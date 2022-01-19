Everest Group认可Indegene为其生命科学商业服务专家PEAK Matrix®评估2022的领导者

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新泽西普林斯顿, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的研究公司Everest Group在其首次生命科学商业服务专家PEAK Matrix®评估2022中承认Indegene为领导者。



Everest Group的PEAK Matrix®是评估服务提供商市场影响力、愿景和能力的专有架构。虽然全球服务提供商传统上主导着生命科学的IT服务领域，但在过去几年，该行业的IT服务供应生态系统已经发生了演变。许多专业生命科学IT服务提供商正在市场上取得稳固的地位。他们的独特价值主张包括领域专业知识、利基市场解决方案和服务、参与灵活性和卓越客户管理，使得专业公司能够开拓出自己的利基市场，并直接挑战领先者。Everest Group的生命科学商业服务专家PEAK Matrix®评估2022对这些专业组织给与可。

Everest Group认可Indegene为该评估的领导者证据是基于其经过验证和可扩展的全企业范围内的 CoE、富有远见的思想领导力、拥有内部开发NEXT技术平台的强大技术专业知识、一种在强化现有市场和不断发展行业合作伙伴关系的同时渗透新市场的全面未来战略。

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Indegene 联合创始人兼执行副总裁Gaurav Kapoor 表示：“生命科学组织在数字采用方面落后于其他行业的同行，但正在快速赶上。考虑到行业的独特需求，他们要寻求具有深厚医学知识和适用型技术的专业合作伙伴。我们的团队了解这些组织，并提供定制解决方案，以扩大和加速生命科学的数字化转型。我们很高兴Everest Group通过PEAK Matrix®认可了我们的能力和领导力。”

Everest Group业务总监Chunky Satija补充道：“生命科学行业正在经历值得关注的变化，包括更加注重客户体验、新市场进入(GTM)渠道的兴起、向虚拟销售模式的转移以及对超个性化HCP参与的需求。Indegene凭借其内部开发的工具和架构以及专门针对商业的 CoEs，依托其良好的领域专业知识和全面的未来战略，包括加强地理位置存在感和行业合作伙伴关系，拥有强大的技术专长，从而帮助其赢得了客户对商业领域的信心，并成为Everest Group生命科学商业服务专家PEAK Matrix®的领导者。"

Everest Group的生命科学商业服务专家PEAK Matrix®评估（2022）专注于在数据管理、营销效能、销售队伍参与、提供商和患者参与以及平台服务等领域提供商业服务的生命科学专业机构。如需下载评估，请访问 此 链接。

关于Indegene

Indegene是一家技术先导型医疗解决方案提供商。公司采用敏捷且可扩展的运营模式，将深厚的行业专业知识和目标适用型技术相结合。众多领先的全球性医疗保健组织每天都在依靠Indegene提供有益而高效的临床、医疗和商业成果。Indegene 助力医疗机构从战略到执行方面做好应对未来的准备。如需了解 Indegene 如何实现其宗旨的更多信息，请访问 www.indegene.com

媒体垂询，请联系：

Shefali Kotnala

shefali@spectrummails.com



