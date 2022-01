TC Transcontinental se classe 16e parmi les entreprises les plus responsables au monde

English French

MONTRÉAL, 19 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) est fière de s’être hissée au 16e rang du palmarès des 100 entreprises les plus responsables au monde selon le dévoilement fait aujourd’hui par Corporate Knights, en plus de se classer au premier rang pour l’industrie de l’emballage. Cette performance représente une amélioration importante alors que l’an dernier l’entreprise s’était positionnée au 45e rang à ce même classement.



Selon Corporate Knights, TC Transcontinental s’est démarquée notamment en matière de son fort pourcentage de revenus propres, soit ceux provenant de la vente de produits écoresponsables, de ses investissements durables et de la diversité de genres au sein de son conseil d'administration et de la haute direction. La Société a en effet réalisé plusieurs avancées en matière de responsabilité sociale de l’entreprise, dont :

Développer son portefeuille de produits durables vieVERTe, qui englobe ses gammes de produits d’emballage commercialisés compostables, recyclables à 100 % et contenant de la résine postconsommation;

Investir plus de 10 millions en recherche et développement (R&D) de produits;

Lancer le Centre ASTRA, un regroupement de quatre différents laboratoires de R&D de pointe, situé à Menasha dans le Wisconsin;

Atteindre 31 % de femmes à des postes de direction dans ses secteurs de l’emballage, de l’impression et des médias, dépassant ainsi son objectif initial.

« Je suis fier des valeurs fortes de TC Transcontinental, de l'engagement de nos collègues à bâtir un avenir durable et du rôle que nous jouons dans la création d'une économie circulaire pour les plastiques, a déclaré Peter Brues, président et chef de la direction de la Société. Nous continuerons à investir de manière significative dans la R&D afin d’accélérer le développement et la commercialisation d'emballages durables et de nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de l'Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. »

Pour sa part, lsabelle Marcoux, présidente du conseil, a renchéri en disant : « Cette reconnaissance met en lumière l’efficacité, la rigueur et l’envergure du travail accompli en responsabilité sociale de l’entreprise par nos équipes sur le terrain et à la table de notre conseil d’administration. En adéquation avec nos valeurs d’entreprise, la RSE fait partie intégrante de notre vision à long terme, et le conseil s’assure de superviser et de soutenir les actions dictées par notre solide stratégie d’entreprise et notre gouvernance. Alors que notre Plan de responsabilité sociale de l’entreprise 2019-2021 tire à sa fin, nos gens travaillent à développer de nouvelles cibles encore plus ambitieuses, ancrées dans notre vision de croissance durable et en ligne avec les attentes de nos parties prenantes. »

Le palmarès Global 100 des entreprises les plus responsables au monde met en lumière le résultat d’une analyse exhaustive de 6 914 organisations internationales cumulant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard de dollars. Les entreprises sont évaluées sur la base d'une série d'indicateurs de performance spécifiques à leur secteur, tels que le pourcentage de revenus propres, l’utilisation des ressources, la gestion des employés, la gestion financière et la diversité.

Pour consulter le Plan de responsabilité sociale de l’entreprise 2019-2021 de la Société ainsi que le Rapport d’étape 2020 de responsabilité sociale de l’entreprise « Agir ensemble », cliquez ici.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 31 octobre 2021. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

