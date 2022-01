S.T. Dupont - Communiqué de mise à disposition note en réponse et Documents Autres Informations

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIÉE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

S. T. Dupont



INITIÉE PAR D AND D INTERNATIONAL B.V.

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN RÉPONSE ET DU DOCUMENT AUTRES INFORMATIONS, RELATIFS AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE S.T. DUPONT S.A.

PRIX DE L’OFFRE

0,14 euro par action S.T. Dupont



DUREE DE L’OFFRE

15 jours de négociation





Le présent communiqué est établi et diffusé par la société S.T. Dupont le 19 janvier 2022 en application des dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).





AVIS IMPORTANT



Dans le cas où, à l'issue de l'Offre, le nombre d'actions non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de S.T. Dupont ne représenterait pas plus de 10 % du capital et des droits de vote de S.T. Dupont, D and D International B.V. a l’intention de mettre en œuvre dans un délai de trois (3) mois à l'issue de la clôture de l'Offre, conformément aux articles L. 433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions S.T. Dupont non présentées à l'Offre (à l'exception des actions auto-détenues par S.T. Dupont) moyennant une indemnisation égale au prix de l’Offre (soit 0,14 euro par action S.T. Dupont).

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 18 janvier 2022, apposé le visa n° 22-017 en date du même jour sur la note en réponse établie par S.T. Dupont S.A. relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par D and D International B.V. visant les actions S.T. Dupont (l’ « Offre »).

Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de S.T. Dupont S.A. ont été déposées auprès de l’AMF le 18 janvier 2022 et mises à la disposition du public le 19 janvier 2022.

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.

La note en réponse établie par S.T. Dupont S.A. ainsi que les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de S.T. Dupont S.A. sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de S.T. Dupont (www.st-dupont.com), et peuvent être obtenues sans frais sur demande auprès de S.T. Dupont S.A. (92 boulevard du Montparnasse – 75014 Paris, France).

Avertissement

L’Offre est faite exclusivement en France.

Le présent communiqué a été préparé uniquement à titre informatif. Il ne constitue pas une offre ou une partie d’une offre de vente, d’achat ou de souscription de valeurs mobilières et il ne doit pas être considéré comme constituant une quelconque sollicitation d’une telle offre.

Ce communiqué ne peut pas être distribué dans des pays autres que la France, sous réserve de sa publication sur le site Internet de S.T. Dupont, conformément à la règlementation applicable.

La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

S.T. Dupont S.A. décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation, par toute personne, de ces restrictions.

