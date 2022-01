Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle 4e trimestre 2021

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254 - Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 19 janvier 2022

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 4e TRIMESTRE 2021

Variation du Chiffre d’affaires au 31 décembre 2021 : +157,58%

En K€ Cumul

au troisième trimestre Quatrième trimestre Cumul Année 2021 Hôtel Regina Paris 1 028 3 082 4 110 Hôtel Majestic - Spa Paris 1 993 1 268 3 261 Hôtel Raphael Paris 3 096 2 835 5 931 Année 2021 6 117 7 184 13 301 2020 Hôtel Regina Paris 1 871 11 1 882 Hôtel Majestic - Spa Paris 1 000 274 1 274 Hôtel Raphael Paris 1 975 33 2 008 Année 2020 4 846 318 5 164 Variation en % 2021 vs 2020 26,23% 2159,18% 157,58% 2019 Hôtel Regina Paris 10 509 3 343 13 852 Hôtel Majestic - Spa Paris 4 314 1 355 5 669 Hôtel Raphaël Paris 9 596 2 767 12 363 Total 2019 24 419 7 465 31 884 Variation en % 2021 vs 2019 -74,95% -3,76% -58,28%

Le chiffre d’affaires des trois établissements s’élève à 13,3 millions d’euros au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 157,58 % par rapport à l’année précédente.

L’hôtel Regina totalement fermé depuis le 17 mars 2020 a rouvert au public le 25 aout 2021, porté par le retour des touristes dans la capitale. Il réalise un chiffre d’affaires de 4,1 M€ sur 4 mois, soit plus de 118% par rapport à l’année 2020 avec un taux d’occupation annuel de 23,09% et un prix moyen de 421,23 euros.

L’Hôtel Majestic – Spa réouvert depuis mi-septembre 2020 a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 M€ sur l’année 2021, soit plus de 155% par rapport à l’année 2020. Son taux d’occupation cumulé au 31 décembre 2021 s’établit à 43,66% avec un prix moyen de 350,19 euros pour 19,90% et 314,14 euros au 31 décembre 2020. Son service de restauration n’est toujours pas réouvert à l’identique de l’année 2019 et son activité SPA est définitivement fermée au public extérieur depuis 2020. Les cinq chambres supplémentaires réceptionnées et terminées fin 2020 ont été aménagées sur le début d’année 2021 pour les ouvrir à la clientèle.

L’hôtel Raphael a rouvert ses portes le 1er juin 2021 avec une Terrasse embellie qui a attiré de nombreux clients sur l'été au fur et à mesure des différentes phases de relâchement des restrictions sanitaires. Il a été soutenu par les divers évènements organisés dans la capitale et à l’Etoile notamment.

Il réalise un chiffre d’affaires de 5,9 M€ non comparable à 2019 mais en augmentation de plus de 195% par rapport à 2020. Son taux d’occupation sur l’année s’élève à 31.89% avec un prix moyen de 383,64 euros. Ils étaient respectivement de 12,63% et de 354,85 euros en 2020.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 31,09% au 31 décembre 2021, il était de 13,58 % au 31 décembre 2020. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 383,89 euros pour 348,30 euros l’an dernier à la même date. Le RevPar global (Revenu par chambre) s’établit à 119,34 euros hors taxes. Il était de 47,29 euros au 31 décembre 2020.

Faits marquants du trimestre

• Covid 19

La crise de la Covid 19 continue d’impacter lourdement l’activité touristique et des hôtels en particulier avec le nouveau variant qui a nécessité de nouveau la fermeture de certains pays. Les restrictions sanitaires imposées par le développement du variant Omicron ont conduit à de très nombreuses annulations sur cette fin d’année 2021 et sur le début d’année 2022.

Pour rappel, la société a fait le choix début 2021 de demander et a obtenu l’étalement du Prêt Garanti par l’Etat de

7 M€ sur 5 ans et a demandé une suspension de remboursement pour une année supplémentaire. Le remboursement du capital commencera donc fin avril 2022. Rappelons que la société est dans l’impossibilité de verser des dividendes avant le remboursement complet des prêts garantis par l’Etat.

La société a également souscrit deux emprunts BPI Tourisme et Relance Covid Tourisme qui ont été reçus le 18 janvier 2021 pour 2,8 M€.

Le gouvernement a ouvert sur 2021 le Fonds de solidarité à toutes les entreprises de notre secteur sans seuil d’effectif. La société a ainsi pu bénéficier du fonds pour janvier à avril 2021 mais a dû renoncer aux demandes de mai et juin car le plafond de 1,8 M€ des aides spécifiques Covid était atteint pour la société. Un dispositif complémentaire de prise en charge des couts fixes a fait l’objet d’un décret le 24 mars 2021. Nous avons pu bénéficier de ce dispositif au titre des mois de janvier-février et mars-avril 2021 et la demande est en cours pour la période de juillet-aout 2021. Ce dispositif ne rentre pas dans l’enveloppe des 1,8 M€ nous devrions donc pouvoir en bénéficier.

Le Conseil d’administration du 8 septembre 2020 a autorisé la vente des deux appartements situés 15 avenue Kléber. L’opération réalisée le 30 juin 2021, n’a été encaissé que début juillet sur les comptes bancaires de la société. La vente s’est conclue à 6 M€. La valeur nette comptable des actifs cédés était de 2.6 M€ de sorte que la plus-value réalisée s’élève à 3.4 M€ et sera incluse au résultat 2021 de la société et à son résultat fiscal.

• Perspectives

Notre activité 2022 est encore pénalisée par les restrictions sanitaires de début d’année. En effet, l’année 2022 commence très timidement avec le variant Omicron qui semble devoir obérer nos activités sur le 1e trimestre. Elle est néanmoins prometteuse avec la vaccination de plus en plus généralisée et nous l’espérons le retour de nos clients dès le printemps.

Les mesures du gouvernement et la trésorerie de la société nous permettrons de faire face à nos engagements pour l’année à venir et devrait pouvoir nous permettre d’attendre un retour à une activité plus normale.

Cependant, l’activité de l’année 2022 sera certainement plus réduite que durant les années de références et notamment de l’année 2019.

