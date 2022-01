Fondsbørsmeddelelse nr. 177/2022

19. januar 2022

Prime Office offentliggør foreløbig resultat for 2021 og udmelding af forventninger for 2022

I 4. kvartal 2021 er huslejeindtægterne for selskabets ejendomme fortsat steget, og selskabet er kun i minimalt omfang ramt af pandemien.

Som følge af stor efterspørgsel af investeringsejendomme i Tyskland og stigende markedspriser har bestyrelsen besluttet at justere afkastprocenten for selskabets boligejendomme og enkelte erhvervsejendomme.

De samlede værdireguleringer pr. 31.12.2021 forventes at udgøre 180-200 mio. DKK.

Værdireguleringer af investeringsejendomme udgjorde 83,1 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2021.

Selskabets forventninger til 2021 er fortsat en omsætning på ca. 180 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 106-119 mio. DKK, og et overskud før værdireguleringer af investeringsejendomme og før skat på 82-95 mio. DKK.

Årets resultat før skat forventes herefter at udgøre 260-290 mio. DKK.

I forbindelse med årsregnskabet er alle ejendomme blevet vurderet af selskabet og af eksterne valuarer.

Samtidig med ovenstående udmeldes forventningerne for 2022. Selskabet forventer således en omsætning på 178-185 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 120-130 mio. DKK og et resultat før værdireguleringer og skat på 95-110 mio. DKK.

Årsrapporten for 2021 offentliggøres som tidligere udmeldt den 23. marts 2022.

