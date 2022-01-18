OKX 超越全球加密貨幣交易所成為第二大加密貨幣交易所，同時重塑品牌為跨平台服務供應商

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塞舌爾維多利亞, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 按現貨交易量計算， OKX 交易所最近成為全球第二大加密貨幣交易所，今天宣佈公司進行品牌重塑，以反映加密貨幣的活力和加速採用。OKX 成立於 2017 年，提供加密貨幣交易服務，此後已積累了超過 2,000 萬名用戶，擴展其數碼資產投資產品套件，包括賺取被動加密收入工具 OKX Earn，非同質化代幣市場和去中心化應用發現中心，以及最近的 MetaX，即 OKX 的新去中心化模式，具有跨鏈儀表板和用於儲存數碼資產（包括非同質化代幣）的自託管 Web 3.0 錢包。



正如公司從 OKEx 更名為 OKX 所強調，這種轉變反映了該平台在交易所之外越來越多的財富創造機會，投資者使用交易所在現貨、保證金和衍生品市場上交易數百種數碼資產。

作為此舉的一部分，OKX 宣佈其使命是「透過讓您存取我們分散的未來所擁有的一切，消除創造財富的障礙。」 這突顯了該平台向去中心化的持續發展，其中包括讓投資者可以選擇自行保管他們的數碼資產。與其他中心化加密貨幣交易所不同，OKX 致力逐步降低公司對用戶活動的參與程度，最終目標是完全擺脫中介。

OKX 行政總裁 Jay Hao 表示：「OKX 正在超越標準的中心化交易模式，為我們的客戶提供端到端的加密貨幣體驗。最重要的是，我們同時堅持加密的核心原則，即去中心化和自治。我們的目標是為客戶提供他們所需的工具，讓他們能夠輕鬆、安全賺取、轉移和以他們認為合適的方法使用財富，而無需我們作為中介。我們已從刪除我們名稱中的 E 字母，因為我們不僅是一個交易所，就像加密不僅是一種投機資產一樣。」

OKX 列出超過 250 種數碼資產，長期以來一直保持加密貨幣期貨交易量的第一名，最近成為全球第二大加密貨幣現貨交易平台。2021 年，包括現貨和衍生工具在內的平台總交易量增長超過 700%，而平台上執行的交易數量增長超過 480%。透過 OKX Earn 提供的鎖倉挖礦、儲蓄和去中心化產品的用戶存款超過 51 億美元，在過去一年支付了超過 3.14 億美元的被動收入。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 OKX.com 及在 Twitter 關注 @OKXon。

關於 OKX

OKX 成立於 2017 年，是世界領先的加密貨幣交易所和生態系統。OKX 採用創新的區塊鏈技術，以重塑金融生態系統，並在市場上提供不少多元化而複雜的產品、解決方案和交易工具。OKX 得到全球 180 個地區超過 2,000 萬人的信任，其使命是透過提供對去中心化未來所擁有的一切的存取權，消除創造財富的障礙。憑藉對創新的堅定承諾，OKX 透過加密和去中心化金融的力量為所有人設想了一個普惠金融的世界。

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