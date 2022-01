Vantage Towers und MOWEA erzeugen Windenergie direkt am Funkmast

Installation von über 750 Windturbinen an zunächst 52 Vantage Towers Funkmasten in Deutschland



Grün erzeugter Strom wird direkt vor Ort am jeweiligen Funkmast verbraucht und kann bei durchschnittlichen Windverhältnissen 100% des Bedarfs decken

Das erweiterte Pilotprojekt schafft eine Energieerzeugungskapazität von bis zu 650 MWh und ein CO 2 -Einsparpotential im Vergleich zum deutschen Strommix von bis zu 239 Tonnen pro Jahr

Vantage Towers treibt mit der Kooperation innovative Lösungen zur Erzeugung von grüner Energie weiter voran – einer der Grundpfeiler der ESG-Strategie des Unternehmens

DÜSSELDORF, Germany, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Vantage Towers AG, ein führender Funkmastbetreiber in Europa, hat eine Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit mit dem Berliner Windenergie-Start-up MOWEA getroffen. Der geschlossene Vertrag beinhaltet die Installation von insgesamt 752 Mikrowindturbinen an zunächst 52 Funkmasten von Vantage Towers in Deutschland.

Im Rahmen des Pilotprojekts wird eine Energieerzeugungskapazität von bis zu 650 MWh pro Jahr erzielt. Somit senken die Turbinen bei durchschnittlichen Windverhältnissen den Stromverbrauch der jeweiligen Vantage Towers Standorte aus dem Stromnetz sowie die laufenden Stromkosten um bis zu zwei Drittel und mehr. Das entspricht einem jährlichen CO 2 -Einsparpotential im Vergleich zum deutschen Strommix von bis zu 239 Tonnen1. Die gewonnene Windenergie wird dabei nicht ins Stromnetz eingespeist, sondern direkt vor Ort für den Betrieb der Mobilfunktechnik (aktives Equipment) von Vodafone verwendet, dem größten Kunden von Vantage Towers. Sofern alle notwendigen Genehmigungen vorliegen, werden die Mikrowindturbinen von MOWEA in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 installiert.

MOWEAs Windsysteme sind modular aufgebaut und flexibel an den Energiebedarf eines Mobilfunkmastes anpassbar. Dafür verwendet MOWEA standardisierte Mikrowindturbinen mit Kommunikationsschnittstellen für eine intelligente Fernwartung und -steuerung der Anlagen, einer verbesserten Effizienz durch einen Algorithmus, der die größtmögliche Leistung bestimmt, höhere Sicherheit durch integrierte Bremsen sowie nahtlose Anschlussmöglichkeiten an gängige Batterie- und Energiemanagementsysteme. Nach der Erstinstallation im Dezember 2019 wurde die Technologie von MOWEA gemeinsam mit Vantage Towers und der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) weiterentwickelt, um den technischen Herausforderungen an die Integration von Windkraft an Mobilfunkmasten gerecht zu werden.

Vivek Badrinath, CEO der Vantage Towers AG: „Wir freuen uns sehr über die strategische Partnerschaft mit MOWEA, die uns mit ihren Windturbinen an ausgewählten Standorten eine kosteneffiziente und wartungsfreundliche Eigenproduktion regenerativer Energie ermöglichen. Damit haben wir einen weiteren wichtigen Fortschritt auf unserem Weg in eine grünere Zukunft und nachhaltige Digitalisierung Europas erzielt. Verläuft das Pilotprojekt erfolgreich, haben wir mit unseren europaweit über 82.000 Standorten noch viel Potenzial für einen Ausbau der Kooperation.“

Dr. Till Naumann, CEO der MOWEA-Windenergieanlagen GmbH: „Unser Ziel ist es, Windenergie für Industrien flexibel nutzbar zu machen und unseren Partnern dabei zu helfen, ihre Klimaziele zu erreichen. Der nun geschlossene Vertrag zwischen Vantage Towers und MOWEA ist ein tolles Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und Start-ups im Kampf gegen den Klimawandel. Mit der Installation unserer Mikrowindturbinen auf Vantage Towers Standorten tragen wir dazu bei, dass Funknetze mit vor Ort produziertem, grünem Strom aufgebaut und betrieben werden können. Und das potenziell bald quer durch ganz Europa.“

Mit Blick auf die Energiewende bringen die Miniturbinen von MOWEA enorme Vorteile mit sich: Sie können modular in verschiedenen Bauformen auch dort installiert werden, wo herkömmliche Windräder keinen Platz finden. Dabei setzt Vantage Towers auf die Unterstützung der Bauämter für die Genehmigung der Anlagen. Die Windturbinen funktionieren unabhängig von konventionellen Energieträgern und können daher an entlegenen Standorten eingesetzt werden. Da Windkraftanlagen im Gegensatz zu Sonnenkollektoren auch nachts funktionieren, können diese auch in Kombination eingesetzt werden.

Vantage Towers‘ Kooperation mit MOWEA hilft Vodafone dabei, das Ziel zu erreichen, ihre Emissionen bis zum Jahr 2025 um 50 Prozent zu reduzieren und bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Zuvor hatte Vantage Towers bereits seinen ersten großen grünen Meilenstein erreicht: Seit Sommer dieses Jahres stammt der gesamte für den Betrieb der Infrastruktur erforderliche Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind-, Sonnen- und Wasserkraft. Rund 90 Standorte hat Vantage Towers bereits mit Solarpaneelen ausgestattet und plant nach erfolgreicher Testphase auch hier einen weiteren Ausbau.

1 Basis: Durchschnittliche CO 2 -Emissionen des Strommix 2020 in Deutschland



Über MOWEA

Die Modulare Windenergieanlagen GmbH (MOWEA) ist eine Ausgründung der Technischen Universität Berlin. MOWEA kombiniert erstmalig standardisierte Mikrowindturbinen zu einem einzigen Windenergiesystem. Die Windsysteme können von der Kundschaft flexibel und bedarfsgerecht kombiniert werden und sind integrierbar in vorhandene Infrastrukturen, für Real Estate oder Industrieanwendungen. Darüber hinaus bietet MOWEA Kommunikationsschnittstellen für eine intelligente Steuerung und Wartung der Anlagen via Remote. MOWEA wird innerhalb des Projekts „Wind Powered Radio Tower“ mit der Vantage Towers AG zudem vom Vodafone Accelerator und Innovationsschmiede Vodafone Uplift unterstützt.

Über Vantage Towers

Die Vantage Towers AG ist mit rund 82.000 Funkmaststandorten in zehn Ländern ein führender Funkmastbetreiber in Europa, der Menschen, Unternehmen und internetfähige Geräte miteinander verbindet – in Städten wie auf dem Land.



Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Seit dem 18. März 2021 ist Vantage Towers im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Am 20. September wurde das Unternehmen in den MDAX und TecDAX aufgenommen.



Zum Portfolio von Vantage Towers gehören Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) sowie Small Cells. Durch den Bau, Betrieb und die Vermietung dieser passiven Infrastruktur an Mobilfunknetzbetreiber, IoT-Anbieter oder Versorgungsunternehmen trägt Vantage Towers maßgeblich zu einer besseren Konnektivität und nachhaltigen Digitalisierung in Europa bei.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.vantagetowers.com, folgen Sie uns auf Twitter unter @VantageTowers oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/vantagetowers.

