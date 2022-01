Siili Solutions Oyj:n uusi toimitusjohtaja Tomi Pienimäki aloittaa tehtävässään 1.2.2022

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 19.1.2022 kello 9.00

Aiemmin 13.10.2021 tiedotetun mukaisesti Tomi Pienimäki aloittaa Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtajana viimeistään 1.2.2022. Nyt aikataulu on tarkentunut ja Pienimäki aloittaa 1.2.2022.

Pienimäki siirtyy Siilille Finnairilta jossa hän on toiminut Chief Digital Officerina ja johtoryhmän jäsenenä. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Vincitin ja Jollan toimitusjohtajana sekä Postin ja Hackmanin tietohallintojohtajana.

Väliaikaisena toimitusjohtajana toimiva Pasi Ropponen jatkaa 1.2.2022 alkaen Siilin kaupallisena johtajana, ja johtoryhmän jäsenenä.

