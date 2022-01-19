Resverlogix宣布在加拿大开发的一种有前景的新冠肺炎药物的2b期临床试验中开始患者招募和给药

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阿尔伯塔省卡尔加里, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp.（以下简称“Resverlogix”）（多伦多证券交易所股票代码： RVX）今天高兴地宣布，在埃德蒙顿阿尔伯塔大学医院一个临床中心进行的一项2b阶段研究已开始患者招募和给药。试验将对apabetalone作为新冠肺炎潜在口服药物的安全性和疗效进行评估。



apabetalone独特的双重表观遗传机制可能有助于通过调节疾病和炎症基因的表达来阻止疾病的发展，而不会改变DNA。通过这一机制，apabetalone有望解决新冠肺炎的病毒与更为致命的炎症问题。

Resverlogix总裁兼首席执行官Donald McCaffrey表示：“今天是一个具有里程碑意义的时刻，新冠肺炎患者正在首次接受apabetalone治疗。加拿大卡尔加里和多伦多的其他临床试验中心也将很快上线， 此外，巴西的四个新中心将在本周收到apabetalone供应。 由于奥密克戎变种病毒的出现及其传播速度，我们对试验进行了调整，以大大加快全员招募。这项试验的积极结果将使我们能够迅速采取行动，为世界各地有需要的患者提供apabetalone，从而为抗击当前这一流行病提供关键且负担得起的帮助。”

在这项随机、开放性试验中，研究参与者将每日两次口服apabetalone，或仅接受标准治疗。未来几周内，巴西和加拿大的多个地点预计将招募100名患者。这项研究的主要结果衡量标准将改变 世界卫生组织临床改进顺序量表 ——这是一种评估新冠肺炎严重程度的8分制标准化方法。次要终点将包括评估apabetalone对炎症生物标志物的影响。

研究方案概要请见 此处 。

Resverlogix临床开发高级副总裁Michael Sweeney博士表示：“除了缩短疾病的持续时间之外，我们还希望apabetalone能够保护患者免于遭受慢性新冠肺炎（常称作新冠长期症状）的影响，这些影响是患者最初患病数月后所经历的过程。”

关于Apabetalone

apabetalone（RVX-208）是同类首创 具有表观遗传作用机制的小分子治疗候选药物。这是一种BD2（溴区结构域）选择性BET（溴区结构域和 超末端结构域）抑制剂 ，通过 调节致病基因的表达来预防和治疗疾病。

BET蛋白在人体中广泛发挥作用，这使得apabetalone能够同时靶向多种疾病相关的生物过程，并且保持良好的安全性，从而为治疗慢性疾病提供了一种新方法。apabetalone获得了美国食品和药物管理局(FDA)的突破性疗法认证，是同类药物中唯一在人体临床试验中实现安全记录的药物，在10项临床试验中进行了超过4200个患者年的用药研究。

新冠肺炎：

2020年3月23日，由顶尖大学和研究机构联合撰写的一篇文章在 《自然》 杂志发表后， Resverlogix启动了一项新冠肺炎项目，在内部开展研究，并招募世界知名的合作者。 著名科学期刊（包括 《细胞》 ）上发表的研究表明，apabetalone有望通过独特的双重机制来对抗新冠肺炎：首先是阻止病毒进入细胞并复制，第二是避免可能导致严重和持久器官损伤的过度炎症反应。

一项 2b期临床试验 正在结合新冠肺炎住院患者的标准护理，对apabetalone进行评估。这种新药有望降低新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间。apabetalone独特的双重机制还意味着它可能表现出针对新冠病毒变种的疗效，甚至可能有助于抵抗其他病毒。

Resverlogix与面向全球生命科学行业的新一代商业服务先驱机构EVERSANA™合作，以支持apabetalone用于新冠肺炎治疗以及在加拿大和美国的快速商业化。EVERSANA™目前是加拿大市场领先的apabetalone临床推广和宣传机构。

心脏病学：

2020年2月，继BETonMACE第三期研究得出突破性结果之后，apabtalone成为首个获得美国食品药品监督管理局（FDA）“突破性疗法认定”的治疗药物，用于一项主要的心血管适应症。BETonMACE的数据显示，apabetalone有望预防同时患有2型糖尿病的高风险心血管病患者出现主要心脏不良事件。

关于Resverlogix

Resverlogix成立于2001年，是一家总部位于卡尔加里的后期开发阶段生物技术公司，也是表观遗传学（也就是基因调控）领域的全球领先企业，其目标是开发同类首创疗法以造福慢性病患者。

Resverlogix正在对一类新的表观遗传学疗法进行商业化，旨在调节致病基因的表达。我们的宗旨是通过将心血管疾病等严重病症所改变的生物功能恢复到更健康的状态，从而改善患者的生活。

公司的临床计划专注于评估主要表观遗传学候选药物apabetalone，该药物用于治疗心血管疾病以及相关的并存疾病和新冠肺炎。

Resverlogix的普通股在多伦多证交所上市（多伦多证券交易所股票代码：RVX）。

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前瞻性陈述：

本新闻稿可能包含适用加拿大证券法定义的某些前瞻性信息，这种信息并非基于历史事实，包括但不限于含有下列词汇的陈述：“认为”、“预计”、“计划”、“有意”、“将要”、“应”、“预期”、“继续”、“估计”、“预测”及类似的表达方式。尤其需要注意的是，本新闻稿包含与公司针对apabetalone在治疗新冠肺炎（以及其他病毒）、心血管病及相关并存疾病以及其他慢性疾病患者中可能发挥的作用所进行的2期试验相关的前瞻性信息。我们的实际结果、事件或开发情况可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容有明显差异。我们无法保证所述事件的发生或预期的实现。就其性质而言，前瞻性陈述会受到许多假设和风险因素影响，包括在我们的年度信息表和最近管理层讨论与分析中所讨论的假设和风险因素；上述内容包含在本文参考文献中，您也可通过www.sedar.com访问SEDAR获取相关内容。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均受此警告性陈述的明确限制，并于本文发布日期作出。除非法律做出相关要求，否则公司无意向也无义务或责任因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述。

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