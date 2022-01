OKX dépasse les échanges de cryptomonnaies mondiales en tant que deuxième plus grand fournisseur de services multi-plateformes

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

VICTORIA, Seychelles, 18 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX , qui est récemment devenue la deuxième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions au comptant, a annoncé aujourd'hui un changement de marque à l'échelle de l'entreprise qui reflète le dynamisme et l'accélération de l'adoption de la cryptomonnaie. Fondée en 2017 en tant que service de trading de cryptomonnaies, OKX a depuis rassemblé plus de 20 millions d'utilisateurs et étendu sa suite de produits d'investissement dans des actifs numériques pour inclure OKX Earn, un outil permettant de gagner des revenus passifs en cryptomonnaies ; une place de marché NFT et une plateforme décentralisée de découverte d'applications ; et plus récemment, MetaX, le nouveau mode décentralisé d'OKX qui comprend un tableau de bord inter-chaînes et un portefeuille Web 3.0 en garde personnelle pour stocker les actifs numériques, y compris les NFT.



Cette évolution, comme le souligne le changement de nom de la société d'OKEx à OKX, reflète le nombre croissant d'opportunités de création de richesses de la plateforme au-delà de la bourse, que les investisseurs utilisent pour négocier des centaines d'actifs numériques sur les marchés au comptant, de marges et de dérivés.

Dans le cadre de cette initiative, OKX a déclaré que sa mission consistait à « supprimer les obstacles à la création de richesses en vous donnant accès à tout ce que notre avenir décentralisé nous réserve ». Cela souligne l'évolution continue de la plateforme vers la décentralisation, qui inclut l'option de donner aux investisseurs la possibilité de conserver eux-mêmes leurs actifs numériques. Se distinguant des autres bourses de cryptomonnaies centralisées, OKX s'engage à réduire progressivement le niveau d'implication de la société dans l'activité des utilisateurs, dans le but ultime de supprimer entièrement l'intermédiation.

« OKX va au-delà du modèle d'échange centralisé standard pour offrir à nos clients une expérience de cryptomonnaie de bout en bout », a commenté Jay Hao, PDG d'OKX. « Plus important encore, nous le faisons tout en respectant les principes fondamentaux des cryptomonnaies : la décentralisation et l'autonomie. Notre objectif est de donner aux clients les outils dont ils ont besoin pour gagner, transférer et dépenser facilement et en toute sécurité la richesse qu'ils jugent appropriée, sans intermédiation de notre part. Nous avons abandonné le “E” de notre nom parce que nous sommes bien plus qu'une bourse, tout comme la cryptomonnaie est bien plus qu'un actif spéculatif. »

OKX, qui répertorie plus de 250 actifs numériques et occupe depuis longtemps la première place pour les volumes de trading à terme de cryptomonnaies, est récemment devenue la deuxième plus grande plateforme de trading au comptant de cryptomonnaies au monde. En 2021, le volume de trading total sur la plateforme, y compris les instruments au comptant et dérivés, a augmenté de plus de 700 %, tandis que le nombre de négociations exécutées sur la plateforme a augmenté de 480 %. Les offres de staking, d'épargne et de DeFi via OKX Earn ont enregistré plus de 5,1 milliards de dollars déposés par les utilisateurs, et ont versé plus de 314 millions de dollars de revenus passifs au cours de l'année écoulée.

Pour en savoir plus, veuillez consulter OKX.com et suivez la société @OKX sur Twitter.

À propos d'OKX

Fondée en 2017, OKX est un écosystème et une bourse de cryptomonnaies de premier plan au niveau mondial. OKX a adopté de manière innovante la technologie blockchain pour remodeler l'écosystème financier et propose certains des produits, solutions et outils de négociation les plus variés et les plus sophistiqués du marché. Avec la confiance de plus de 20 millions de personnes dans 180 régions à travers le monde, la mission d'OKX consiste à supprimer les obstacles à la création de richesses en offrant un accès à tout ce que l'avenir décentralisé réserve. Avec son engagement inébranlable en faveur de l'innovation, OKX envisage un monde d'inclusion financière pour tous grâce à la puissance des cryptomonnaies et de la finance décentralisée.

