Connecter les communautés: Rogers offrira un réseau 100% à fibre optique au Nouveau-Brunswick  

Rogers investira près de 200 millions de dollars dans la mise à niveau de son réseau afin d’assurer que les gens du Nouveau-Brunswick aient accès aux dernières innovations en matière de technologie Internet et à une expérience de divertissement supérieure, aujourd’hui comme demain.

Dans les mois à venir, la population et les entreprises de Dieppe, de Moncton, de Riverview et de Shediac pourront profiter des services Élan Internet, Télé Élan et Diffusion futée Élan grâce à un réseau propulsé à 100 % par la fibre optique.

MONCTON, Nouveau-Brunswick, 18 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement à offrir une connectivité à plus de communautés au pays, Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle investira près de 200 millions de dollars pour connecter jusqu’à 314 000 foyers et entreprises du Nouveau-Brunswick à un réseau 100 % à fibre optique. Le projet sera d’abord lancé à Dieppe, à Moncton, à Riverview et à Shediac. Grâce à cette mise à niveau, les NéoBrunswickois et NéoBrunswickoises pourront connecter leur foyer ou leur entreprise directement à un réseau 100 % à fibre optique pour accéder à la gamme de services de pointe de Rogers.

« Il est important de continuer à investir dans nos communautés afin d’assurer à notre clientèle un accès à un service plus rapide et plus fiable que jamais, alors que la technologie continue d’évoluer et que le monde est de plus en plus connecté, a affirmé Matt MacLellan, président régional, Rogers Communications, région de l’Atlantique. Nous sommes emballés d’offrir des services 100 % à fibre optique aux gens et aux entreprises de la province et de leur donner accès au réseau de l’avenir. »

Internet 100 % à fibre optique offre une expérience en ligne plus rapide, plus riche et plus réactive, et prendra en charge encore plus d’appareils et de services – des jeux de nouvelle génération à la technologie domotique, en passant par le soutien virtuel et les activités commerciales les plus exigeantes. Cette technologie réseau de nouvelle génération offre des vitesses fulgurantes de calibre mondial permettant de soutenir la croissance transformationnelle.

Une fois les travaux terminés, la clientèle pourra profiter, entre autres, du service Élan Internet de Rogers qui offre des vitesses de téléchargement et de téléversement pouvant atteindre 1,5 gigabit par seconde. Cela permettra une expérience encore plus fluide pour écouter de la musique, visionner des films, participer à des vidéoconférences, diffuser du contenu en direct, créer des copies de sauvegarde ou sauvegarder des fichiers volumineux dans le nuage. Les clientes et clients auront également accès à du divertissement illimité grâce à la Télé Élan et à la Diffusion futée Élan. Cette dernière rassemble au même endroit le meilleur contenu, y compris celui de Netflix et de Disney+. Il est donc facile de trouver plus rapidement son contenu favori avec la Télécommande vocale.

Dans la dernière année, Rogers a renforcé et étendu des programmes clés au Canada atlantique :

Prestation de la 5G : Rogers a été le premier fournisseur à déployer la 5G au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, desservant maintenant 16 communautés, notamment à Saint John, à Halifax, à Moncton et à Fredericton.

Rogers a été le premier fournisseur à déployer la 5G au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, desservant maintenant 16 communautés, notamment à Saint John, à Halifax, à Moncton et à Fredericton. Engagement à offrir une connectivité en région rurale et éloignée : Rogers investit près de 3 millions de dollars pour étendre son réseau de fibre optique au Nouveau-Brunswick le long de la route 490, près de la ville de McQuade et dans la communauté de Ludlow. En outre, grâce à un investissement conjoint de plus de 2,3 millions de dollars avec le Fonds pour la large bande du CRTC, Rogers déploiera son réseau propulsé par fibre optique dans la région de Storeytown et dans le village de Doaktown, au Nouveau-Brunswick. À Terre-Neuve-et-Labrador, Rogers investit 6 millions de dollars pour étendre son réseau de fibre optique aux communautés de Humber Village, de Little Rapids et de Bell Island.

Rogers investit près de 3 millions de dollars pour étendre son réseau de fibre optique au Nouveau-Brunswick le long de la route 490, près de la ville de McQuade et dans la communauté de Ludlow. En outre, grâce à un investissement conjoint de plus de 2,3 millions de dollars avec le Fonds pour la large bande du CRTC, Rogers déploiera son réseau propulsé par fibre optique dans la région de Storeytown et dans le village de Doaktown, au Nouveau-Brunswick. À Terre-Neuve-et-Labrador, Rogers investit 6 millions de dollars pour étendre son réseau de fibre optique aux communautés de Humber Village, de Little Rapids et de Bell Island. Donner à la Génération possibilités les moyens de réussir : Rogers est fière d’avoir octroyé plus de 70 dons communautaires Ted Rogers à des organisations du Canada atlantique qui ont une influence significative dans la vie de centaines de jeunes de la région depuis le lancement du programme en 2017.

Rogers est fière d’avoir octroyé plus de 70 dons communautaires Ted Rogers à des organisations du Canada atlantique qui ont une influence significative dans la vie de centaines de jeunes de la région depuis le lancement du programme en 2017. Soutien à l’innovation technologique : Rogers s’est associée à Allumez Fredericton pour fournir la 5G à son Boost Civic Innovation Lab et a collaboré au camp d’innovation Coup de pouce afin de mettre au point des solutions de ville intelligente propulsées par la 5G.

Rogers s’est associée à Allumez Fredericton pour fournir la 5G à son Boost Civic Innovation Lab et a collaboré au camp d’innovation Coup de pouce afin de mettre au point des solutions de ville intelligente propulsées par la 5G. Partenaires communautaires connectés : Rogers a élargi son programme de téléphones et de forfaits en Atlantique en faisant don à 30 maisons d’hébergement et de transition pour femmes dans ses zones de couverture du service sans-fil en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador pendant la troisième vague de la pandémie.



Pour découvrir comment Rogers crée plus de possibilités grâce aux services 100 % à fibre optique, rendez-vous sur rogers.com .

