ALSTOM SA: Commandes et chiffre d’affaires d’Alstom pour les neuf premiers mois de 2021/22

English French

Commandes et chiffre d’affaires d’Alstom pour les neuf premiers mois de 2021/22

Niveau de prises de commandes à 14,3 milliards d’euros pour les neufs premiers mois, en hausse de 47% comparé au proforma de l’année dernière, avec une prise de commandes solide au T3 de 4,6 milliards d’euros et un carnet de commandes soutenu à 77,8 milliards d’euros

Chiffre d’affaires des neufs premiers mois à 11,4 milliards d’euros, en hausse de 11% comparé au proforma de l’année dernière, en ligne avec la trajectoire de croissance annoncée. Solide chiffre d’affaires du T3 à 3,9 milliards d’euros

Perspectives pour l’exercice fiscal et de moyen-terme 2024/25 confirmées



20 janvier 2022 – Au cours du troisième trimestre 2021/22 (du 1er octobre au 31 décembre 2021), Alstom a enregistré 4,6 milliards d’euros de commandes. Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 3,9 milliards d’euros. Pour les neuf premiers mois de 2021/22 (du 1er avril au 31 décembre 2021), les prises de commandes d’Alstom se sont établies à 14,3 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 11,4 milliards d’euros en ligne avec la trajectoire visée.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2021 a atteint 77,8 milliards d’euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d’affaires à venir.

Chiffres clés

Données publiées 2020/21 proforma1 2021/22 2020/21 proforma 2021/22 Var. % Var. % (en millions d’euros) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 9 mois 9 mois Publiée Proforma Commandes reçues 3 058 2 306 4 366 4 760 6 439 3 287 4 576 9 731 14 302 +219 % +47 % Chiffre d’affaires 2 789 3747 3712 3 727 3 701 3 742 3 916 10 248 11 359 +104 % +11 %



Les répartitions géographiques et par produit des commandes et du chiffre d’affaires publiés sont données en Annexe 1. Comme l’ensemble des chiffres de ce communiqué, il s’agit de données non auditées

« Alstom réalise de solides progrès tirant parti d’une forte dynamique de croissance. Avec notre périmètre et notre portefeuille étendus, nous enchaînons les succès dans un environnement de marché porteur, alimenté par des investissements à grande échelle dans la mobilité durable.

Durant le troisième trimestre, l’Europe a été la région la plus dynamique sur le plan commercial. Notre chiffre d’affaires a progressé comme nous l’avions annoncé, grâce à la montée en cadence de la production et à la stabilisation des projets de matériel roulant ainsi que d’une forte performance de l’activité Services. Le premier anniversaire de l’acquisition de Bombardier Transport aura lieu à la fin du mois, avec une feuille de route d’intégration complètement sur les rails. », a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d’Alstom.

***

Revue détaillée

Durant le troisième trimestre 2021/22 (du 1er octobre au 31 décembre 2021), Alstom a enregistré 4 576 millions d’euros de commandes à comparer à 4 366 millions d’euros au troisième trimestre 2020/21 proforma, avec notamment des commandes importantes en Matériels Roulants et Services. Les commandes en Services ont atteint un niveau record de 1 769 millions d’euros. Sur les 9 mois, les commandes en Services, Signalisation et Systèmes ont atteint 49% de la prise de commandes totale.

Sur le plan régional, l’Europe continue d’alimenter la croissance. Les commandes notables incluent l’important contrat High Speed 2 (HS2) au Royaume-Uni pour 1,97 milliards de livre sterling adjugé à la coentreprise à 50/50 avec Hitachi pour 54 trains à très grande vitesse et 12 ans de maintenance. En Roumanie, le Groupe a gagné le renouvellement des services de maintenance complète de la flotte du métro de Bucarest pour une durée de 15 ans et une valeur totale de 500 millions d’euros. En Irlande, Alstom a enregistré une commande ferme pour des trains régionaux et suburbains d’une valeur de 270 millions d’euros qui font partie d’un contrat-cadre de dix ans ; en France, le Groupe a gagné une commande pour fournir 37 nouveaux trams pour la ligne T1 en Ile-de-France d’une valeur d’environ 130 millions d’euros ainsi qu’une commande pour des trains Omneo à deux niveaux pour 250 millions d’euros. En Belgique, le Groupe s’est vu attribuer un contrat pour 98 voitures M7 à deux niveaux supplémentaires pour 268 millions d’euros et en Allemagne, il fournira 17 trains Coradia Stream pour le réseau Main-Weser2.

