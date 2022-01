CGG : CGG Annonce l’Extension de Trois Ans de son Centre d’Imagerie 4D Dédié à Equinor

English French

CGG Annonce l’Extension de Trois Ans

de son Centre d’Imagerie 4D Dédié à Equinor

Paris, France – le 18 janvier 2022

CGG annonce ce jour l’extension pour une période de trois ans du centre d’imagerie dédié, opéré dans les bureaux d’Equinor à Stavanger pour le suivi permanent des réservoirs (PRM). Afin d'optimiser la gestion de la production et la récupération des champs Johan Sverdrup, Snorre et Grane en mer du Nord norvégienne, les équipes d'Equinor y analysent dans les jours suivant l'acquisition, les images sismiques 4D fournies par les spécialistes en imagerie du sous-sol de CGG.

Peter Whiting, EVP, Geoscience, CGG, a déclaré : « Le renouvellement de ce contrat est une reconnaissance de l'expérience inégalée acquise par CGG au cours de la dernière décennie en tant que partenaire privilégié de l’imagerie de suivi permanent des grands réservoirs offshore. Ce centre d’imagerie est un excellent exemple des solutions d’imagerie dédiées et de l'excellence technologique que nous proposons à nos clients dans leurs bureaux partout dans le monde. »

Le renouvèlement du contrat d’imagerie s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Les experts de CGG en Norvège s'appuieront sur leurs dernières technologies de haut de gamme en 4D et de modèles de vitesse pour répondre aux exigences du client en livrant dans des délais serrés, des images du sous-sol de la plus haute qualité.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: christophe.barnini@cgg.com

