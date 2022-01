Neonataldiagnostik-Unternehmen InfanDx AG etabliert wissenschaftlichen Beirat

English German

Team erfahrener wissenschaftlicher Experten zur Beratung von InfanDx bei diagnostischem Bedarf und Produktkonzepten in der neonatalen Akut- und Intensivmedizin

Schwerpunkte der Eröffnungssitzung: Positionierung des HypoxE®-Tests im HIE-Management, Markteintrittsstrategie in den USA, weitere Produktpipeline

Köln, 19. Januar 2022 – Die InfanDx AG (Köln), ein privates Diagnostikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger diagnostischer Lösungen für die akute und kritische Versorgung von Neugeborenen spezialisiert, gab heute die Gründung eines internationalen wissenschaftlichen Beirats bekannt. Mit diesem Team von Fachleuten erhält InfanDx Zugang zu beispielloser wissenschaftlicher und klinischer Expertise in den Bereichen Neugeborenendiagnostik, Metabolomik und Biostatistik.

Prof. Dr. Dr. Peter Bartmann , emeritierter Professor, ehemaliger Leiter der Abteilung für Neonatologie und derzeitiger Leiter der Forschungsgruppe für Longitudinalstudien an der Universität Bonn, Deutschland - Experte für Neonatologie und frühkindliche Entwicklung

, emeritierter Professor, ehemaliger Leiter der Abteilung für Neonatologie und derzeitiger Leiter der Forschungsgruppe für Longitudinalstudien an der Universität Bonn, Deutschland - Experte für Neonatologie und frühkindliche Entwicklung Prof. Dr. Manon Benders , Professorin für Neonatologie und Leiterin der Abteilung für Frauen und Babys am Wilhelmina Kinderkrankenhaus, UMC Utrecht, Niederlande - Expertin für neonatales Neuroimaging

, Professorin für Neonatologie und Leiterin der Abteilung für Frauen und Babys am Wilhelmina Kinderkrankenhaus, UMC Utrecht, Niederlande - Expertin für neonatales Neuroimaging Prof. Dr. Hans-Peter Deigner , Professor am Institut für Präzisionsmedizin der Hochschule Furtwangen und Gastwissenschaftler an der Fraunhofer Gesellschaft, Institut für Zelltherapie und Immunologie, Leipzig, Deutschland - Experte für Metabolomforschung und Biomarkerentwicklung

, Professor am Institut für Präzisionsmedizin der Hochschule Furtwangen und Gastwissenschaftler an der Fraunhofer Gesellschaft, Institut für Zelltherapie und Immunologie, Leipzig, Deutschland - Experte für Metabolomforschung und Biomarkerentwicklung Prof. Dr. Axel Franz , Oberarzt und Leiter des Zentrums für Pädiatrische Klinische Studien am Universitätsklinikum Tübingen, Deutschland - Experte für Neonatologie, Pädiatrie und spezielle pädiatrische Intensivmedizin

, Oberarzt und Leiter des Zentrums für Pädiatrische Klinische Studien am Universitätsklinikum Tübingen, Deutschland - Experte für Neonatologie, Pädiatrie und spezielle pädiatrische Intensivmedizin Prof. Dr. Lena Hellström-Westas, Professorin für Perinatalmedizin, Abteilung für Frauen- und Kindergesundheit, Universität Uppsala, Schweden - Expertin für neuronale Elektrophysiologie bei Neugeborenen

Professorin für Perinatalmedizin, Abteilung für Frauen- und Kindergesundheit, Universität Uppsala, Schweden - Expertin für neuronale Elektrophysiologie bei Neugeborenen Prof. Dr. Matthias Keller , Chefarzt und Ärztlicher Direktor Kinderklinik Dritter Orden, Passau, und Lehrbeauftragter an der Technischen Universität München, Deutschland - Experte für Pädiatrie, Neonatologie, neurologische Biomarkerforschung

, Chefarzt und Ärztlicher Direktor Kinderklinik Dritter Orden, Passau, und Lehrbeauftragter an der Technischen Universität München, Deutschland - Experte für Pädiatrie, Neonatologie, neurologische Biomarkerforschung Prof. Dr. Matthias Kohl , Professor und Studiendekan für Präzisionsmedizinische Diagnostik der Hochschule Furtwangen, Deutschland - Experte für Biostatistik und Biomarkerentwicklung

, Professor und Studiendekan für Präzisionsmedizinische Diagnostik der Hochschule Furtwangen, Deutschland - Experte für Biostatistik und Biomarkerentwicklung Prof. Neil Marlow , emeritierter Professor für Neonatologie am UCL EGA Institute for Womens Health, London, Großbritannien, und Leiter der MRC-finanzierten EPICure-Studien - Experte für Neugeborenenmedizin, Neurowissenschaften, Kindesentwicklung und pediatrische Longitudinalstudien

, emeritierter Professor für Neonatologie am UCL EGA Institute for Womens Health, London, Großbritannien, und Leiter der MRC-finanzierten EPICure-Studien - Experte für Neugeborenenmedizin, Neurowissenschaften, Kindesentwicklung und pediatrische Longitudinalstudien Prof. Dr. Ola Saugstad , Professor am Universitätskrankenhaus Oslo, Norwegen, und außerordentlicher Professor für Kinderheilkunde (Neonatologie) an der Northwestern University, USA - Experte für Neugeborenenmedizin, Metabolomik und

