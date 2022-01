mPrest kündigt Erweiterung der Partnerschaft mit Energisa Group im Bereich Transformator Health Management an

French German

CATAGUASES, Brasilien und TEL AVIV, Israel, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- mPrest , ein führender Entwickler und Anbieter von verteilter Asset-Orchestrierungs- und Optimierungssoftware für den Energiemarkt, gab heute die Ausweitung einer laufenden Partnerschaft bekannt, um der Energisa Group , einer führenden Energieverteilungsgruppe in Brasilien, die weitere Nutzung des Transformer Health Management (mTHM)-Systems von mPrest zu ermöglichen. mTHM ist Teil des Asset Performance Management-Systems (APM) von mPrest, einer ganzheitlichen Lösung, die eine Vielzahl von Energieanlagen unterstützt.



Dies ist die zweite Phase einer Vereinbarung zwischen mPrest und Energisa zur Überwachung und Verwaltung des Zustands und der Zuverlässigkeit der Transformatoren und des Stromnetzes von Energisa. Nach der erfolgreichen ersten Phase der Partnerschaft, die vor einem Jahr begann und 112 Transformatoren umfasste, die von der mTHM-Lösung von mPrest verwaltet wurden, wird der erweiterte Vertrag weitere 88 Transformatoren von Energisa umfassen. Insgesamt werden nun 200 Transformatoren die Echtzeitüberwachung, die leistungsstarken Analysen, die hochpräzisen Prognosen und die Zustandswarnungen von mTHM nutzen.

Als eines der größten Energieverteilungs- und -übertragungsunternehmen in Brasilien hat Energisa neun dezentrale Netzbetreiber (DSO) in den fünf Regionen Brasiliens. Diese DSO werden weiterhin die prädiktiven Funktionen von mTHM nutzen, um Fehlfunktionen von Transformatoren und kritische Ausfälle zu reduzieren, während sie etwa 8 Millionen Kunden mit Strom versorgen.

„Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit der Energisa Group fortzusetzen, da wir gemeinsam die Zukunft des Stromnetzes gestalten“, äußerte Andrew Bennett, CEO von mPrest Inc. „Unser mTHM ist eine bewährte Lösung, die eine verbesserte Methode zur Erkennung von Transformatorproblemen darstellt, bevor kritische Ausfälle auftreten. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Energisa auszubauen und sein Fachwissen zu nutzen, um die Fähigkeiten unseres Produkts zu erweitern und zu verbessern. Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung des Zustands von Transformatoren und die Vorhersage der Zukunft durch mTHM für Energisa, da sie ihre zahlreichen Kunden zuverlässig mit Strom versorgen.“

Mit mTHM kann Energisa weiterhin kritische Übertragungs- und Verteilertransformatoren überwachen, um den Zustand der Transformatoren zu überprüfen, das Ausfallrisiko zu analysieren und Bereiche mit Beeinträchtigungen oder Problemen zu identifizieren, die durch Wartung oder Reparatur entschärft werden können. Dies führt kurzfristig zu beträchtlichen Kosten- und Zeiteinsparungen, da sich Ausfälle auf Tausende von Kunden auswirken können. Langfristige Einsparungen bei den Lebenszykluskosten werden durch die mTHM-Plattform ebenfalls realisiert, da die Lebensdauer der Transformatoren verlängert wird.

Über mPrest – Ermöglichen Sie die digitale Transformation. Jetzt.



mPrest hat auf der Grundlage seiner beispiellosen Erfahrung und Expertise im Bereich der unternehmenskritischen Echtzeit-Kommando- und Kontrollsoftware die weltweit führende Software für die verteilte Asset-Orchestrierung und -Optimierung entwickelt. Die auf Mikroservices basierende Echtzeit-Orchestrierung und -Optimierungsplattform von mPrest bringt die Leistung von KI und IoT in die digitale Transformation verschiedener Branchen ein, von Energie und Smart Cities über Öl und Gas, vernetzte Autos, Wasser, Verteidigung und andere Industrie 4.0-Anwendungen. Die Anwendungssuite von mPrest, einschließlich Distributed Energy Resources Management Systems (DERMS) und Asset Performance Management (APM), wird vor Ort oder in der Cloud in Rekordzeit in den zukunftsorientiertesten und effizientesten Unternehmen weltweit eingesetzt, darunter einige der größten Energieunternehmen der Welt. Die herstellerunabhängige Produktsuite von mPrest verfügt über Schnittstellen zu Millionen von Sensoren, Geräten, Maschinen, Anlagen, Subsystemen, IT- und OT-Anwendungen und schafft so ein System von Systemen, das eine durchgängige Sichtbarkeit und Kontrolle über komplexe und verteilte Abläufe bietet. Besuchen Sie uns unter www.mprest.com

Medienanfragen

FischTank PR

mprest@fischtankpr.com