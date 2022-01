Cómo aprovechar al máximo la red 5G Ultra Wideband de Verizon

Más de 20 millones de hogares y dos millones de empresas ahora tienen acceso a Internet que cambia las reglas del juego



Asegúrate de obtener todos los beneficios de la red 5G Ultra Wideband de Verizon para tu hogar, teléfono y empresa siguiendo estos sencillos pasos

NEW YORK, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ahora que la red más confiable de Estados Unidos¹ se está volviendo Ultra, es hora de aprovechar al máximo la red 5G Ultra Wideband de Verizon,² que estará disponible para más de 100 millones de personas este mes en más de 1,700 ciudades de todo el país. Más de 20 millones de hogares ahora tienen acceso a la innovadora banda ancha inalámbrica en el hogar, y más de 2 millones de empresas están cubiertas con el servicio 5G Business Internet.

Nuestros nuevos planes 5G Ultra Wideband Unlimited (5G Get More, 5G Play More y 5G Do More) ofrecen todos los beneficios de 5G Ultra Wideband y mucho más por el mismo precio que los planes actuales. Nuestros planes 5G Home Internet, 5G Home y 5G Home Plus, cambian el juego con una autoconfiguración plug and play, precios garantizados, sin contratos anuales, sin tarifas adicionales, sin excedentes de datos ni cargos por equipos, todo a un precio increíble. 5G Ultra Wideband también está disponible para tu negocio con los planes móviles 5G Business Unlimited (Business Unlimited Plus y Business Unlimited Pro) y varios planes de Internet 5G Business fijo-inalámbrico de Verizon Business.

A continuación una práctica lista para asegurarte de que estás listo para disfrutar de todos los beneficios de 5G Ultra Wideband para tu teléfono, hogar y empresa.

Para tu teléfono:

Obtén uno de nuestros últimos teléfonos 5G. Para experimentar los beneficios de 5G Ultra Wideband, necesitará uno de nuestros últimos teléfonos 5G con la última actualización de software en su configuración. Nunca ha habido un mejor momento para actualizar o cambiar. Estamos ofreciendo excelentes ofertas en nuestros mejores smartphones 5G en tienda, en My Verizon App o en línea en verizon.com/5g/phones/ . Compra dispositivos para tu empresa en verizon.com/5gdevices.

Para aprovechar al máximo 5G Ultra Wideband, querrás estar en uno de nuestros planes más nuevos. Para suscribirte a nuestros nuevos planes 5G Ultra Wideband Unlimited (5G Get More, 5G Play More y 5G Do More), visita una tienda, usa la aplicación My Verizon o ve a . Los nuevos planes para empresas incluyen el dispositivo Business Unlimited Plus Data y el dispositivo Business Unlimited Pro Data. Compra planes para tu negocio en . Busca el indicador. Una vez que tengas tu teléfono 5G y nuevo plan, busca el indicador "5G UW" en la esquina superior derecha de tu teléfono. ¡Y listo!



Internet para tu hogar:

Introduce tu dirección. Visita verizon.com/5G/home e ingresa tu dirección. Le informaremos qué servicio está disponible en su área.

Visita e ingresa tu dirección. Le informaremos qué servicio está disponible en su área. Elige tu plan. Selecciona el plan 5G Home Internet que mejor se adapte a tus necesidades. Una vez que hayas elegido tu plan, te enviaremos todo lo que necesitas para una configuración sencilla . Estará listo y funcionando en poco tiempo. ¿Tienes tu servicio móvil con Verizon? Obtenga un 50 por ciento de descuento en 5G Home cuando esté en uno de nuestros nuevos planes 5G Ultra Wideband Unlimited. Incluso puede obtener el primer mes por nuestra cuenta.³

Internet para tu negocio:

Ingresa tu dirección: Visita https://vz.to/3rnXlEN e ingresa tu dirección comercial. Y así te informaremos para qué servicio calificas.

Visita https://vz.to/3rnXlEN e ingresa tu dirección comercial. Y así te informaremos para qué servicio calificas. Elige tu plan. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Nosotros nos encargamos del resto, ya sea en línea o con la ayuda de su socio comercial de Verizon.

Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Nosotros nos encargamos del resto, ya sea en línea o con la ayuda de su socio comercial de Verizon. Revisa con frecuencia. Si 5G Business Internet aún no ha llegado a ti, tenemos otras opciones de Internet que se adaptan a tus necesidades, como LTE Business Internet y Fios Business Internet. Estamos ampliando constantemente nuestras redes, así que vuelve a consultar con frecuencia para ver qué servicios están disponibles en tu área.



5G Ultra Show

Verizon presentó el "5G Ultra Show" para resaltar el poder transformador de 5G Ultra Wideband de Verizon en la vida cotidiana. Para ver una repetición y lo más destacado del show, visita Verizon.com/5G .

¹La red más confiable de Estados Unidos según las clasificaciones del informe RootMetrics® US National RootScore® 1H 2021. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en 3 redes móviles nacionales en todos los tipos de red disponibles combinados, excl. Banda C. No es un hallazgo específico en cuanto a las redes 5G. Los resultados pueden variar. No es un respaldo.

²Banda ultra ancha de 5G disponible en áreas selectas.

³50 % de descuento en 5G Home Internet: ahorra un 50 % de descuento en 5G Home Internet cuando combinas tu plan con 5G Do More, 5G Play More o 5G Get More. Se requiere pago automático y facturación electrónica. Crédito promocional de un mes aplicado a través de crédito en la factura durante 1-2 ciclos de facturación. Sujeto a acuerdos de VZW y aprobación de crédito.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $128.3 mil millones en el año 2020. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

