BIC : ACQUISITION DE INKBOX, LA MARQUE DE TATOUAGES SEMI-PERMANENTS DE RÉFÉRENCE

ACQUISITION DE INKBOX, LA MARQUE DE TATOUAGES SEMI-PERMANENTS DE RÉFÉRENCE

Positionnera BIC comme un des leaders de l’industrie de création artistique sur la peau

(Do-It-Yourself Skin Creative)

Une marque en très forte croissance, issue du digital

Un chiffre d’affaires de 27 millions de dollars US en 2021 (24 millions d’euros1) qui a doublé en deux ans

Un solide modèle de vente directe aux consommateurs, soutenu par une forte notoriété de marque et des partenariats uniques avec des artistes réputés et des influenceurs

0,8 million de clients actifs2, principalement des jeunes femmes de la Génération Z désireuses de s’exprimer

Marge brute supérieure à 60%, grâce à une fabrication intégrée et à la demande

Une acquisition majeure pour la division Human Expression, et une nouvelle étape de la transformation de BIC en une entreprise de croissance, centrée sur le consommateur

Complète le portefeuille de marques dynamiques et innovantes du Groupe

Renforce les capacités omnicanales de BIC en matière de e-commerce, en intégrant à notre écosystème une marque leader de la vente directe aux consommateurs

Une opération conforme à la politique d’utilisation de trésorerie du plan Horizon

Paiement initial de 65 millions de dollars US (57 millions d’euros) et paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base de la croissance future du Chiffre d’Affaires et de la rentabilité de Inkbox

"Les consommateurs d’aujourd’hui ont soif de nouveauté, de liberté de création et d’authenticité. Visionnaires, les fondateurs de Inkbox, Tyler et Braden Handley, ont trouvé le moyen de répondre aux besoins de la jeune génération de s’exprimer librement en leur offrant la possibilité d’utiliser leur corps comme une toile. Ils ont créé une entreprise performante, devenue une référence sur le marché du tatouage semi-permanent" a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC. "L'acquisition de Inkbox est une étape supplémentaire de notre stratégie dans le “Do-It-Yourself Skin Creative”. Elle offre une opportunité unique de renforcer notre activité Human Expression et de devenir un des leaders de ce marché émergent en pleine croissance. Je suis très heureux d'accueillir les équipes entreprenantes et créatives d’Inkbox au sein de notre Groupe et je me réjouis de travailler avec Tyler et Braden afin d’écrire ensemble le prochain chapitre de la réussite de Inkbox et de BIC. "

"Aujourd’hui, les jeunes revendiquent la liberté d'expression à un niveau sans précédent. Nos tatouages leur permettent d'adapter leur style à leur identité en constante évolution. Nous sommes fiers qu'une marque de renommée internationale comme BIC comprenne cela et adhère à notre philosophie de célébration et de soutien de la singularité", a déclaré Tyler Handley, cofondateur et Directeur Général de Inkbox. "Au-delà de notre engagement commun en faveur de l'expression créative, BIC est le partenaire idéal pour aider Inkbox à atteindre son plein potentiel de croissance en permettant d’accélérer son développement international et en améliorant son efficacité opérationnelle."

Clichy, France – 18 janvier 2022 – BIC annonce la signature d’un accord relatif à l’acquisition de 100% de Inkbox, une des principales marques en ligne de tatouages semi-permanents, basée à Toronto (Canada). La transaction est structurée sur la base d’un paiement initial de 65 millions de dollars US (57 millions d’euros) et d'un paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base de la croissance future de chiffre d’affaires et de rentabilité de Inkbox. Cette acquisition est subordonnée à la réalisation de certaines conditions comme il est d'usage dans ce type de transactions. La finalisation de cet accord est prévue avant la fin du 1er trimestre 2022.

Une acquisition majeure pour la division Human Expression, et une nouvelle étape de la transformation de BIC en une entreprise de croissance, centrée sur le consommateur

Depuis 75 ans, BIC répond aux besoins et envies des consommateurs en offrant des produits de qualité, simples, fiables et abordables, et est devenue l’une des marques grand public les plus reconnues. En lançant son plan Horizon en 2020, BIC a fait évoluer sa catégorie Papeterie en Human Expression au-delà des instruments d'écriture traditionnels, vers l'expression créative et digitale, et ce afin de mieux répondre à l'évolution de la demande des consommateurs et d'accélérer sa croissance.

Alors que les comportements des consommateurs évoluent vers plus d’expression de soi, de singularité et de créativité, l’acquisition de Inkbox viendra élargir l’offre de BIC en matière de création artistique sur la peau et compléter ainsi la gamme BIC BodyMark, le feutre de tatouage éphémère. Dans la droite ligne de l’acquisition réussie de Rocketbook, la marque de carnet intelligents réutilisables acquise en novembre 2020, Inkbox vient enrichir le portefeuille de marques de BIC, chacune s’adressant à différents types de consommateurs. Grâce à sa capacité unique de personnalisation, Inkbox va permettre à BIC de renforcer ses activités de vente directe aux consommateurs, ainsi que ses capacités en matière de e-commerce et d’engagement sur les réseaux sociaux.

Cette acquisition permettra à BIC de prendre une position de leader dans l’industrie du “Do-It-Yourself Skin Creative”. Cette catégorie en forte croissance est portée par le désir grandissant des jeunes consommateurs d’être davantage libres de leur apparence et de pouvoir s’exprimer en utilisant leur corps comme une toile qui évolue au gré de leurs envies. Aux États-Unis, plus de 20 % des consommateurs entre 13 et 45 ans achètent ou pourraient acheter de tels produits.3 Grâce à l’augmentation de la fréquence d’achat et à l’innovation, le chiffre d’affaires de la catégorie4 pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars US en 2031, soit une croissance de +13% par an (TCAM).

