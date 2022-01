Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas

Orapi annonce la nomination d’Alice Vettard et d’Annelise Rousset au Comité Exécutif du groupe

Saint-Vulbas, le 19 janvier 2022 - Orapi vient de nommer Alice Vettard et Annelise Rousset au Comité Exécutif du groupe. Elles occuperont respectivement les fonctions de Directrice des Ressources Humaines et de Directrice Administrative et Financière.

Avant de rejoindre le groupe Orapi, Alice Vettard a travaillé pendant 15 ans pour de grands groupes des secteurs de la distribution alimentaire, l’industrie et du BTP. Après avoir démarré sa carrière en cabinet d’avocats (Ernst & Young, Adamas International), elle rejoint le monde de l’entreprise comme Responsable des ressources humaines (groupe Seb), Responsable des relations sociales (Renault Trucks, groupe Volvo) puis Directrice des ressources humaines (groupes Volvo et Spie Batignolles). Depuis le début de sa carrière, Alice Vettard accompagne les entreprises dans leurs projets de réorganisation et transformation managériale, métiers, culturels et dernièrement digitaux, en mettant l’accent sur l’accompagnement au changement, facteur essentiel de réussite de projets.

Alice est titulaire d’un master 2 en droit social international.

Annelise Rousset a quant à elle travaillé au sein de grands groupes internationaux (dont 6 ans d’expatriation) tels que Renault Trucks, Irisbus Iveco ou encore Merieux Nutrisciences, avant de rejoindre plus récemment le groupe Panzani comme Directrice du Contrôle de Gestion.

Au cours de ses 27 ans de contrôle de gestion et de direction financière en environnement BtoB et BtoBtoC, elle a pris une part active à des plans de transformation ambitieux, en mettant en place un pilotage de la performance à 360 degrés (industrielle, logistique et commerciale), contribuant ainsi de manière significative à l’amélioration de la rentabilité et du cash des entités gérées.

Annelise est titulaire d’un diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris.

Ces nominations interviennent dans le cadre du Plan Orapi 2025, enclenché au printemps 2021 et qui a pour objectif de faire reconnaître Orapi comme challenger européen de l’hygiène et la maintenance professionnelles. Les compétences et expériences acquises par Annelise Rousset et Alice Vettard dans des groupes internationaux viendront nourrir et accélérer le développement de ce plan stratégique tout en renforçant les ambitions internationales du groupe.

Alice Vettard a déclaré : « Je suis très heureuse de rejoindre le groupe Orapi et de mettre mes compétences au service du développement et de l’accompagnement de la stratégie du groupe. J’ai la conviction que nous devons profiter utilement de la période actuelle pour repenser notre approche de la fonction RH, en faire le moteur de la transformation du Groupe et être partie prenante de sa performance.

Annelise Rousset ajoute : « Le plan Orapi 2025 est ambitieux et je suis heureuse d’y contribuer. Je souhaite capitaliser sur mes expériences passées pour délivrer ce plan de transformation et permettre au groupe d’atteindre ses objectifs. »

À propos

ORAPI, leader français de l’Hygiène Professionnelle conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance.

Fort de 50 ans d’expertise, d’une grande connaissance de ses métiers et différents marchés, Orapi propose à ses clients une offre intégrée unique, une parfaite maîtrise et agilité sur l’ensemble de la chaine de valeur, pour répondre aux besoins de ses 100 000 clients et 2 000 000 d’utilisateurs à travers le monde, sur des secteurs diversifiés : industrie, transport, loisirs, collectivités, santé.

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