Pathophysiologie bei Hypoxie

, Professor am Universitätskrankenhaus Oslo, Norwegen, und außerordentlicher Professor für Kinderheilkunde (Neonatologie) an der Northwestern University, USA - Experte für Neugeborenenmedizin, Metabolomik und Pathophysiologie bei Hypoxie Prof. Dr. Manu Vatish , Professor für Geburtshilfe, Nuffield Department of Women's & Reproductive Health, University of Oxford, Großbritannien, und klinischer Berater für Geburtshilfe am Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust - Experte für Geburtshilfe und Plazentaforschung

, Professor für Geburtshilfe, Nuffield Department of Women's & Reproductive Health, University of Oxford, Großbritannien, und klinischer Berater für Geburtshilfe am Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust - Experte für Geburtshilfe und Plazentaforschung Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Abteilung für Neonatologie, Department of Pediatrics, Cukurova University, Adana, Türkei - Expertin für neonatale Intensivpflege

Die Hauptaufgabe des wissenschaftlichen Beirats ist die Beratung des Unternehmens bei der weiteren klinischen Entwicklung des InfanDx-Biomarker-Panels für die hypoxisch-ischämische Enzephalopathie (HIE) als Folge perinataler Asphyxie, d. h. des Sauerstoffmangels um den Zeitpunkt der Geburt, sowie bei der Weiterentwicklung des HypoxE®-Tests zum Nachweis solcher Biomarker in Blutproben von Neugeborenen. Der Test wird derzeit für allgemein verfügbare diagnostische Instrumente entwickelt, so dass er sich für patientennahe Tests in Labors sowie für die patientennahe Versorgung, z. B. in Kreißsälen, eignet.

In der Eröffnungssitzung war sich der wissenschaftliche Beirat einig, dass die rechtzeitige und zuverlässige Diagnose von HIE bei Neugeborenen ein derzeit ungelöstes klinisches Problem darstellt:

"Geburtsasphyxie stellt weltweit eine der häufigsten Ursachen für Mortalität und Morbidität von Neugeborenen dar", sagte Prof. Saugstad. „Um den Tod oder lebenslange Folgeerkrankungen zu verhindern, besteht ein dringender Bedarf an neuen, empfindlichen Tests, mit denen gefährdete Kinder nach der Geburt schnell identifiziert werden können.“

"Blutbasierte Biomarker bieten das größte Potenzial, Säuglinge zu identifizieren, die von einer Behandlung profitieren werden, und zukünftig diese Behandlung zu personalisieren", fügte Prof. Marlow hinzu.

"Wegen der Plastizität des Neugeborenengehirns ist es wichtig, Hirnschädigungen frühzeitig zu erkennen. Wenn wir schon sehr früh im Leben neurologische Implikationen vorhersagen und dadurch rechtzeitig geeignete Behandlungen einleiten können, um Hirnschädigungen zu verhindern oder zu heilen, ist das ein immenser Gewinn für das Leben eines Neugeborenen", erklärte Prof. Benders.

Der Beirat unterstützt das Unternehmen außerdem bei der effektivsten Positionierung des HypoxE®-Tests, um ein besseres Management von HIE zu ermöglichen und damit die Prognose betroffener Kinder zu verbessern.

"Wir freuen uns sehr, diese internationalen Meinungsführer in unserem wissenschaftlichen Beirat begrüßen zu dürfen", sagte Dr. Achim Plum, CEO von InfanDx. "Diese hochkarätigen Experten werden uns bei der bestmöglichen evidenzbasierten Positionierung unseres InfanDx HypoxE®-Tests unterstützen, um eine rechtzeitige und zuverlässige Diagnose der hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie zu ermöglichen - ein großer ungedeckter medizinischer Bedarf und ein dringendes Anliegen von Eltern und Klinikern."

Kurzlebensläufe der Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats: Bitte besuchen Sie die Website von InfanDx unter https://www.infandx.com



Über InfanDx

InfanDx AG ist ein privat finanziertes, dass sich auf die Entwicklung und Vermarktung von diagnostischen Lösungen für Neugeborene konzentriert.

Das Schlüsselprodukt des Unternehmens in klinischer Entwicklung ist der InfanDx HypoxE-Test®, der auf die zuverlässige Diagnose von hypoxisch-ischemische Enzephalopathie (HIE) innerhalb der ersten Stunden nach der Geburt abzielt. HIE als Folge einer Sauerstoffunterversorgung während der Geburt (perinatale Asphyxie) kann zu lebenslangen Beeinträchtigungen und Behinderungen der betroffenen Kinder führen. Die Langzeitfolgen von HIE können durch eine neuroprotektive Kältebehandlung (Hypothermie-Therapie) gemildert oder sogar verhindert werden. Damit diese belastende Therapie wirken kann, muss sie jedoch innerhalb von sechs Stunden nach der Geburt eingeleitet werden. Dies erfordert geeignete diagnostische Verfahren, um die betroffenen Neugeborenen zuverlässig und rechtzeitig identifizieren zu können. Während die derzeitige Routinediagnostik keine schlüssige Diagnose in diesem Zeitfenster ermöglicht, ist der schnelle InfanDx HypoxyE-Test darauf ausgelegt, Kliniker bei der zeitgerechten Entscheidung zu unterstützen, ob Neugeborenen eine neuroprotektive Hypothermie-Behandlung benötigen.

Das Unternehmen wurden 2010 in Köln gegründet und am Life Science Incubator des Center of Advanced European Studies and Research (caesar) in Bonn inkubiert, bevor es nach dieser erfolgreichen Start-up-Phase in 2018 auf dem BioCampus Cologne in Köln angesiedelt wurde.

Für weitere Informationen siehe: http://www.infandx.de/