Dans la région Amériques, Alstom a signé un contrat de rénovation au Canada pour 94 voitures de train de banlieue à deux niveaux de 118 millions d’euros.

En ce qui concerne le chiffre d’affaires, 3 916 millions d’euros ont été comptabilisés au troisième trimestre 2021/22 (du 1er octobre au 31 décembre 2021) à comparer à 3 712 millions d’euros au troisième trimestre 2020/21 proforma. Comparé au deuxième trimestre 2021/22, le chiffre d’affaires a progressé dans toutes les lignes de produit, conséquence des efforts de stabilisation dans les Matériels Roulants et d’une bonne performance en Services en particulier.

***

Principaux événements du troisième trimestre 2021/22

Alstom a lancé durant ce trimestre une série d’initiatives pour accélérer sa transformation en un groupe plus agile et compétitif.

Au Maroc, Alstom investit 10,5 millions d'euros pour la création d’une nouvelle ligne de production de transformateurs embarqués sur son site de Fès. Elle sera opérationnelle en 2023. Au Brésil, le Groupe investit 14 millions d’euros pour la modernisation de son usine de matériels roulants à Taubaté. Alstom a inauguré un nouvel équipement de production de composants à Coimbatore, en Inde, son plus grand atelier de fabrication de composants en Asie. L’investissement à Coimbatore a atteint 25 millions d’euros.

En Europe, Alstom a communiqué aux représentants du personnel son projet de transformer son organisation en Allemagne en mettant davantage l’accent sur les activités Signalisation et Services, tout en ajustant sa capacité dans certains des sites de production allemands.

Dans le cadre de ses engagements envers la Commission européenne en relation avec l’acquisition de Bombardier Transport, le Groupe a annoncé en novembre 2021 la cession à CAF de sa plate-forme Coradia Polyvalent, de son site de Reichshoffen et de sa plate-forme TALENT3 ainsi que le transfert à Hitachi Rail des activités liées à la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 ZEFIRO. La réalisation de l’opération avec CAF est prévue au S1 2022/23 tandis que celle avec Hitachi pourrait avoir lieu au cours du premier semestre de l’année calendaire 2022.

Alstom a procédé avec succès au refinancement de ses deux facilités de crédit renouvelables (RCF) en janvier 2022. La RCF principale d’une durée de 5 ans a été augmentée de 1,5 à 2,5 milliards d’euros avec une maturité étendue à janvier 2027 et servira à couvrir le programme de 2,5 milliards de NEU CP. La maturité de la RCF de 1,75 milliards d’euros a été étendue à janvier 2025. Les deux facilités ont deux options d’extension d’une année à la discrétion des prêteurs et sont toutes deux non tirées. Ce renforcement supplémentaire de la liquidité du Groupe démontre l’engagement d’Alstom envers une politique financière conservatrice et le soutien important dont il bénéficie de la part de ses banques.

Livraisons de projets clés





En novembre, Alstom a livré en France la 300e rame à deux niveaux de la plateforme Omneo Regio 2N. Cette livraison s’inscrit dans le cadre du contrat signé avec SNCF en 2010 et atteste du succès remporté par ce train dans les différentes régions françaises. Depuis sa mise en service en 2014, cette plateforme a su répondre à la diversité des besoins des autorités organisatrices du transport public grâce à sa modularité.

