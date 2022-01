VIRBAC: Exceptionnelle croissance du chiffre d’affaires annuel de +18,4% à taux de change et périmètre comparables (+14,9% à taux constants et périmètre réel), portée par une performance remarquable dans un marché très porteur

English French





CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires

annuel 2021







1064,1 M€ Croissance à taux de change

et périmètre constants 1







+18,4% dont



animaux de compagnie +21,5%

animaux de production +13,4% Croissance à taux

de change constants







+14,9%



Évolution

globale







+13,9%

+17,4% hors Sentinel

1 L’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent, et en excluant les seules ventes de Sentinel, produit cédé le 1er Juillet 2020, sur les deux premiers semestres considérés.





Le chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Notre chiffre d’affaires au quatrième trimestre s’est élevé à 246,4 millions €, en forte progression de +11,8% par rapport à la même période de 2020. À parités constantes, la croissance ressort à +10,1% principalement tirée par la remarquable performance de l’Europe, de l’Amérique latine, qui bénéficie notamment du rebond du Chili sur le trimestre, et des États-Unis. En Europe, l’essentiel de la croissance du trimestre est portée par la France, l'Allemagne, le Benelux et l’activité export de la zone, qui réalisent de très bonnes ventes dans le segment des animaux de compagnie (produits de spécialités notamment Suprelorin, vaccins, dermatologie), ainsi que sur la gamme des produits bovins. Seul le Royaume-Uni est en retrait du fait d’un effet de base défavorable en comparaison de la même période en 2020, qui avait bénéficié d’un effet d’anticipation d’achats lié au Brexit. L’Amérique latine est portée par la performance du Mexique sur les gammes vaccins, petfood et les produits bovins, et du Chili sur les antibiotiques pour les saumons. Les États-Unis affichent une très forte croissance sur le trimestre notamment grâce aux gammes de spécialités, de dermatologie et à la contribution des produits lancés récemment (Clomicalm, Itrafungol, petfood iVet…), qui représentent plus de la moitié de la croissance du trimestre. Enfin, en Asie-Pacifique, la croissance est portée par nos performances au Japon, en Chine, au Vietnam et en Corée, qui compensent le retrait de l’Inde et de l’Australie sur la période, pénalisés par un effet de base défavorable en comparaison de 2020.





Le chiffre d’affaires consolidé cumulé annuel

Notre chiffre d’affaires annuel ressort à 1064,1 millions € contre 934,2 millions €, soit une évolution globale de +17,4% hors Sentinel (+13,9% à périmètre réel) par rapport à la même période de 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de +18,4% hors Sentinel (+14,9% à périmètre réel).

Toutes les zones sont en croissance organique à deux chiffres sur l’année, reflet de la dynamique du secteur et d’une très belle exécution de notre plan stratégique porté par l'engagement constant de nos équipes. En Europe, le chiffre d’affaires progresse de +16,3% à taux réels (+16,1% à taux constants). Tous les pays de la zone à l’exception du Portugal affichent une croissance annuelle à deux chiffres. Les principaux pays contributeurs à cette performance sont la France, les activités Export de la zone, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Benelux, l’Italie et l’Espagne portés par le fort dynamisme des gammes pour les animaux de compagnie (notamment les gammes de spécialités, le petfood et le rebond des vaccins). En Asie-Pacifique, l’évolution à taux réels est de +14,9% (+14,7% à taux de change constants), l’Inde a tiré la croissance de la zone, représentant environ la moitié de celle-ci; l’Australie, la Nouvelle Zélande, l'Afrique du Sud, le Vietnam et la Chine contribuent également à la forte croissance de la zone. Aux États-Unis, l’activité hors Sentinel progresse de +34,6% (+41,2% à taux de change constants). L’ensemble des gammes ont soutenu la croissance, notamment les produits de spécialités, les gammes dentaire, dermatologie, les produits lancés dernièrement (Clomicalm, Itrafungol, Senergy et Stelfonta), et enfin le façonnage du Sentinel Spectrum pour Merck. En Amérique latine hors Chili, l’activité a progressé de +20,7% à taux réels (+24,2% à taux de change constants), grâce notamment à la contribution du Brésil et du Mexique. Enfin au Chili, la bonne performance du deuxième semestre nous permet d’afficher une croissance organique sur l’année (-0,4% à taux réels et +2,6% à taux constants).

Sur le plan des espèces, l’activité animaux de compagnie évolue globalement de +12,6% à taux et périmètre réels (+21,5% à taux constants et hors Sentinel), essentiellement portée par la remarquable croissance à deux chiffres des gammes de spécialités (dont Clomicalm, Movoflex, Stelfonta), petfood, antiparasitaires, dermatologie, dentaire et par le rebond de la gamme des vaccins pour chiens et chats par rapport à la même période de 2020. À noter que les ventes de Clomicalm et d’Itrafungol, produits acquis en mars 2021, et de la gamme de petfood US d’iVet, acquise en juillet 2021, ont représenté environ 14 millions € de ventes sur la période (soit 1,6 points de croissance du chiffre d’affaires). Le segment des animaux de production affiche également une notable croissance de +12,8% à taux de change réels (+13,4% à taux constants), grâce au secteur des ruminants (+16,9% à taux constants), à celui des produits porcs-volailles (+4,8% à taux constants), et enfin au rebond du secteur de l’aquaculture qui affiche une croissance grâce à la performance du deuxième semestre (+5,5% à taux constants) en comparaison à la même période de 2020.



Perspectives

Comme anticipé et en ligne avec notre plan de marche, le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» devrait bénéficier de l’effet favorable de l’activité sur l’année écoulée, et se situer autour de 16% à taux de change constants. Par ailleurs, notre désendettement devrait se situer autour de 60 millions € à périmètre et taux de change constants.

Dans la continuité de l’exécution de notre plan stratégique, et sur un marché plus normalisé, nous anticipons, en 2022, une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%. Tandis que le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires», comme annoncé précédemment, devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d’affaires par rapport à 2021).

Au global, la crise sanitaire n’a pas eu d’impacts très négatifs sur le secteur de la santé animale jusqu’à présent, mais nous continuons de faire face à des contraintes importantes au niveau de la logistique et de la fourniture de certains intermédiaires, ainsi que plus récemment aux impacts de l'inflation sur nos coûts.





CHIFFRES CONSOLIDÉS

Chiffres non audités

en millions d'euros 2021 2020 Évolution Évolution

à taux de change constants 1 Évolution

à change et périmètre constants 1 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 266,5 247,7 +7,6% +12,3% +22,6% Chiffre d’affaires du 2e trimestre 262,9 230,6 +14,0% +15,8% +20,0% Chiffre d’affaires du 3e trimestre 288,2 235,6 +22,4% +21,0% +21,0% Chiffre d’affaires du 4e trimestre 246,4 220,3 +11,8% +10,1% +10,1% Chiffre d’affaires annuel 1064,1 934,2 +13,9% +14,9% +18,4% Chiffre d’affaires hors Sentinel 1056,4 899,5 +17,4% +18,4% +18,4%





