Mise au point sur la cotation d’Atari sur le marché OTC américain

Paris, le 19 janvier 2022 – Les actions Atari sont cotées sur le marché OTC aux Etats-Unis depuis octobre 2018 sous le code PONGF. Le 28 septembre 2021, l’amendement de l’article 15c2-11 du « Securities Exchange Act » est entrée en vigueur, qui prévoit une amélioration de la dissémination d’informations et de la protection des investisseurs sur les marchés de gré à gré (OTC) aux États-Unis.

Atari a demandé à s'abonner à l' « OTC Disclosure and News Service » afin de satisfaire aux nouvelles exigences de dissémination d’information pour les sociétés non enregistrées auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC). La société prévoit que cette demande sera traitée dans les semaines à venir et fournira de nouvelles informations en temps voulu.

Avertissement

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® et Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft , Sony et Nintendo. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

