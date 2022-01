Cartier recoupe 27,4 g/t Au sur 8,0 m sur la propriété Fenton

English French

VAL-D’OR, Québec, 18 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) annonce les résultats de ses travaux de rainurage sur la propriété aurifère Fenton, détenue à 100 % par Cartier et située à 50 km au sud-ouest de Chapais, Québec, Canada.



Faits saillants:

Résultats de rainures titrant jusqu’à 69,1 g/t Au / 2,0 m;

Confirmation de la géométrie de la Structure aurifère Fenton sur 325 m de longueur par 15 à 25 m d’épaisseur;

29,6 g/t Au / 2,0 m, recoupée à 550 m de profondeur sous le Structure aurifère Fenton, par un forage historique ;

Résultats des levés géophysiques attendus sous peu pour générer des cibles de forages.

« En 2021, nous avons acquis 100 % de la propriété Fenton et terminé l'examen des données historiques ainsi que la réalisation d'un programme d'échantillonnage en rainures et d'un programme de levés géophysiques. », a commenté Philippe Cloutier, président et chef de la direction de Ressources Cartier, avant d’ajouter « Ces résultats sont un excellent début pour 2022, car ils nous permettent de continuer d'approfondir notre compréhension de la minéralisation et d'orienter les futurs travaux d'exploration visant l'expansion de la minéralisation aurifère connue ainsi que de faire de nouvelles découvertes. »

Campagne de rainurage

Cartier a reçu tous les résultats du programme d'échantillonnage en rainures réalisé, en novembre 2021, sur la propriété aurifère Fenton (voir le communiqué de presse du 29 novembre 2021 pour information). La structure aurifère Fenton a une géométrie, connue à ce jour, de 325 m de longueur par 15 à 25 m d’épaisseur. En surface, le centre de cette structure, révèle des valeurs titrant jusqu’à 69,1 g/t Au sur 2,0 m, inclus dans 43,5 g/t Au sur 4,0 m, qui sont comprises dans un intervalle titrant 27,4 g/t Au sur 8,0 m (FIGURE et Tableau 1 ci-dessous).

Rappelons qu’un forage historique avait intersecté des valeurs titrant jusqu’à 29,6 g/t Au sur 2,0 m inclus dans 20,0 m titrant 3,4 g/t Au et également contenu dans un intervalle de 64,7 m à 1,5 g/t Au; le tout situé à 550 m de profondeur sous les résultats des rainures présentés dans ce communiqué.

Tableau 1: Faits saillants des principaux résultats de la campagne de rainurage :

Rainure De

(m) À

(m) Teneur Au

(g/t) Longueur

(m)* R5 2,0 4,0 69,1 2,0 Inclus dans 2,0 6,0 43,5 4,0 Inclus dans 1,0 9,0 27,4 8,0 R7 8,5 10,5 18,9 2,0 Inclus dans 0,0 10,5 7,4 10,5 R1 6,0 7,0 37,4 1,0 Inclus dans 4,0 9,0 9,7 5,0 Inclus dans 0,0 20,0 2,7 20,0 R2 0,0 2,0 10,5 2,0 Inclus dans 0,0 22,0 2,2 22,0 R3 2,0 6,0 6,2 4,0 Inclus dans 0,0 18,0 2,4 18,0 R9 2,0 4,0 16,0 2,0 Inclus dans 0,0 5,0 8,6 5,0

* Les longueurs sont exprimées en longueur de rainure. Les rainures ont été collectées perpendiculairement à l’axe long de la minéralisation.

Prochaine étape

Cartier attend les résultats des levés géophysiques InfiniTEM® XL d'Abitibi Géophysique Inc. sous peu. Les résultats des levés, combinés aux résultats des rainures de ce communiqué ainsi qu’à la compilation 2021 de toutes les données de forages historiques, seront utilisés pour générer les cibles de forage.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une société d'exploration basée à Val-d'Or. Les projets de l'entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait avancer le développement de son projet phare Mine Chimo et, explore activement ses autres projets. La Société dispose d'une solide position de trésorerie de 6 millions de dollars ainsi que d'importants appuis corporatif et institutionnel, notamment Agnico Eagle Mines, Jupiter Asset Management et les fonds d'investissement du Québec.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société et du projet Fenton, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P. Geo., M. Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Les résultats analytiques, issus des rainures de Cartier, ont été obtenus d’échantillons mesurés sur les tranchées le long des rainures perpendiculairement à l’axe long de la minéralisation. Les échantillons sont concassés jusqu’à 80 % passant une maille de 8 mesh (3,33 mm) puis pulvérisés jusqu’à 90 % passant une maille de 200 mesh (0,07 mm). Cartier insère 5 % du nombre d’échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d’échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada. Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et sont lues par absorption atomique, puis par gravimétrie pour les résultats supérieurs à 10,0 g/t Au. Pour les échantillons contenant de l’or visible, 500 g de roche sont analysés par la méthode ‘’Metallic Sieve‘’.

Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, P. Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com



