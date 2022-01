Norsk Hydro: Hydro avvikler Bedriftsforsamlingen

English Norwegian

Norsk Hydro ASA har inngått avtale med fagforeningene om å avvikle bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA.

Hydro har gjennom høsten 2021 hatt en dialog med fagforeningene om bedriftsdemokrati i bred forstand, og har kommet til enighet med fagforeningene om at bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA skal avvikles. Avtalen om avvikling som er inngått mellom fagforeningene og Norsk Hydro ASA er betinget av godkjennelse i selskapets ordinære generalforsamling i mai. Avviklingen av bedriftsforsamlingen vil være effektiv fra og med slik godkjennelse.

Forutsatt at avtalen godkjennes av generalforsamlingen, økes antall ansattrepresentanter i styret i Norsk Hydro ASA fra tre til fire representanter. Samtidig etableres ansatterepresentasjon i Hydro Aluminium AS og Hydro Energi AS. Prosessen med valg av ansattrepresentanter vil iverksettes i løpet av kort tid.

Om Bedriftsforsamlingen

Bedriftsforsamlingen er et særnorsk organ som etter allmennaksjelovens bestemmelser fører tilsyn med styret. Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA består av 18 medlemmer, hvorav tolv er valgt av selskapets generalforsamling, og seks av valgt av og blant konsernets ansatte i Norge. Bedriftsforsamlingen velger blant annet selskapets styre og bestemmer dets godtgjørelse. Ved en avvikling vil kompetansen til å velge de aksjonærvalgte styremedlemmene til Norsk Hydro ASA samt fastsette styrehonorarene, tilligge selskapets generalforsamling.

Kontaktinformation:

Investorkontakt:

Line Haugetraa

+47 41406376

Mediakontakt:

Halvor Molland

+47 92979797