Toujours en novembre, le premier monorail de Chine en hauteur entièrement automatisé et sans conducteur est entré en service commercial à Wuhu et en décembre, la navette de liaison aéroportuaire sans conducteur Innovia desservant l’aéroport international de Shenzhen Bao’an est également entrée en service commercial.

En décembre, la dernière génération de tramways d’Alstom, le Citadis X05, est entré en service commercial à Athènes.

Mobilité verte et intelligente





Alstom, en partenariat avec Cylus, a intégré dans son CBTC3 une solution avancée de détection et de surveillance des menaces ferroviaires à Tel-Aviv. CylusOne est une solution de détection et de surveillance des menaces, multicouches, spécifique au rail, alimentée par une technologie avancée d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. Alstom a également renforcé sa participation au capital de cette société innovante en prenant part à l’augmentation de capital Series B de Cylus.

Au troisième trimestre 2021/22, Alstom a encore renforcé son avance technologique dans les solutions zéro émission. Le Groupe a poursuivi la construction d’un écosystème pour son offre ferroviaire à hydrogène en signant : un accord de collaboration avec Liebherr – Aerospace & Transportation SAS dans le but d’optimiser les systèmes à hydrogène ; une convention de partenariat avec Hynamics, filiale hydrogène du groupe EDF, afin d'optimiser le ravitaillement des trains à hydrogène ; et un accord avec MOL, le principal fournisseur hongrois de pétrole et de gaz pour explorer l’utilisation des technologies hydrogène pour le transport ferroviaire en Hongrie. Le Groupe a également investi 6 millions d’euros dans une nouvelle plateforme industrielle de fabrication de piles à combustible hydrogène sur le site de sa filiale récemment acquise Helion Hydrogen Power, située en France.

Grâce aux efforts continus en R&D du Groupe pour décarboner la mobilité, Alstom est le partenaire préféré des opérateurs désireux de diminuer leurs émissions de CO2. En novembre, Alstom et Eversholt Rail ont signé un accord de coopération pour fournir la toute première flotte de dix trains à hydrogène au Royaume-Uni. La nouvelle flotte de rames automotrices à hydrogène s’appuiera sur les dernières évolutions de la plateforme Aventra d’Alstom et les contrats définitifs du parc de trains devraient être signés en 2022.

En décembre, Alstom a annoncé qu’il livrerait 13 trains à batterie X’trapolis à Irish Rail, qui représente une part de la commande importante s’inscrivant elle-même dans le contrat-cadre de 10 ans à Dublin en Irlande, pour remplacer des trains diesel. Les trains devraient être en exploitation en 2025.

Une équipe Alstom agile, inclusive et responsable





Pour la onzième année consécutive, Alstom figure dans les indices Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Monde et Europe, ce qui atteste de sa position de leader en matière de pratiques commerciales durables. Le Groupe a obtenu une note globale de 75 sur 100 à l’évaluation de la durabilité de l'entreprise et reste dans le Top 5 % des entreprises les mieux notées dans son secteur. Des améliorations importantes ont été enregistrées dans des domaines comme la gestion des produits, la matérialité, le développement du capital humain, ainsi que l’attraction et la rétention des talents.

En outre, Alstom a maintenu sa présence dans la réputée « liste A » du CDP4 qui reconnait son engagement et ses succès en matière de développement d’une économie bas carbone.

***

Perspectives pour l’exercice fiscal 2021/22

Pour établir ses perspectives pour l’exercice fiscal 2021/22, le Groupe suppose l’absence de nouvelles perturbations de l’économie mondiale et de pénuries significatives dans la chaîne d’approvisionnement, qui impacteraient matériellement la capacité du Groupe à livrer ses produits et services.

Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » au-dessus de 1 grâce à une forte visibilité sur l’activité commerciale à court terme,

Progression des ventes au second semestre 2021/22 par rapport au premier semestre 2021/22, grâce à la montée en cadence de la production et aux efforts de stabilisation,

Rétablissement progressif du résultat d’exploitation ajusté,

Génération de Cash-flow libre au second semestre 2021/22 et au-delà.

