + 793 799 Amman 4 559 336 + 122,3 % 469 954 + 334 931 New Delhi 37 139 957 + 30,3 % 5 011 282 + 2 104 346 Hyderabad 11 989 339 + 25,7 % 1 589 260 + 479 643 Cebu 1 316 939 - 52,0 % 226 677 + 164 943 Total GMR Airports 50 446 235 + 23,7 % 6 827 219 + 2 748 932 Antalya 22 007 108 + 126,6 % 678 955 + 417 693 Ankara 7 026 175 + 36,1% 639 651 + 342 170 Almaty 6 099 212 + 68,6 % 566 520 + 207 097 Izmir 7 669 552 + 40,3 % 610 058 + 313 976 Bodrum 2 935 236 + 98,3 % 75 704 + 40 356 Gazipaşa Alanya 620 387 + 129,0 % 33 854 + 16 817 Médine 1 757 979 - 21,8 % 280 044 + 176 176 Tunisie 524 276 + 56,4 % 41 812 + 23 300 Géorgie 2 191 346 + 242,1 % 215 893 + 197 297 Macédoine du Nord 1 391 378 + 77,7 % 135 115 + 85 225 Zagreb(6) 1 404 478 + 51,9 % 179 582 + 138 084 Total TAV Airports(7) 51 955 520 + 76,8 % 3 457 188 + 1 958 191





Mouvements d'avions 2021 Var. 21/20

(en %) Déc. 2021 Var. Déc. 21/20

(en mouvements) Paris-CDG 250 111 + 17,8 % 29 192 + 16 034 Paris-Orly 118 557 + 42,8 % 12 969 + 6 750 Total Paris Aéroport 368 668 + 24,8 % 42 161 + 22 784 Santiago du Chili 77 761 + 24,1 % 9 803 + 3 870 Amman 46 603 + 92,4 % 4 973 + 2 985 New Delhi 289 259 + 32,7 % 34 819 + 11 171 Hyderabad 110 116 + 18,8 % 12 076 + 1 760 Cebu 14 252 - 46,3 % 2 152 + 1 238 Total GMR Airports 413 627 + 22,7 % 49 047 + 14 169 Antalya 130 084 + 118,8 % 5 361 + 3 106 Ankara 55 418 + 39,3 % 4 901 + 2 190 Almaty 56 840 + 31,7 % 5 191 + 1 272 Izmir 51 798 + 30,0 % 3 944 + 1 517 Bodrum 20 356 + 95,5 % 592 + 287 Gazipaşa Alanya 4 784 + 112,9 % 266 + 100 Médine 19 813 + 7,4 % 2 539 + 1 296 Tunisie 4 815 + 38,9 % 421 + 196 Géorgie 26 820 + 122,4 % 2 468 + 1 682 Macédoine du Nord 14 988 + 66,0 % 1 309 + 650 Zagreb(6) 29 605 + 37,6 % 3 218 + 1 826 Total TAV Airports(7) 399 390 + 62,9 % 30 210 + 14 122





Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Var. 21/20

(en %) Part dans

trafic total Var. Déc. 21/20

(en %) Part dans

trafic total France + 26,6 % 20,4 % + 483 957 17,7 % Europe + 35,2 % 42,6 % + 1 622 305 41,4 % Autre International

dont + 18,5 % 37,1 % + 1 148 144 40,9 % Afrique + 35,6 % 13,4 % + 205 107 10,9 % Amérique du nord + 37,1 % 7,7 % + 450 372 10,8 % Amérique latine + 3,7 % 2,4 % + 112 102 3,4 % Moyen-Orient + 20,9 % 4,7 % + 181 756 5,7 % Asie-Pacifique - 51,8 % 1,6 % + 68 519 2,1 % DROM-COM + 16,3 % 7,2 % + 130 288 8,0 % Total Paris Aéroport + 26,8 % 100,0 % + 3 254 406 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) 2021 Var. 21/20 Déc. 2021 Var. Déc. 21/20 Passagers en correspondance(1) 4 578 829 + 21,2 % 586 397 + 353 754 Taux de correspondance 22,0 % - 1,1 pt 22,1 % + 0,5 pt Taux de remplissage 69,7 % + 0,4 pt 70,6 % + 6,9 pts

(1) Passagers au départ





1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019. Il intègre également le trafic d'Almaty International Airport à compter du 1e mai 2019, 2020 et 2021. Hors intégration d'Almaty, le trafic groupe serait de 17,1 millions de passagers en décembre 2021, en hausse de + 9,0 millions de passagers, et de 155,6 millions de passagers depuis le début de l'année, en hausse de + 41,3 millions de passagers.

2 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

3 Sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir page 13 du communiqué des résultats semestriels 2021, publié le 28 juillet 2021.

4 Sur la prise de participation dans la société GMR Airports, voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020.

5 Par rapport à décembre 2020.

6 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

7 Le trafic total et les mouvements d'avions de TAV Airports intègrent les données de l'aéroport d'Almaty depuis mai 2021.

