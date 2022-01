McPhy signe un important contrat avec Eiffage Énergie Systèmes - Clemessy dans le cadre d’un projet pionnier de mobilité décarbonée à Belfort

French English

McPhy va équiper un site belfortain d’un électrolyseur 1 MW et d’une station de recharge pouvant distribuer jusqu’à 800 kg/jour, pour avitailler une flotte de bus à hydrogène

Une installation innovante et modularisée capable de répondre à l’accroissement des usages, et à des besoins allant au-delà de la mobilité urbaine du territoire

La Motte-Fanjas, le 17 janvier 2022 à 17h45 CET - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), (la « Société »), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce avoir signé un contrat avec Eiffage Énergie Systèmes – Clemessy (mandataire), filiale du Groupe Eiffage, pour équiper un site de production et de distribution d’hydrogène situé à Danjoutin, au sud de Belfort, exploité par Hynamics (filiale hydrogène du groupe EDF). Equipé d’un électrolyseur et d’une station, le site aura vocation dans un 1er temps à permettre l’avitaillement en hydrogène bas-carbone d’une flotte de 7 bus opérée par la RTTB (Régie des Transports du Territoire de Belfort) pour le compte du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun) sur le réseau de transport urbain Optymo. La mise en service est attendue au printemps 2023.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, commente : « Cette collaboration avec le Groupe Eiffage, pour alimenter en hydrogène les bus de l’agglomération belfortaine, avec une ouverture possible vers d’autres types de véhicules et d’usages, est emblématique de la place de plus en plus grande occupée par l’hydrogène dans les mobilités urbaines en France. Ce projet est une nouvelle illustration de la volonté de McPhy de devenir un partenaire incontournable des collectivités locales dans leur transition vers la mobilité zéro émission. »

Livraison d’un électrolyseur 1 MW et d’une station de recharge modulaire et multi-bornes

Dans le cadre de ce contrat, McPhy livrera les équipements de l’installation composée d’un électrolyseur de la gamme McLyzer d’une puissance de 1 MW qui permettra d’alimenter une station de recharge McFilling 350 capable de distribuer jusqu’à 800 kg/jour d’hydrogène à 350 bar à pleine utilisation. La station proposera deux bornes de distribution Hi-Flow ayant la possibilité d’avitailler en une heure les 7 bus.

La station proposera également une 3ème borne adaptée au remplissage de stockages mobiles (tubes trailers et cadres-bouteilles). Ce module de remplissage permettra à terme d’utiliser l’hydrogène bas carbone pour alimenter des usages industriels à distance du site de production. La station est modulaire et configurée pour pouvoir évoluer avec la montée en puissance d’un projet appelé à aller au-delà de cette première étape.

Un projet pionnier qui devrait prendre de l’ampleur

Évolutive, la station équipée par McPhy est dimensionnée pour accompagner l’accroissement de la flotte de bus à hydrogène du réseau Optymo qui pourrait mettre en service 20 bus supplémentaires à horizon 2025 en plus des 7 initialement prévus. La station pourra également alimenter toutes autres formes de mobilité à 350 bar, comme les véhicules utilitaires, bennes à ordures ménagères ou poids lourds circulant dans la zone. Dans cet objectif, le site sera implanté à proximité immédiate du dépôt de bus et au carrefour d’un axe autoroutier reliant la France et l’Allemagne, répondant parfaitement aux besoins d’un écosystème hydrogène local tout en contribuant au maillage hydrogène du territoire.

Prochains rendez-vous de communication financière

Publication du chiffre d’affaires annuel, le 25 janvier 2022, après clôture des marchés

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