Inkbox : une entreprise issue du digital en forte croissance, portée par un modèle économique et une proposition de marque solides

Créée en 2015 par Tyler et Braden Handley, Inkbox a vu sa taille doubler au cours des deux dernières années et envoie chaque semaine des centaines de milliers de tatouages semi-permanents dans 80 pays. En 2021, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 27 millions de dollars US (24 millions d’euros), dont 67% en Amérique du Nord, et a dégagé une marge brute supérieure à 60%. Inkbox devrait être EBITDA positif en 2024.

Ses 0,8 million de clients actifs5 sont principalement des jeunes femmes de la génération Z désireuses de s’exprimer et intéressées par la mode, la beauté et les voyages. Avec les produits Inkbox, les consommateurs peuvent créer leurs propres tatouages ou choisir parmi une large gamme de modèles créés par des artistes tatoueurs. En 2021, un feutre de tatouage (free-hand marker) a été ajouté à la gamme de produits, permettant aux consommateurs de dessiner leurs tatouages directement sur leur peau, ou d'aider un ami. Poursuivant ses efforts en matière d’innovation, Inkbox lancera un service d’abonnement en ligne en 2022.

Inkbox soutient une communauté croissante d'artistes tatoueurs, développe des éditions limitées avec des artistes réputés et des partenaires et s’associe à des influenceurs célèbres pour développer la notoriété de la marque et accroître l'engagement des consommateurs. Les plus récentes collaborations incluent une collection de tatouages sous licence avec le très populaire groupe de K-Pop BTS, ainsi que des collaborations artistiques avec la succession de Jean-Michel Basquiat, et l’Insta-Poète Rupi Kaur. Leur modèle de vente directe aux consommateurs s'appuie sur une stratégie dynamique d'engagement sur les médias sociaux. Inkbox compte 1,5 million de followers sur Instagram et se classe au 12ème rang des marques de beauté sur TikTok.

Le succès de Inkbox repose sur un modèle unique et durable, centré sur le consommateur. Ses tatouages semi-permanents de grande qualité sont conçus et fabriqués en interne à la demande. Faciles à appliquer, ils durent une à deux semaines et utilisent une formule brevetée d'encre naturelle à base de plantes. BIC est le partenaire idéal pour aider la société à atteindre son plein potentiel de croissance, en accélérant son développement international, principalement en Europe et en Amérique latine, en élargissant sa présence en ligne par le biais de différentes plateformes de commerce électronique et en développant potentiellement la distribution en magasins. L’union des deux marques permettra d’élargir les choix des consommateurs, qu'ils aient envie de tester des motifs de tatouages permanents ou simplement d’assortir leur message au thème d’une soirée.

Inkbox continuera à être gérée de manière indépendante afin de préserver la culture et la créativité unique de ses équipes.

Ce document contient des éléments prospectifs concernant BIC et Inkbox. Ces éléments représentent des tendances ou des objectifs et ne peuvent être interprétés comme constituant des prévisions concernant les résultats futurs de SOCIETE BIC ou tout autre indicateur de performance. Les éléments prospectifs figurant dans le présent document comprennent, notamment, des projections et estimations financières ainsi que les hypothèses qui les sous-tendent.

Bien que BIC estime que ses prévisions sont fondées sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces éléments prospectifs sont soumis à de nombreux risques, connus ou inconnus, et à des incertitudes et autres facteurs, y compris les fluctuations monétaires qui peuvent tous être hors du contrôle de BIC et pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux anticipés dans ces éléments prospectifs. Une description des risques relevés par le Groupe BIC apparaît dans la section « Risques » du Document d’Enregistrement Universel 2020 du Groupe BIC déposé auprès de l'autorité des marchés financiers (AMF) le 1er Avril 2021. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'investissement.

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques emblématiques telles que Cello®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Us.™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep, Rocketbook et d’autres. BIC a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1 627, 9 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A-’ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://fr.bic.com/fr/le_groupe_bic ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.

À PROPOS DE INKBOX (traduit de l’anglais)

Inkbox propose des tatouages semi-permanents, magnifiquement réalisés par des artistes, qui durent une à deux semaines et s'estompent au fur et à mesure que la peau se régénère naturellement. Depuis sa création en 2015, des millions de personnes de plus de 150 pays du monde entier ont arboré ses produits comme des accessoires pour exprimer leur identité et tester des tatouages permanents avant de franchir le pas réellement. Avec un catalogue en permanente évolution rassemblant plus plus de 10 000 motifs, un feutre de tatouage et une plateforme de personnalisation à la demande, Inkbox expédie chaque chaque semaine des dizaines de milliers de tatouages. La marque est également devenue un réel canal d’expression créative pour bon nombre d’artistes parmi les plus respectés actuellement, qui y voient désormais un excellent vecteur pour développer leur marque et compléter leurs revenus. La collaboration avec des artistes contemporains comme BTS, Post Malone, Keith Haring, et Rupi Kaur a repensé le corps comme une toile, créant ainsi une nouvelle forme de promotion. Basé dans le centre-ville de Toronto, là où est installé le studio de tatouages, Inkbox emploie plus de 150 personnes au Canada, Japon et aux Etats-Unis. Pour toute demande presse, contactez press@getinkbox.com, or visit inkbox.com/pages/our-story.

###

1 Taux ECB Euro/Dollar du 14 janvier 2022 : 1,1447

2 24 derniers mois

3 Test post lancement BIC BodyMark – Etats-Unis, Juillet 2020 (Ipsos)

4 Feutres de tatouage temporaire et décalques, tatouage au henné et tatouage semi-permanent appliqué soi-même. Exclus le tatouage permanent – Estimations BIC.

5 24 derniers mois

