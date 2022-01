English French

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOITEC ANNONCE LE PLAN DE SUCCESSION DE SA DIRECTION GENERALE

PIERRE BARNABE SUCCEDERA A PAUL BOUDRE EN TANT QUE CEO A L’ISSUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE JUILLET 2022

Bernin (Grenoble), France, le 19 janvier 2022 - Soitec (Euronext Paris), leader mondial dans la conception et la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce que son Conseil d’administration a choisi Pierre Barnabé pour succéder à Paul Boudre en tant que Directeur Général du Groupe. Pierre Barnabé rejoindra le Groupe le 1er mai 2022 comme chargé de mission par le Conseil d’administration et travaillera en étroite collaboration avec Paul Boudre jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire prévue en juillet 2022, date à laquelle il prendra ses fonctions de Directeur Général, afin d’assurer ainsi une transition harmonieuse.

Pierre Barnabé, 51 ans, rejoint Soitec en provenance d’Atos, leader mondial des technologies de l’information, où il occupe depuis 2015 la fonction de Senior Executive Vice-President of Big Data and Cybersecurity. Depuis 2019, il est également en charge des marchés Secteur public et Défense ainsi que Manufacturing Industry. Ces activités représentent plusieurs milliards d’euros de revenus et emploient plus de 11 000 collaborateurs dans le monde. Avant de rejoindre Atos, il occupait la fonction de Directeur des Opérations chez Bull, une société acquise par Atos en 2014. Pierre Barnabé est diplômé de NEOMA Business School et de CentraleSupélec.

Eric Meurice, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Au nom du Conseil d’administration et des collaborateurs, je tiens à exprimer à Paul ma profonde gratitude pour son leadership et son dévouement tout au long de ses 15 années au sein du Groupe. Paul a mené Soitec au succès pendant son mandat de Directeur Général. Depuis sa nomination en 2015, il a contribué au redressement et à la croissance du Groupe, qui devrait atteindre 975M$ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2021-2022, comme indiqué dans nos dernières publications financières. Paul a également contribué à positionner Soitec pour que le Groupe soit en mesure de capter la croissance générée par les nouvelles applications de « Smart Cut », une de nos technologies propriétaires.

Nous avions placé la barre haut pour identifier le successeur de Paul et nous sommes très heureux que Pierre Barnabé rejoigne Soitec. Pierre pourra s’appuyer sur cette trajectoire et conduire Soitec sur de nouveaux chemins de croissance, dans le cadre de la feuille de route stratégique 2026. Il pourra tirer parti de ses expériences passées, notamment chez Atos, où il a contribué à multiplier les revenus de la division Big Data and Cybersecurity par trois en quelques années, dans un marché ultra compétitif qui exige une importante coopération avec tous les acteurs de l’écosystème. Ses compétences complètent parfaitement celles de l’équipe de management. Il apporte une grande expérience des collaborations avec des experts technologiques, des partenaires et les clients »

Le Conseil d’administration proposera la nomination de Pierre en tant qu’administrateur lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’exercice 2021-2022, prévue en juillet 2022. L’annonce de ce jour intervient à l’issue d’un processus d’évaluation rigoureux et minutieux mené par le Conseil d’administration et son Comité des Nominations et de la Gouvernance, qui a exploré toutes les options pour organiser le plan de succession.

Pierre Barnabé a commenté : « Je suis très enthousiaste et fier de rejoindre et diriger Soitec. Je suis également conscient de la responsabilité qui m’incombe : la technologie, les talents qui composent ses équipes et les liens forts noués avec des partenaires clés tels que le CEA, constituent autant d’atouts décisifs pour l’avenir du Groupe. Le marché des semi-conducteurs est très dynamique et regorge d’opportunités. J’ai hâte de travailler avec les équipes de Soitec pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le Conseil d’administration. »

A propos de Pierre Barnabé

Pierre Barnabé occupe actuellement les fonctions de Senior Executive Vice-President, Group Security Officer et Directeur de la division Big Data and Cybersecurity chez Atos, ce qui comprend l’activité de calcul intensif (supercomputer) du Groupe. Il était auparavant Directeur des Opérations du Groupe Bull et Directeur de SFR Business Team. Pierre Barnabé avait commencé sa carrière dans le département Venture de Thalès avant de rejoindre Alcatel-Lucent, où il a occupé des fonctions de Directeur Général France et de Vice-président Ressources Humaines et Transformation. Chevalier de la Légion d’honneur, Pierre Barnabé est diplômé de NEOMA Business School et de CentraleSupélec.

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

