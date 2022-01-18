OKX跃升成为第二大全球加密货币交易所，重塑为跨平台服务提供商

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塞舌尔维多利亚, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最近按现货交易量计成为全球第二大加密货币交易所的 OKX 今天宣布重塑整个公司品牌，以反映加密货币的活力和加速采用。OKX成立于2017年，是一家加密货币交易服务公司。公司自此积累了超过2000万用户，并扩大了其数字资产投资产品组合，其中包括赚取被动加密货币收入的工具OKX Earn、一个NFT交易平台和去中心化应用发现中心，以及最近推出的MetaX（即OKX的新去中心化模式，提供跨链仪表板和自托管Web 3.0钱包，用于存储NFT等数字资产）。



正如公司从OKEx更名为OKX所突显的那样，这种转变反映出该平台在作为交易所之外还可提供越来越多的财富创造机会，供投资者在现货、保证金和衍生市场进行数百种数字资产交易。

作为该项举措的一部分，OKX宣布其使命是“通过让客户接触到我们去中心化未来所提供的一切机会来消除财富创造障碍。” 这凸显了平台正在向去中心化方向发展，包括为投资者提供自行保管数字资产的选择。与其他集中式加密货币交易所不同，OKX致力于逐步降低公司对用户活动的参与度，最终的目标是完全消除中介活动。

OKX首席执行官Jay Hao表示：“OKX正在超越标准型集中式交易所的模式，为我们的客户提供端到端的加密货币体验。最重要的是，我们在采取这一做法的同时也在支持加密货币的核心原则——去中心化和自治。我们的目标是为客户提供他们所需的工具，以便他们能够根据自己的需要轻松安全地赚取、转移和消费其财富，而无需我们提供中介服务。我们从名称中去掉了字母‘E’，因为我们已远远不止是一个交易所，就像加密货币不仅仅是一种投机资产一样。”

OKX交易所上市的数字资产已超过250种，平台长期以来在加密货币期货交易量方面一直保持第一，最近成为全球第二大加密货币现货交易平台。2021年，平台上包括现货和衍生品在内的总交易量增长超过700%，同时平台执行的交易数量增长超过480%。在过去一年里，通过 OKX Earn 的权益质押、储蓄和DeFi产品存入的用户资金超过51亿美元，支付的被动收入超过3.14亿美元。

如需了解更多信息，请访问 OKX.com ，并在Twitter平台关注 @OKX 。

关于OKX

OKX成立于2017年，是全球领先的加密货币交易所和生态系统。OKX以创新方法采用区块链技术来重塑金融生态系统，并提供市场上最多样化、最先进的产品、解决方案和交易工具。OKX得到全球180多个地区逾2000万人的信赖，其使命是通过提供去中心化未来的一切机会来消除创造财富的障碍。凭借对创新的坚定承诺，OKX展望通过加密货币和去中心化金融力量为所有人打造出的包容性金融世界。

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