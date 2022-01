English French

Vuzix et AMA renforcent leur partenariat stratégique pour répondre aux besoins des professionnels de terrain

Les lunettes connectées Vuzix M400 prennent désormais en charge toute la gamme de produits de réalité assistée XpertEye

Utilisation de la reconnaissance vocale automatique multilingue intégrée de Vivoka

RENNES, France, le 18 janvier 2022 - Vuzix® Corporation (NASDAQ : VUZI), (« Vuzix » ou, la « Société »), l'un des principaux fournisseurs de lunettes connectées et de technologies et produits de réalité augmentée (RA), et AMA (EURONEXT GROWTH : ALAMA), pionnier de la réalité assistée et des solutions logicielles de gestion des flux de travail, ont annoncé aujourd'hui le renforcement de leur accord de partenariat afin de développer et de consolider la capacité des deux organisations à fournir une solution de collaboration à distance pour les professionnels de terrain dans le monde entier.

Vuzix et AMA collaborent étroitement depuis plus de cinq ans et élargissent aujourd'hui le champ d’application de leur accord afin d'accélérer la transformation digitale de leurs clients dans les secteurs de l'industrie et de la santé. En proposant les lunettes connectées Vuzix M400, légères et ergonomiques, sur l'ensemble de la gamme de produits de collaboration à distance XpertEye, les clients pourront gagner en productivité et mener à bien les tâches de téléassistance en toute sécurité et efficacité. Les clients bénéficieront désormais d'une solution de collaboration mains libres à commandes vocales sur XpertEye Essential et d’une solution de téléassistance intégrée avec l'écran portable des Vuzix M400 connecté à un smartphone dédié sur XpertEye Advanced.

En tant que partenaire stratégique, AMA a été le premier à tester et exploiter avec succès la reconnaissance vocale automatique multilingue intégrée de Vivoka, lors du lancement de la dernière version des lunettes connectées Vuzix. Avec 18 langues disponibles, la solution de réalité assistée XpertEye bénéficie désormais des capacités d'IA vocale inégalées et sécurisées de cette nouvelle technologie vocale intégrée.

« Notre relation croissante avec AMA s'appuie de plus en plus sur la forte combinaison d'une plateforme matérielle et d'une solution logicielle de premier plan », a déclaré Paul Travers, Président et PDG de Vuzix. « Les gains de productivité avérés que notre offre apporte à un large éventail de domaines d’application resteront un levier fort de la demande alors que l'adoption par l'industrie continue de s'accélérer cette année et même au-delà. »

« Notre partenariat franchit une nouvelle étape. Nous sommes convaincus que notre vision combinée et orientée vers l’avenir de la téléassistance est essentielle pour accompagner la transformation digitale rapide de nos clients », a déclaré Guillaume Campion, VP Produit & Partenariats chez AMA.

À propos de Vuzix Corporation

Vuzix est un fournisseur de premier plan de lunettes connectées et de technologies et produits de réalité augmentée (AR) pour les marchés du grand public et des entreprises. Les produits de la société comprennent des dispositifs d'affichage personnel et informatiques portables qui offrent aux utilisateurs une expérience de visualisation de haute qualité, fournissent des solutions pour la mobilité, les affichages portables et la réalité augmentée. Vuzix détient 243 brevets et brevets en instance et de nombreuses licences de propriété intellectuelle dans le domaine des lunettes connectées. La société a remporté des prix d'innovation du Consumer Electronics Show (ou CES) de 2005 à 2022 et plusieurs prix d'innovation en matière de technologie sans fil, entre autres. Fondée en 1997, Vuzix est une société publique (NASDAQ : VUZI) avec des bureaux à Rochester, NY, Oxford, UK, et Tokyo, Japon. Pour plus d'informations, visitez le site Web, les pages Twitter et Facebook de Vuzix.

A propos d'AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Forte de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail, la formation à distance ou la télémédecine. Ses solutions innovantes de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, de simplifier le transfert de connaissances, d’optimiser les temps de résolution des problèmes et de maximiser leur temps disponible.

AMA est une société à croissance rapide avec des bureaux au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Italie, au Japon, en Roumanie, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis - ce qui nous permet de travailler dans tous les fuseaux horaires et de joindre nos clients où qu'ils soient. AMA est cotée sur Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 - ALAMA).

Plus d'informations sur www.amaxperteye.com

