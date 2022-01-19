Resverlogix 宣佈在加拿大開發具有前景的 2019 冠狀病毒病治療的第 2b 期測試開始患者招募和給藥

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艾省卡加利, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp.（以下簡稱「Resverlogix」）(TSX:RVX) 今天欣然宣佈，在埃德蒙頓阿爾伯塔大學醫院的研究中心進行第 2b 期研究已開始患者招募和給藥。試驗將評估 apabetalone 作為 2019 冠狀病毒病的潛在口服治療藥物的安全性與功效。



Apabetalone 獨特的雙重表觀遺傳機制可透過調節疾病和炎症基因的表徵以幫助阻止疾病進展，而不會改變 DNA。透過這種機制，apabetalone 具有潛力解決 2019 冠狀病毒病的病毒性及更致命的炎症方面問題。

Resverlogix 總裁兼行政總裁 Donald McCaffrey 表示：「今天是一個里程碑的時刻，因為 2019 冠狀病毒病的患者首次接受 apabetalone 治療。卡爾加里和多倫多的其他加拿大研究中心將很快投入運作，而巴西的四個新研究中心，將於本週獲得 apabetalone 供應。 由於出現 Omicron 變種，以及其傳播速度之快，因此已對測試進行了調整，以大幅加快全面註冊的速度。這項試驗的正面成果將讓我們能夠迅速採取行動，為全球有需要的患者提供 apabetalone，從而為反擊目前的疫情提供關鍵且能負擔的幫助。」

在隨機、開放標籤測試中，研究參與者將接受每日兩次口服劑量的 apabetalone 治療，或選擇單獨接受標準護理。預計未來幾週將在巴西和加拿大的多個地點招募 100 名患者。該研究的主要結果衡量指標將是 世界衛生組織臨床改進順序量表 ，一種以 8 分制評估 2019 冠狀病毒病嚴重程度的標準方法。次要終點將包括評估 apabetalone 對炎症生物標誌物的影響。

可在 此處 以查看研究方案摘要。

Resverlogix 臨床開發高級副總裁 Michael Sweeney 博士表示：「除了減少疾病的持續時間外，亦希望 apabetalone 可保護感染者免受通常稱為長期新冠病毒的慢性 2019 冠狀病毒病的影響。這些影響會在開始患病的數個月後出現。

關於 Apabetalone

Apabetalone (RVX-208) 是一種一流的小分子治療候選藥物，具有表觀遺傳作用機制。這是一種 BD2（布羅莫結構域）選擇性 BET（布羅莫結構域和終端蛋白）抑制劑，可透過調節致病基因的表達來預防及治療疾病惡化。

由於 BET 蛋白在人體中的廣泛作用，apabetalone 可同時針對多種疾病相關的生物過程，且保持良好描述的安全性，從而獲得治療慢性疾病的新方法。Apabetalone 獲得美國食品和藥物管理局 (FDA) 的突破性治療指定，並且是同類別藥物中唯一在人體臨床試驗中具有既定安全記錄的藥物，在 10 項臨床試驗中，超過 4,200 名患者多年服用此藥物。

2019 冠狀病毒病：

繼由頂尖大學和研究機構組成的聯盟於 2020 年 3 月 23 日在《 Nature 》發表了一篇文章後， Resverlogix 啟動了一項 2019 冠狀病毒病計劃，在內部進行研究及招募世界知名的合作者。研究表明（在著名科學期刊（包括《 Cell 》發表）apabetalone 有潛力以獨特的雙重機制對抗 2019 冠狀病毒病：apabetalone 首先是防止病毒進入細胞和複製；其次是避免出現失控的過度炎症反應，這可能導致嚴重並持續的器官損傷。

一項 第 2b 期臨床試驗 正在評估 apabetalone 與治療 2019 冠狀病毒病住院患者的護理標準相結合。此試驗性治療可能會降低 2019 冠狀病毒病嚴重程度和持續時間。Apabetalone 獨特的雙重機制也意味著它具有潛力表現出對抗新的變種 2019 冠狀病毒的功效，甚至可能有助於對抗其他相關病毒。

Resverlogix 已與全球生命科學行業下一代商業服務先驅 EVERSANA™ 合作，以支援 apabetalone 在加拿大和美國用於 2019 冠狀病毒病的快速商品化。EVERSANA™ 目前在加拿大市場領導 apabetalone 的臨床推廣和宣傳。

心臟病學：

在 2020 年 2 月，2019 冠狀病毒病 成為首個獲得美國食品藥品管理局 (FDA) 批准為突破性治療稱號的療法，該療法是繼 BETonMACE 第 3 期研究的突破性發現後的首個主要心血管指標。BETonMACE 的數據顯示，apabetalone 可能會預防患有 2 型糖尿病的高危心血管疾病患者出現嚴重的心臟不良問題。

關於 Resverlogix

Resveronix 成立於 2001 年，是一家總部位於卡加利的後期生物技術公司，也是表觀遺傳學或基因調節的全球領導者，其目標是為患有慢性疾病的患者開發一流的療法。

Resveronix 正在將一系列新的表觀遺傳療法商業化，旨在調節與疾病相關的基因表達。我們的目標是透過恢復由心血管疾病等嚴重疾病所改變的生物功能來提高患者的生命品質，從而恢復到更健康的狀態。

此公司的臨床計劃專注於評估主要的表觀遺傳候選藥物 apabetalone，用於治療心血管疾病和相關的共病症以及 2019 冠狀病毒病。

Resverlogix 普通股在多倫多證券交易所進行交易 (TSX:RVX)。

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前瞻性聲明

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