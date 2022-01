IBA et Mercury Plastics signent un contrat pour l’installation d’une solution de réticulation par irradiation utilisant la technologie du Rhodotron® dans l’Ohio, aux États-Unis

English French





Louvain-la-Neuve (Belgique), 20 janvier 2022 – IBA (Ion Beam Applications S.A), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat pour l’installation d’une solution de réticulation par irradiation équipée d’un Rhodotron® avec Mercury Plastics (« Mercury ») à Middlefield, OH, aux États-Unis. La solution servira à renforcer les propriétés des plastiques, ce qui entraînera plusieurs améliorations des performances, notamment en matière de résistance mécanique et chimique et de durabilité, tout en proposant une approche propre, sûre et respectueuse de l’environnement.

Mercury exploite une installation de traitement par faisceau d’électrons produit par un Dynamitron® IBA depuis 1999. Ainsi, le recours à la technologie d’IBA a permis à l’entreprise de développer une vaste expérience dans la réticulation de nombreux polymères à l’aide de la technologie E-beam. Cette installation a a rendu possible l’amélioration des propriétés de ces polymères, en développant des matériaux uniques, pour la fourniture de solutions thermoplastiques à un large éventail de secteurs d’activité. L’entreprise est l’une des seules à disposer d’une unité à faisceau d’électrons de ce type en Amérique du Nord.

Thomas Servais, Executive Vice President d’IBA Industrial, a déclaré : « Ce nouveau contrat conclu avec Mercury Plastics illustre la polyvalence de la technologie liée au Rhodotron®, dont les utilisations sont multiples. Pour une large gamme de polymères, le procédé d’irradiation est une alternative à la réticulation chimique. Grâce à lui, le processus de production et l’utilisation par le consommateur final sont sûrs et respectueux de l’environnement. Nous avons la conviction que cette technologie éprouvée constitue une excellente alternative aux autres méthodes utilisées dans le secteur. »

Jay Burnett, Président de Mercury Plastics, explique : « Après plus de 20 années de collaboration fructueuse, nous nous réjouissons de poursuivre notre travail avec IBA. De par notre expérience antérieure avec la technologie du Dynamitron®, nous avons été vraiment impressionnés par l’uptime de la machine, ainsi que par les excellents services de maintenance fournis par IBA. Choisir le Rhodotron® pour étendre nos capacités de production de réticulation par irradiation était un choix évident, nous permettant de soutenir la croissance et l’innovation avec nos clients. »

***FIN***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Mercury Plastics

Depuis plus de 50 ans, Mercury Plastics fournit des solutions thermoplastiques innovantes à une variété de marchés, dont ceux de l'électroménager, de l'automobile, de la construction, de l'électricité, de la robinetterie, de la distribution de liquides, de la marine, du médical, du pétrole off-shore et de la plomberie. Elle est reconnue comme un leader de l'industrie pour sa capacité à fournir des approches uniques en matière d'extrusion de profilés, de surmoulage par injection et de fabrication de pièces thermoplastiques.

Du concept au prototype, en passant par la production de pièces, leurs solutions innovantes contribuent à la réussite des activités de leurs clients !

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante : www.mercury-plastics.com

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe