SMCP - Désignation de M. Christophe Cuvillier en tant que Président du Conseil d’administration

Communiqué - Paris, le 17 janvier 2022

Désignation de M. Christophe Cuvillier en tant que Président du Conseil d’administration

Suite à l’évolution de la composition du Conseil d’administration de SMCP S.A. (la « Société ») décidée par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société du 14 janvier 2022, le Conseil d’administration de la Société s’est réuni ce jour afin de désigner son nouveau Président.

M. Christophe Cuvillier, administrateur indépendant, a été désigné Président du Conseil d’administration de la Société.

M. Christophe Cuvillier a déclaré : « Je suis très honoré de la confiance que le Conseil d’administration me témoigne et fier de poursuivre mon engagement au service du Groupe fondé par Evelyne Chetrite et Judith Milgrom, et de l’ensemble de ses actionnaires. La feuille de route stratégique de SMCP, claire et ambitieuse, porte ses fruits et participera à consolider la place du Groupe comme leader mondial du luxe accessible. Je suis impatient de collaborer étroitement avec Isabelle Guichot et son équipe de direction pour relever ensemble les défis passionnants du monde de la mode et du retail. »

