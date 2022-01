OKX überholt globale Krypto-Börsen als zweitgrößter Anbieter und nimmt ein Rebranding als plattformübergreifender Dienstleister vor

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

VICTORIA, Seychellen, Jan. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX , das vor kurzem zur zweitgrößten Kryptowährungsbörse der Welt (gemessen am Spothandelsvolumen) aufgestiegen ist, gab heute ein unternehmensweites Rebranding bekannt, das die Dynamik und die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen widerspiegelt. OKX wurde 2017 als Handelsdienst für Kryptowährungen gegründet, hat seitdem mehr als 20 Millionen Nutzer gewonnen und seine Palette von Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte erweitert, unter anderem durch OKX Earn, ein Tool zur Erzielung passiver Erträge aus Krypto-Währungen, einen NFT-Marktplatz und einen dezentralen Application Discovery Hub sowie zuletzt MetaX, den neuen dezentralen Modus von OKX, der ein Cross-Chain-Dashboard und eine selbstverwaltete Web-3.0-Geldbörse zur Speicherung digitaler Vermögenswerte, einschließlich NFTs, bietet.



Diese Verlagerung, die durch die Änderung des Firmennamens von OKEx in OKX unterstrichen wird, spiegelt die wachsende Zahl der Möglichkeiten zur Vermögensbildung außerhalb der Börse über die Plattform wider. Anleger handeln darüber mit Hunderten von digitalen Vermögenswerten an den Spot-, Margin- und Derivatemärkten.

Im Rahmen des Wandels hat sich OKX zur Aufgabe gemacht, „Hindernisse bei der Vermögensbildung zu beseitigen, indem wir Ihnen Zugang zu allen Möglichkeiten bieten, die unsere dezentralisierte Zukunft bereithält“. Dies unterstreicht die kontinuierliche Entwicklung der Plattform in Richtung Dezentralisierung, zu der auch die Möglichkeit gehört, dass Anleger ihre digitalen Vermögenswerte selbst verwahren können. Im Gegensatz zu anderen zentralisierten Kryptowährungsbörsen ist OKX bestrebt, den Grad der Beteiligung des Unternehmens an den Nutzeraktivitäten schrittweise zu verringern, mit dem Ziel, die Vermittlungsfunktion vollständig abzuschaffen.

„OKX geht über das standardmäßige zentralisierte Börsenmodell hinaus, um unseren Kunden ein umfassendes Kryptowährungserlebnis zu bieten“, so Jay Hao, CEO von OKX. „Am wichtigsten ist jedoch, dass wir dabei die Grundprinzipien der Kryptowährung – Dezentralisierung und Autonomie – beibehalten. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Instrumente an die Hand zu geben, die sie benötigen, um einfach und sicher Vermögen aufzubauen, es zu übertragen und auszugeben, wie sie es für richtig halten, ohne Vermittlung durch uns. Wir haben das „E“ in unserem Namen gestrichen, weil wir viel mehr sind als eine Börse (Exchange), ebenso wie Kryptowährungen viel mehr sind als spekulative Vermögenswerte.“

OKX bietet über 250 digitale Vermögenswerte, ist seit langem die Nummer 1 im Hinblick auf das Handelsvolumen für Kryptowährungs-Futures und wurde kürzlich zur weltweit zweitgrößten Spothandelsplattform für Kryptowährungen. Im Jahr 2021 stieg das gesamte Handelsvolumen auf der Plattform, einschließlich der Spot- und Derivate-Instrumente, um über 700 %, während die Zahl der auf der Plattform ausgeführten Trades um über 480 % zunahm. Staking, Spareinlagen und DeFi-Angebote über OKX Earn beliefen sich auf über 5,1 Milliarden Dollar, die von den Nutzern eingezahlt wurden. Im vergangenen Jahr wurden passive Erträge von über 314 Millionen Dollar ausgezahlt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte OKX.com und folgen Sie @OKX auf Twitter.

Über OKX

OKX wurde 2017 gegründet und hat sich zu einer weltweit führenden Kryptowährungsbörse und einem Krypto-Ökosystem entwickelt. OKX hat mit seiner innovativen Nutzung der Blockchain-Technologie das finanzielle Ökosystem neu gestaltet, und bietet einige der vielfältigsten und fortschrittlichsten Produkte, Lösungen und Handelstools auf dem Markt. Mehr als 20 Millionen Menschen in 180 Regionen auf der ganzen Welt vertrauen auf OKX. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hindernisse bei der Vermögensbildung zu beseitigen, indem es Zugang zu allen Möglichkeiten bietet, die die dezentralisierte Zukunft bereithält. Mit seinem unerschütterlichen Engagement für Innovationen arbeitet OKX auf eine Welt hin, die durch die Macht der Kryptowährungen und eines dezentralen Finanzwesens finanzielle Integration für alle bietet.

Kontaktieren Sie uns