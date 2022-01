Atari : Résultats du 1er semestre 2021-2022

English French

Résultats du 1er semestre 2021-2022

Communiqué de presse - Paris, France - le 17 janvier 2022 à 19h30

Le 1er semestre de l’exercice 2021-2022 clos le 30 septembre 2021 et les résultats ainsi que le rapport financier semestriel ont été examinés et approuvés par le Conseil d’administration du 17 janvier 2022. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet du Groupe (www.atari-investisseurs.fr), il est déposé ce jour auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Faits marquants du 1er semestre 2021-2022 (1er avril au 30 septembre 2021) :

Nomination de Wade Rosen en tant que Directeur Général, en avril 2021, en remplacement de Frédéric Chesnais.

Revue complète de l’activité et mise en place d’une nouvelle stratégie, visant une amélioration de la profitabilité., concentrée sur le développement de nouveaux jeux prémium (PC & consoles) avec l’arrêt de certains jeux mobiles free-to-play et le désengagement de l’activité Atari Casino en Afrique.

Mise en œuvre de la nouvelle stratégie induisant une baisse du chiffre d’affaires (-23,8 %) dans le cadre de la transition vers les jeux premium et du recul significatif des activités de licences, toujours fortement impactées par les effets de la crise sanitaire.

Lancement des ventes au grand public de l’Atari VCS aux Etats-Unis, générant 2,3 M€ de chiffre d’affaires.

Juin 2021 : Accord de licence avec CBI, société fondée et dirigée par Frédéric Chesnais, pour le développement d’un monde virtuel (technologie blockchain) à l’effigie de la marque Atari. Démission de Frédéric Chesnais de son poste d’administrateur d’Atari SA pour prévenir les conflits d’intérêts.





Faits marquants du 2nd semestre 2021-2022 (1er octobre 2021 au 31 mars 202) :

Vente de terrains NFTs dans The Sandbox à Republic Realm pour 4,3MUS$.

Investissement stratégique 3,5MUS$ dans la plateforme de streaming Antstream Limited avec une option d'achat des actifs de Mobygames, la plus grande base de données de jeux vidéo du monde.

Lancement des premiers jeux premium : Asteroid Recharged, Black Widow Recharged, Centipede Recharged, disponibles sur l’Atari VCS ainsi que sur les principales consoles et sur PC.

Financement par apports en compte courant : Pour ne pas obérer la situation de trésorerie du Groupe dans le cadre de ses besoins en approvisionnement de composants pour l’Atari VCS, deux prêts ont été consentis au cours des mois de juillet, août et octobre 2021, par deux actionnaires, au profit de la Société pour un montant total de 2,6 MUS$. La société Irata LLC, société contrôlée par Wade Rosen, a participé à cette opération pour un montant de 2,1 MUS$.









Résultats du 1er semestre 2021-2022

IFRS, en M€ 2021/2022

(avril – sept.) 2020/2021

(avril – sept.) Variation

% Chiffre d’affaires en millions d'euros 6,0 7,8 -23,8% Coût des ventes (2,6) (1,5) MARGE BRUTE 3,3 6,3 -47,1% En % du chiffre d’affaires 56% 81% Frais de recherche et développement (3,5) (4,0) Frais marketing et commerciaux (0,6) (1,5) Frais généraux et administratifs (2,1) (2,0) Autres produits et charges d'exploitation - 0,0 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (2,8) (1,2) -143,6% Autres produits et charges opérationnels - - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (2,8) (1,2) -143,6% Coût de l'endettement financier (0,0) (0,1) Autres produits et charges financiers 0,2 (0,3) Quote-part de résultat de sociétés mises en équivalence (0,1) 0,0 Impôt sur les bénéfices (0,0) (0,0) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (2,8) (1,5) -80,4% Profit (perte) des activités abandonnées (0,7) - RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ (3,5) (1,5) Part attribuable au Groupe (3,5) (1,4) Part attribuable aux Intérêts minoritaires (0,0) (0,1)

Pour le 1er semestre de l’exercice 2021-2022 (1er avril au 30 septembre 2021), le Groupe Atari enregistre un chiffre d’affaires de 6,0 M€, comparé à 7,8 M€ pour le même semestre de l’exercice précédent. La diminution est de -23,8 % à taux de change courant et -20,3 % à taux de change constant. Elle traduit le recul de 73 % des activités de licence, significativement affectées par les effets de la crise sanitaire, et la diminution de 51 % des revenus de l’activité jeux vidéo, liée à la transition de la division Atari Gaming vers les jeux premium et la recherche d’une meilleure rentabilité des autres jeux free-to-play. Cette dynamique est partiellement compensée par la montée en puissance des ventes de l’Atari VCS qui ont représenté 2,3 M€ sur la période alors que l’activité VCS ne contribuait pas au chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice précédent.

Les revenus en lien avec les activités développées sur la blockchain représentent 0,4 M€ sur ce 1er semestre correspondant au produit des ventes de NFT réalisées au travers un contrat de licence.





La marge brute du 1er semestre s’établit à 56 % contre 81 % pour la même période de l’exercice précédent. Elle reflète la part croissante des ventes d’Atari VCS, dont le taux de marge est inférieur aux autres activités jeux et licences du Groupe.

Les frais de recherche et développement sont en baisse de 13,4 % en liaison avec la diminution des charges d’amortissement relatives aux frais de développement capitalisés au cours des années précédentes mais également à une baisse des coûts de production de nouveaux jeux.

