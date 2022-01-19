FourKites 收購歐洲供應鏈可見性領導者 NIC-place

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

芝加哥, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FourKites 是世界排名第一的實時 供應鏈可見性平台 供應商，宣佈已收購歐洲領先的供應鏈可見性供應商 NIC GmbH (NIC-place) 。FourKites 和 NIC-place 的綜合公路、鐵路和海運承運人網絡將建立歐洲最大的多式承運人網絡，隨時準備為全球托運人提供最全面的端到端全球供應鏈可見性平台。此次收購還將加速採用專為承運人設計的安全實時可見性解決方案，同時縮短擁有複雜多式承運人網絡的托運人實現價值的時間。



NIC-place 是專門為運輸公司、承運人和物流服務供應商設計的供應鏈可見性軟件解決方案的市場領導者。憑藉其專有的數據控制中心 (DCC)，NIC-place 為營運商與客戶分享供應鏈數據提供一種靈活且安全的方式，同時讓他們能夠完全控制其業務、網絡和數據。NIC-place 成立於 2016 年，總部位於德國，而 Kuehne+Nagel、H.Essers、Unterer、Quehenberger 和 Frigotrans 等數千家公司每年都依靠 NIC-place 來追蹤和監控數百萬件貨件。

NIC-place 創始人兼董事總經理 Pete Jendras 表示：「我們很高興與 FourKites 攜手，FourKites 是實時供應鏈運輸可見性的先驅和市場領導者，也是創新和端到端多式承運覆蓋的引領者。FourKites 共同承擔我們的願景，即優先考慮數據的安全性和可靠性，並讓承運人能夠輕鬆與其供應鏈合作夥伴協作。我們期待著將 NIC-place 領先的承運人解決方案與世界上最大的全球實時可見性網絡結合的優勢。」

作為 FourKites 公司，NIC-place 將繼續專注承運人特定的解決方案，同時利用 FourKites 領先的托運人網絡、全球規模和研發引擎來加快創新步伐。兩家公司將保留 NIC-place 名稱，並將在德國保留 NIC-place 辦事處，以擴大其團隊和營運。

FourKites 創始人兼行政總裁 Mathew Elenjickal 表示：「NIC-place 擁有市場上唯一以承運人為中心的可見性解決方案、歐洲最先進的鐵路追蹤功能，以及在高價值和溫度控制運輸方面擁有無與倫比的專業知識。這次收購創造了一個以承運人和托運人為中心的專業知識的強大力量，加速了端到端的可見性和為客戶的獨特需求度身訂做的全新解決方案。」

此次收購將有助加快整個歐洲急需的供應鏈可見性。根據路透社和 FourKites 最近關於 歐洲供應鏈狀況 的研究報告，78% 的歐洲公司表示端到端的貨運可追溯性是他們在供應鏈上最頭痛的問題。

NIC-place 的先進功能：

數據私隱與安全。 NIC-place 的數據控制中心 (DCC) 遵守有關《一般資料保護規範》的最嚴格數據私隱法規。這些法律允許承運人完全監控他們的數據以及與誰分享自己的數據。

NIC-place 的數據控制中心 (DCC) 遵守有關《一般資料保護規範》的最嚴格數據私隱法規。這些法律允許承運人完全監控他們的數據以及與誰分享自己的數據。 與任何實時可見性供應商輕鬆整合 。NIC-place 的 DCC 是唯一一個對所有開放式實時可見性平台具有標準化接口的解決方案，統一來自不同製造商和運輸模式的多個遙距訊息處理系統的所有數據類型。使用 DCC 的承運人擁有一個簡單的單一樞紐，用於儲存所有可見性數據。

。NIC-place 的 DCC 是唯一一個對所有開放式實時可見性平台具有標準化接口的解決方案，統一來自不同製造商和運輸模式的多個遙距訊息處理系統的所有數據類型。使用 DCC 的承運人擁有一個簡單的單一樞紐，用於儲存所有可見性數據。 溫度控制和高價值貨件。 NIC-place 是追蹤溫度控制和高價值運輸的市場領導者，例如藥品、新鮮和冷凍產品以及電子設備。最大的歐洲冷藏物流公司集團利用 NIC-place 平台為客戶服務提供更好的服務，並確保以最高品質交付關鍵貨物。

NIC-place 是追蹤溫度控制和高價值運輸的市場領導者，例如藥品、新鮮和冷凍產品以及電子設備。最大的歐洲冷藏物流公司集團利用 NIC-place 平台為客戶服務提供更好的服務，並確保以最高品質交付關鍵貨物。 全面及優化了的鐵路覆蓋。NIC-place 追蹤歐洲最大的鐵路網絡，隨著許多公司因持續面臨海運挑戰，而將更多貨物轉移至鐵路運輸，此功能變得越來越重要。公司的先進監控追蹤貨車、列車編組、重要地標和運輸，以實現有效使用、順暢的流程及更好的規劃。

歐洲承運人 Unterer Logistics 的 Rainer Linke 表示：「我們很高興看到這兩個市場領導者攜手。憑藉他們對安全、承運人監控的數據分享、協作和持續創新的共同承諾，我們為這個聯盟將為更廣泛的歐洲物流社區帶來的價值感到振奮。」

FourKites 收購 NIC-place 臨近時，兩家公司都在應對持續的全球供應鏈危機帶來的挑戰，並實現了創紀錄的增長。2021 年， FourKites 在歐洲的貨運量增長了 148% ，新的歐洲客戶數量倍增，其承運人網絡增長了 35%，在 FourKites 的主要承運商名單上，歐洲承運人增長了 110%。

FourKites 將在 2 月 16 日（星期三）舉行的現場網絡研討會上展示 NIC-place 解決方案及其為承運商和托運人所帶來的價值。 請在此註冊 。

關於 FourKites

FourKites® 是世界第一的 供應鏈能見度平台 ，將能見度從運輸擴展至工場、倉庫、商店等。FourKites 每天為公路、鐵路、海運、空運、包裹和速遞追蹤超過 250 萬件貨物，覆蓋 176 個國家／地區，結合實時數據和強大的機器學習，幫助公司實現端到端供應鏈的數碼化。超過 1,000 個世界上最知名的品牌，包括前 10 名 CPG 中的 9 家和前 20 名食品和飲品公司中的 18 家，均信任 FourKites 來改變他們的業務及創建更敏捷、高效和可持續的供應鏈。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.fourkites.com/ 。

傳媒聯絡人：

Marianna Vyridi

代表 FourKites 的 Big Valley Marketing

電話：(650) 468-3263

電郵：mvyridi@bigvalley.co

本公告隨附的圖片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4419401-4eba-4337-84ff-9b407f30a20f