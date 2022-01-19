FourKites收购欧洲供应链可视化领导企业NIC-place

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

芝加哥, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球第一的实时供应链可视化平台提供商FourKites宣布收购欧洲领先的供应链可视化供应商NIC GmbH（简称为“NIC-place”）。这一FourKites和NIC-place联合组成的公路、铁路和海运承运商网络将创建欧洲最大的多模式承运商网络，致力于为全球托运人提供最全面的端到端全球供应链可视化平台。此次收购还将加快采用专门为承运商设计的安全实时可视化解决方案，同时缩短使用复杂、多模式承运商网络的托运人创造价值的时间。



NIC-place是供应链可视化软件解决方案的市场领导者，专门设计用于运输公司、承运商和物流服务提供商。通过其专有的数据控制中心（DCC）， NIC-place为承运商与客户共享供应链数据提供了一种灵活和安全的方式，同时可让他们完全控制自己的业务、网络和数据。NIC-place成立于2016年，总部位于德国，每年有数千家公司依赖我们跟踪和监控数以百万计的货运，包括Kuehne+Nagel、H.Essers、Unterer、Quehenberger和Frigotrans。

NIC-place创始人兼董事总经理Pete Jendras表示：“我们很高兴能与FourKites合作，他们是实时供应链运输可视化的先驱和市场领导者，也是创新和端到端多模式覆盖的先驱。FourKites在优先考虑数据安全性和完整性方面与我们有着相同的愿景，可使承运商轻松地与其供应链合作伙伴进行协作。我们期待通过这一全球最大的实时可视化网络扩大NIC-place领先的承运商解决方案的综合效益。”

作为一家FourKites公司，NIC-place将继续专注于承运商特定的解决方案，同时利用FourKites领先的托运人网络、全球规模和研发引擎来加快创新步伐。两家公司将保留“NIC-place”名称，并在德国保留NIC-place办事处，以扩大其团队和运营。

FourKites创始人兼首席执行官Mathew Elenjickal表示：“NIC-place拥有市场上唯一针对承运商的可视化解决方案、欧洲最先进的铁路跟踪功能、以及在高价值和温度控制运输方面无与伦比的专业知识。此次收购创造了一个以承运商和发货人为中心的强大的专业知识，将加速端到端可视化，并为我们客户的独特需求提供量身定制的新解决方案。”

此次收购有助于提高整个欧洲急需的供应链可视化。根据 路透社 和FourKites最近一份关于欧洲供应链状况的研究报告，78%的欧洲公司表示，端到端货运追溯性是他们供应链最大的痛点。

NIC-place的先进功能如下：

数据隐私和安全性： NIC-place的数据控制中心（DCC）受到GDPR方面一些最严格的数据隐私法规的约束。这些法律允许承运商完全控制他们的数据以及将与谁分享数据。

NIC-place的数据控制中心（DCC）受到GDPR方面一些最严格的数据隐私法规的约束。这些法律允许承运商完全控制他们的数据以及将与谁分享数据。 可与任何实时可视化提供商轻松集成 ： NIC-place的DCC是唯一具有所有开放实时可视化平台标准化接口的解决方案，可统一来自于不同制造商和运输模式的多个远程信息处理系统的所有数据类型。搭载DCC的承运商可为所有可视化数据提供一个简单而单一的中心。

： NIC-place的DCC是唯一具有所有开放实时可视化平台标准化接口的解决方案，可统一来自于不同制造商和运输模式的多个远程信息处理系统的所有数据类型。搭载DCC的承运商可为所有可视化数据提供一个简单而单一的中心。 温度控制和高价值运输： NIC-place是跟踪温度控制和高价值运输（如药品、生鲜和冷冻产品以及电子设备）的市场领导者。这一欧洲最大的冷藏物流公司集团利用NIC-place平台更好地为客户服务，并确保关键货物以最高质量交付。

NIC-place是跟踪温度控制和高价值运输（如药品、生鲜和冷冻产品以及电子设备）的市场领导者。这一欧洲最大的冷藏物流公司集团利用NIC-place平台更好地为客户服务，并确保关键货物以最高质量交付。 全面和优化铁路覆盖： NIC-place可追踪欧洲最大的铁路网——这一能力日益重要，因为面对持续的海洋挑战，许多公司将更多货运转向铁路。公司先进的监控可追踪车厢、列车构成、有效使用兴趣点和运输、流程的顺利程度和进行更好的规划。

欧洲承运商Unterer Logistics的Rainer Linke表示：“我们很高兴看到这两位市场领导者联手合作。凭借他们对安全、承运商控制的数据共享、协作和持续创新的共同承诺，我们很高兴这个联盟将为更广泛的欧洲物流社区带来价值。”

在FourKites收购NIC-place之前，两家公司都在应对持续的全球供应链危机带来的挑战方面实现了创纪录的增长。2021年， FourKites在欧洲的出货量增长148% ，欧洲新客户数量翻了一番，其承运商网络增长35%，在FourKites的主要承运商名单上的欧洲承运商增长了110%。

FourKites将在2月16日周三的在线研讨会上展示NIC-place解决方案，以及为承运商和托运人带来的价值。 点击此处注册 。

关于FourKites

FourKites®是全球位列第一的 供应链可视化平台，将运输可视化扩展到装载现场、仓库、商店和其他区域。 FourKites每天跟踪通过公路、铁路、海洋、航空、包裹和快递员运送到176个国家和地区的250多万批货物，将实时数据和强大的机器学习相结合，帮助公司实现端到端供应链的数字化。1000多家全球最受认可的品牌——包括前10大快速消费品公司中的9家以及前20大食品和饮料公司中的18家——信任FourKites，并以此实现业务转型并创建更敏捷、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问 https://www.fourkites.com/ 。

媒体联系人：

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites业务）

(650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co

本公告的随附图片请见以下网址：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4419401-4eba-4337-84ff-9b407f30a20f