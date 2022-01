PAULIC MEUNERIE

Accélération des ventes 2021 : +26% par rapport à 2020

Montée en puissance de l’outil industriel

Maintien de la feuille de route 2024

PAULIC MEUNERIE (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2021.

Au 31 décembre 2021, PAULIC MEUNERIE a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 11,3 M€ en hausse de +26% par rapport à l’exercice 2020 (8,9 M€). Cette progression totalement organique a bénéficié du démarrage du nouvel ensemble industriel plus capacitaire et des investissements réalisés dans le développement commercial sur nos métiers historiques et Qualista®. Après un chiffre d’affaires en hausse de 13% à fin juin, les ventes du Groupe ont ainsi accéléré leur progression au cours du second semestre matérialisant la forte progression de l’activité attendue par le Groupe dans les années à venir.

Le succès de ce jalon industriel et commercial dans un contexte économique toujours difficile constitue un signal favorable avant l’installation du réacteur Oxygreen© dans les prochaines semaines.

Forte hausse des ventes en volumes sur tous les canaux de distributions historiques

La croissance s’explique en premier lieu par la hausse de 30% des volumes commercialisés par rapport à 2020 liés à la mise en service de l’outil industriel.

Sur l’exercice 2021, les ventes du Groupe ont continué à être portées par les activités traditionnelles avec des ventes solides en farines de froment à destination des boulangeries artisanales, industrielles, les ateliers des grandes surfaces et en particulier une percée des industriels et des négociants. Le secteur industriel, secteur majoritaire dans le chiffre d’affaires du Groupe, enregistre la plus forte progression en valeur absolue.

Sur le segment des boulangeries artisanales, le Groupe a notamment pu s’appuyer sur la hausse de ventes de sa farine premium Qualista®, issue de son procédé à forte valeur ajoutée, Oxygreen©. Avec le passage de 9 à 18 points de vente clients et l’augmentation du CA de 58% par rapport à 2020, le lancement commercial de Qualista® est un succès. L’accueil déjà favorable de ces clients valide l’alignement parfait du positionnement de ces farines sans concurrence combinant origine locale, naturalité et bénéfices santé avec les attentes des consommateurs.

Malgré une hausse sur un an, l’activité restauration/crêperie est toujours en retrait par rapport à 2019, impactée par la persistance des mesures de restrictions sanitaires. Les ventes de farines de sarrasin évoluent progressivement en lien avec la reprise de l’activité sur ce secteur.

Sur la GMS, en dépit d’un effet de base défavorable lié à une année 2020 exceptionnelle (le 1er confinement avait généré une explosion de la demande de produits de 1ère nécessité), la hausse de nos ventes sur 2 ans est très significative, marquée par le succès de nos baguettes locales et éthiques en grande surface.

Le chiffre d’affaires de l’exercice a modérément bénéficié de l’effet des revalorisations tarifaires obtenues à partir de septembre 2021 pour faire face à la hausse des matières premières. A date, les augmentations tarifaires ont été globalement bien acceptées par nos partenaires. La nécessité de contribuer au soutien de toute la filière blé dans un contexte de hausse exceptionnelle des matières premières a été comprise. Comme évoqué lors des précédentes communications, les hausses de tarifs ne permettront toutefois pas de répercuter l’intégralité des hausses matières - en particulier auprès des boulangeries industrielles et biscuiteries – sur l’exercice 2021.

Oxygreen© : en ligne avec le plan industriel

L’installation du nouveau procédé est en phase avec les objectifs. Une nouvelle étape a été franchie avec l’installation de la cuve d’oxygène et la livraison du procédé industriel dans nos murs en décembre 2021. L’installation est en cours et l’ensemble devrait être pleinement opérationnel sur le site de St-Gérand à brève échéance.

La montée en puissance de l’outil permettra au Groupe de bénéficier d’une ligne de production supplémentaire pour mettre en œuvre la stratégie commerciale offensive à destination des professionnels de l’entomoculture. Dans cette perspective PAULIC MEUNERIE rappelle que la présentation de Nourrifibre® à de nombreux experts et acteurs de référence dans l’entomoculture en Europe, à l’occasion de l’assemblée générale de l’IPIFF (International platform of insects for food and feed), a été très bien accueillie.

Ambitions 2024

La progression de l’activité et la poursuite conforme du plan industriel sur Nourrifibre® permettent au Groupe de confirmer sa feuille de route stratégique à la fois sur ses activités historiques et ses relais de croissance, et en particulier dans l’alimentation pour insectes avec son produit Nourrifibre®. Au final, PAULIC MEUNERIE a l’ambition de franchir un chiffre d’affaires de 50 M€ adossé à une marge brute représentant 50 à 55% du chiffre d’affaires du Groupe.

A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2020, les trois moulins de l’Entreprise ont permis de générer un chiffre d’affaires de 9,0 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

Pour plus d'informations, visitez www.PAULICMEUNERIE.com

François Alexis Bancel

Directeur Administratif et Financier



02 97 51 40 03

investisseurs@paulic.bzh Benjamin Lehari

Consultant

01 56 88 11 11

blehari@actifin.fr







Presse

Isabelle Dray

01 56 88 11 29

idray@actifin.fr







Investisseurs

Alexandre Commerot

01 56 88 11 18

acommerot@actifin.fr

