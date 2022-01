Ressources Robex Inc. : Excellentes performances en décembre qui se confirment en janvier

English French

Production record en décembre

La société Ressources ROBEX Inc. est heureuse d’annoncer qu’elle a réalisé une production record en décembre 2021 avec un tonnage mensuel de 192 024 tonnes à une teneur de 0,94 gr/t permettant ainsi de produire 166 kg (5 926 oz de doré).

Ce rythme de production semble se confirmer avec 95 877 tonnes de minerai traitées sur les 15 premiers jours de janvier.

Le nouveau plan minier établi en cours d’année nous a permis d’optimiser les ressources de Nampala. Les résultats obtenus confirment l’efficacité de cette stratégie :

Période Tonnage

(tonnes) Teneur

(g/t) Stripping

(S/M) Production

(Oz) T1 2021 472 410 0,75 5,70 10 295 T2 2021 474 435 0,82 4,75 10 762 T3 2021 481 690 0,79 2,77 10 948 T4 2021 519 749 0,88 3,23 13 032 Annuel 1 948 284 0,81 4,11 45 038

Il a donc été constaté tout au long de l’année 2021 une amélioration continue des performances :

Tonnage en forte progression qui s’explique par la mise en service des différents investissements : d’abord le concasseur à cône, puis en décembre les nouvelles pompes cyclones qui nous permettent d’atteindre le record de production de décembre. À ce titre, un nouvel investissement prévu pour 2022 et consistant en une nouvelle alimentation du concasseur devrait nous permettre d’améliorer de nouveau l’efficacité de l’usine.

Teneur et stripping ratio en amélioration régulière par suite du nouveau plan minier.

Amélioration des coûts de production

L’effet combiné de l’augmentation du tonnage, l’amélioration de la teneur et la diminution du stripping ratio ont amélioré significativement les coûts de production.

Croissance externe

Parallèlement à ces améliorations de production, Robex continue à travailler activement afin de parfaire ses ambitions en matière de croissance externe. À ce titre et tel que précédemment annoncé, différents projets sont en cours d’examen par la direction pour la mise en place du plan d’affaire de la Société et la réalisation de ses nouveaux objectifs.

Situation au Mali

Robex suit avec attention l’évolution de la situation au Mali et les conséquences éventuelles des décisions internationales pour l’activité minière.

Pour l’instant, les opérations se déroulent tout à fait normalement sans incidence particulière.

Pour plus d’informations, le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de Robex sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs. Ces rapports et d’autres documents produits par la Société sont également disponibles à l’adresse : sedar.com.

Mot du président, M. Georges Cohen :

“Une fois de plus, je constate le beau travail réalisé et l’amélioration des résultats de Nampala.

Ce communiqué me permet aussi de remercier tous nos collaborateurs à Québec et au Mali pour tous les efforts accomplis et de leur souhaiter ainsi qu’à nos actionnaires une belle année 2022.”

À propos de ROBEX :

Ressources Robex Inc. est une société minière canadienne listé sur le TSX-V détenant une mine en opération, et des propriétés d’exploration au Mali. Le groupe a un modèle d’entreprise solide qui a fait ses preuves avec la mine de Nampala. Grâce à cette expérience, Robex a désormais l’ambition de croître en Afrique de l’Ouest avec l’acquisition et/ou le développement de nouvelles mines.