Les frais marketing et commerciaux se sont élevés à 0,6 M€ au titre du 1er semestre de l’exercice 2021-2022. La baisse de 61% est le résultat de l’amélioration de la profitabilité des jeux free-to-play permise par une baisse des coûts d’acquisitions de nouveaux joueurs. Les frais généraux et administratifs s’élèvent à 2,1 M€, stables par rapport à l’exercice précédent.

Dans ce contexte, le Groupe Atari dégage un résultat opérationnel courant de -2,8 M€ au 1er semestre 2021-2022, à comparer à -1,2 M€ au 1er semestre 2020-2021.

Les autres produits et charges financières sont principalement constitués du produit de désactualisation des créances long terme pour +0,2 M€, des frais de cotation secondaire sur le marché Nasdaq Stockholm pour -0,1 M€. Il est rappelé que la cotation des certificats de dépôt Suédois (SDRs) sur le Nasdaq First North Growth à Stockholm a pris fin le 22 octobre 2021 à la demande d’Atari.

Suite à la décision de l’arrêt des activités en Afrique les charges liées à la fermeture de ces entités, sont présentées distinctement sur la ligne « Résultat des activités abandonnées » du compte de résultat, conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » ; elles s’élèvent à 0,7 M€ au 30 septembre 2021.

Le résultat net de l’ensemble consolidé ressort ainsi à -3,5 M€, à comparer à -1,4 M€ au 1er semestre 2020-2021.

Bilan au 30 septembre 2021

ACTIF (en millions d’euros) 30.09.2021

31.03.2021

Immobilisations incorporelles 11,0 11,6 Immobilisations corporelles 0,0 0,0 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1,7 1,9 Titres mis en équivalence 0,0 0,0 Actifs financiers non courants 15,8 15,8 Impôts différés actifs 1,9 1,9 ACTIFS NON COURANTS 30,4 31,3 Stocks 1,6 2,5 Clients et comptes rattachés 4,2 3,3 Actifs d'impôts exigibles 0,0 0,0 Autres actifs courants 2,8 0,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,8 2,5 Actifs détenus en vue de la vente 0,0 0,3 ACTIFS COURANTS 9,5 9,1 TOTAL ACTIF 39,9 40,4





PASSIF (en millions d’euros) 30.09.2021

31.03.2021

Capital 3,1 3,0 Primes d’émission 21,4 19,1 Réserves consolidées 2,9 14,0 Résultat net part du Groupe (3,5) 2,3 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 23,9 24,2 Intérêts minoritaires (0,0) (0,0) CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 23,9 24,1 Provisions pour risques et charges non courantes 0,0 0,0 Dettes financières non courantes 1,1 - Dettes locatives long terme 1,5 1,6 Autres passifs non courants 0,7 0,7 PASSIFS NON COURANTS 3,3 2,3 Provisions pour risques et charges courantes - - Dettes financières courantes - - Dettes locatives court terme 0,3 0,3 Dettes fournisseurs 6,9 7,3 Dettes d'impôts exigibles - - Autres passifs courants 5,2 6,3 Passifs détenus en vue de la vente 0,2 - PASSIFS COURANTS 12,7 13,9 TOTAL PASSIF 39,9 40,4

Les actifs financiers non courants sont constitués à hauteur de 14,2 M€ de créances commerciales de maturité à plus d’un an, celles-ci représentaient 14,3 M€ au 31 mars 2021.

Les autres passifs courants, à 5,2 M€, comprennent notamment 3,7 M€ de produits constatés d’avance : 2,5 M€ au titre de ventes et allocations en lien avec l’Atari Token, 0,4 M€ de précommandes relatives à l’Atari VCS en instance de livraison et 0,8 M€ au titre des produits de licence hôtels.

Perspectives 2021/2022

Le Groupe vise une amélioration des performances financières au second semestre par rapport aux six premiers mois de l'exercice. Cette dynamique devrait être portée par plusieurs projets clés :

ATARI GAMES

Sortie de nouveaux jeux premium, en commençant par la gamme de titres de jeux Atari Recharged.

Lancement d'Atari XP, qui permet aux fans d'acheter des cartouches de jeux Atari rares ou inédites.

Nouvelles opportunités de licence pour les jeux Atari classiques avec des plateformes de streaming.

Renforcement des partenariats de licence de marque, la demande de licences se rétablissant après les interruptions liées à la pandémie.

ATARI VCS

L’Atari VCS est disponible à la vente pendant toute la durée du second semestre.

Augmentation des ventes numériques sur la plateforme de l’Atari VCS avec l'ajout de nouveaux contenus et jeux.

ATARI BLOCKCHAIN

Vente d'une partie des terrains Atari dans le monde metaverse Sandbox.

Développement de nouveaux produits NFT s’appuyant sur le vaste portefeuille de propriétés intellectuelles d’Atari ainsi que sur des partenariats avec des tiers

Avertissement

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® et Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft , Sony et Nintendo. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Trésorerie nette au 30 septembre 2021

Trésorerie nette (en millions d’euros) 30.09.2021



31.03.2021

Prêt d’actionnaires (1,1) - Non courant (1,1) - Dettes financières courantes - - Courant - - Endettement financier brut (1,1) - Trésorerie et équivalents trésorerie 0,8 2,5 TRESORERIE NETTE (0,2) 2,5

