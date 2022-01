Kinnisvaraarendusettevõtte Hepsor ASi tütarettevõtte Hepsor P26B OÜ jagunemine

English Estonian

Hepsor AS tütarettevõtte Hepsor P26B OÜ osanikud kinnitasid notariaalselt ettevõtte jagunemiskava 7. detsembril 2021. Hepsor P26B OÜ, milles Hepsor AS omab 51% osalust, arendas Lauluväljaku Lilleaia projekti. Arendusprojekti raames rajati Tallinna lauluväljaku läheduses kahes etapis kokku kolm kortermaja 99 korteriga. Projekt lõppes 2021. aastal ning kõik 99 korterit on müüdud.

Hepsor P26B OÜ täitis oma ärilised eesmärgid Lauluväljaku Lilleaia projekti lõppemisega 2021. aastal ning jagunes vastavalt 2019. aasta sõlmitud osanike lepingule. Jagunemise käigus annab Hepsor P26B kuuele omandavale ühingule üle 2,1 miljoni euro väärtuses varasid. Jagunemisega seoses omandab Hepsor AS 100% Hepsor P26B OÜ osadest. Osanike lepingu kohaselt kuulub Hepsor AS-ile tütarettevõtte kasumist 1,1 miljonit eurot. Jagunemine vähendab 2021. aasta konsolideeritud koondkasumit 1,8 miljonit eurot. Jagunemine on maksuneutraalne.

Jagunemine ei ole olulise osaluse võõrandamine ega omandamine, samuti ei ole see tehing seotud isikuga NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi "Nõuded emitentidele" tähenduses.

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee