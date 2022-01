Coop Pank pikendab Margus Rinki volitusi Coop Liising AS-i ja CP Varad AS-i nõukogus

English Estonian

Coop Pank AS otsustas täna, 19. jaanuaril 2022 pikendada Coop Pank AS-i tütarettevõtete Coop Liising AS-i ja CP Varad AS-i nõukogu liikme Margus Rinki volitusi järgnevaks kolmeaastaseks ametiajaks.



Margus Rink on alates 2017.a Coop Pank AS juhatuse esimees ning lisaks ka Coop Pank AS tütarettevõtjate Coop Finants AS, Coop Liising AS, CP Varad AS ja Coop Kindlustusmaakler AS nõukogu liige. Lisaks kuulub Margus Rink mittetulundusühingu Pangaliit juhatusse. Margus Rink omandas 2000. aastal ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast ning 1994. aastal finantsarvestuse ja -analüüsi bakalaureusekraadi samast ülikoolist.

Käesoleval hetkel kuulub Margus Rinkile 596 337 Coop Panga aktsiat ja 7 allutatud võlakirja.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 112 400 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

