Stordata Toulouse-Occitanie change de dimension

Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, annonce la nomination de Frédéric Chollet pour développer ses parts de marché à l’échelle locale et piloter les régions. L’un des premiers chantiers fût centré sur l’agrandissement des locaux de l’agence de Toulouse pour un meilleur accueil et plus de proximité avec le tissu local. Une demande motivée par le responsable commercial de l’agence de Toulouse, Pascal Fontaine, qui reporte aujourd’hui à Frédéric Chollet.

Un nouveau district manager

Recruté comme district Manager, Frédéric Chollet-Bilger va piloter l’activité régionale de Stordata sur le Sud-Ouest, le Sud Est, en Rhône-Alpes mais aussi sur l’Est de la France. Il sera en charge de développer les parts de marché, d’encadrer les équipes locales et, d’intégrer de nouveaux talents, qui permettront à la société de renforcer sa qualité de services et de mener à bien les projets qui lui sont confiés. Il entretiendra également des relations de proximité avec le tissu économique, éducatif et institutionnel local pour représenter la société. Frédéric Chollet-Bilger est un expert reconnu sur le marché et a occupé des postes clés dans des groupes de premier plan à l’image d’Allium et SCC France où il était dernièrement Directeur d’agence de l’ESN sur la région Rhône-Alpes.

Une nouvelle agence sur Toulouse

Le déménagement de l’agence de Stordata sur Toulouse s’inscrit dans un contexte de forte croissance des activités de la société sur la région, notamment auprès des ETI et des Grands comptes. Actuellement sous la responsabilité commerciale de Pascal Fontaine, l’agence ambitionne de renforcer ses équipes commerciales dans les prochains mois, sur Toulouse mais aussi sur Bordeaux où la présence était jusqu’ici essentiellement technique. La nouvelle agence de Stordata sur Toulouse intègre tous les éléments indispensables pour offrir un confort de travail de premier plan aux collaborateurs et positionner le bien-être au travail comme une réalité concrète.

« La région Occitanie est particulièrement dynamique et se positionne comme un territoire stratégique pour Stordata. Notre nouvelle agence va nous permettre de nous entourer de nouveaux talents et de mener à bien nos activités ces prochaines années. Tous ces éléments nous permettent de nous appuyer sur des bases solides et de nous positionner comme un partenaire de confiance pour accompagner nos clients dans leurs projets de transformation numérique mais aussi d’assurer une proximité sur les activités de maintenance pour garantir un meilleur niveau de SLA. Nous ambitionnons d’adopter très prochainement la même stratégie en région Rhône-Alpes » déclare Frédéric Chollet.

Stordata accompagne au quotidien ses clients dans la mise en œuvre de projets structurants grâce à des compétences uniques. Stordata propose l’une des offres les plus complètes du marché en matière de gestion de données des infrastructures : audit, conseil, intégration, maintenance, services managés, services Cloud et formation. À ce jour, le groupe réunit 170 collaborateurs répartis sur 6 agences et assure la maintenance de plus de 2 500 installations, principalement en France.