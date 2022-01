PARKEN Sport & Entertainment A/S vil afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S har dags dato besluttet at afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje bestående af PARKEN stadion, de fire kontortårne ved PARKEN og de to Aquadomes med tilhørende centerfaciliteter beliggende i Rødby og Billund.

Driftsaktiviteterne bestående af PARKEN stadion, F.C. København samt Lalandia i Rødby og Billund vil ikke blive berørt af et eventuelt frasalg af dele af ejendomsporteføljen, men fortsat forblive i PARKEN Sport & Entertainment A/S koncernen.

I forbindelse med den igangværende omstrukturering, som oplyst i selskabsmeddelelse af 10. december 2021, vil der som led i en udskillelse af PARKEN stadion med kontortårne samt Aquadome med tilhørende centerfaciliteter i Billund og Rødby blive indgået lejekontrakter mellem de enkelte ejendomsselskaber og driftsselskaberne.

Et eventuelt frasalg af dele af ejendomsporteføljen vil således ske med PARKEN Sport & Entertainment A/S koncernen som lejer af de eventuelt frasolgte ejendomme.

Der vil med et eventuelt frasalg af dele af ejendomsporteføljen ske en betydelig styrkelse af kapitalgrundlaget i PARKEN Sport & Entertainment A/S, der vil understøtte de fremtidige udviklingsmuligheder af driftsaktiviteterne i PARKEN Sport & Entertainment A/S koncernen.

Mulighederne for et eventuelt frasalg af dele af ejendomsporteføljen vil i den kommende periode blive afdækket gennem en struktureret salgsproces i samarbejde med de af PARKEN Sport & Entertainment A/S udpegede rådgivere.

Der er ikke sikkerhed for, at et helt eller delvist frasalg af ejendomsporteføljen vil blive gennemført. Yderligere selskabsmeddelelse om salgsprocessen vil blive udsendt, når omstændighederne måtte kræve det.

Vedhæftet fil