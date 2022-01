English Finnish

Aspo Oyj

Lehdistötiedote

18.1.2022 klo 12.15

Aspon tytäryhtiö ESL Shipping jatkaa strategian mukaista kalustonsa uudistamista ja myy Espa-proomun

Aspon ESL Shipping jatkaa kalustonsa uudistamista myymällä pienimmän (9000 dwt) hinattavan proomunsa, Espan, Raduga Shipping and Trading OÜ:lle. Kauppa vahvistettiin tänään 18.1. ja Espa luovutettiin uudelle omistajalle heti kaupan jälkeen. ESL Shippingin vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseen kirjataan noin 1,4 miljoonan euron myyntivoitto.

Espa rakennettiin vuonna 1987 Vuosaaren telakan viimeisenä aluksena. Se on rakennettu alun perin Helsingin voimaloiden energiahiilen tehokkaaseen kuljetukseen ja keventämään kaupungin edustalla suurempia laivoja, jotka eivät täydessä lastissa päässeet laituriin. Viime vuosina Espaa on käytetty pääasiassa vastaamaan sementtiteollisuuden kuljetuskysyntään. Espa vietti myös yhden kesän kelluvana rantalentopallokenttänä Helsingissä. Suomen merenkulkupolitiikan erityispiirteet johtivat proomuja hinaavien hinaajien kustannusten nousuun, koska hinaajan miehistö ei saa valtion tukea muiden alustyyppien tavoin.

"Samaan aikaan, kun investoimme strategian mukaisesti uusiin ympäristöystävällisimpiin aluksiin, on tullut aika päästää irti todella uskollisesta palvelijastamme Espasta", sanoo ESL Shippingin toimitusjohtaja Matti-Mikael Koskinen.

ASPO OYJ

Rolf Jansson

toimitusjohtaja

Matti-Mikael Koskinen, ESL Shipping Oyj:n toimitusjohtaja, puh 050 351 7791