***

Trajectoire et objectifs financiers à moyen terme

Les perspectives financières présentées au Capital Market Day le 6 juillet 2021 sont confirmées

Chiffre d’affaires : Entre 2020/21 (chiffre d'affaires proforma de 14 milliards d'euros) et 2024/25, Alstom vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires supérieur à 5 %, soutenu par une forte dynamique de marché et un carnet de commandes inégalé de 78 milliards d'euros au 31 décembre 2021, garantissant environ 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les trois prochaines années. L’activité de Matériels Roulants devrait croître au-dessus du marché, l’activité de Services à un solide taux moyen à un chiffre et l’activité de Signalisation à un taux à un chiffre, dans la fourchette haute ;





Rentabilité : La marge opérationnelle ajustée devrait atteindre entre 8 % et 10 % à partir de 2024/25, bénéficiant des initiatives d'excellence opérationnelle, de la complète exécution des projets difficiles en carnet tandis que les synergies devraient générer 400 millions d’euros annualisés entre 2024/25 et 2025/26 ;





Cash-flow libre : À partir de 2024/25, la conversion du résultat net ajusté en cash-flow libre devrait être supérieure à 80 % 5 tirée par la stabilité à moyen terme du besoin en fonds de roulement, la stabilisation des investissements (CAPEX) à environ 2 % du chiffre d'affaires et les initiatives cash focus tout en bénéficiant de la hausse du volume et des synergies ;





tirée par la stabilité à moyen terme du besoin en fonds de roulement, la stabilisation des investissements (CAPEX) à environ 2 % du chiffre d'affaires et les initiatives cash focus tout en bénéficiant de la hausse du volume et des synergies ; Alstom mènera une politique rigoureuse d’allocation du capital, axée sur le maintien d’une notation « Catégorie investissement » tout en gardant la flexibilité de poursuivre des opportunités de croissance à travers des opérations de fusions-acquisitions sélectives ;





Alstom s'engage à livrer une rentabilité soutenue à ses actionnaires avec un taux de distribution de dividendes6 compris entre 25 % et 35 %7.





1 Se référer à la définition de « Proforma en données comparables Nouveau Alstom » en annexe pour le détail du calcul

2 Finalement enregistré au T3 2021/22

3 Communications-based train control

4 anciennement « Carbon Disclosure Project »

5 Sujet à une volatilité court-terme

6 le taux de distribution est calculé en divisant le montant du dividende global par le « Résultat net ajusté » tel que présenté dans le compte de résultat consolidé.

7 Du résultat net ajusté





À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde.

www.alstom.com Contacts Presse :

Coralie COLLET - Tel.: +33 (1) 57 06 18 81

coralie.collet@alstomgroup.com







Samuel MILLER - Tel.: +33 (1) 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com



Relations Investisseurs :

Martin VAUJOUR - Tel.: +33 (6) 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Claire LEPELLETIER – Tel.: +33 (6) 76 64 33 06

claire.lepelletier@alstomgroup.com





Le présent communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d’Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s’appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Alstom auprès de l’Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d'un prospectus ou d'une quelconque offre ou sollicitation pour la vente ou l’émission, ou d’une quelconque offre ou sollicitation à acheter ou souscrire, ou d’une quelconque sollicitation d'une offre d’achat ou souscription d’actions ou de tous autres titres de la société en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans un quelconque autre pays. Toute offre de titres de la société ne peut être faite en France que conformément à un prospectus ayant reçu le visa de l’AMF ou, hors de France, conformément à une note d'information préparée à cette fin. Aucune offre publique n’est envisagée dans une juridiction autre que la France. Les informations ne constituent aucune forme d’engagement de la part de la société ou d'une quelconque autre personne. Ni les informations ni aucune autre information écrite ou verbale mise à la disposition d'un quelconque destinataire ou de ses conseils ne constitueront la base d'un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Plus particulièrement, en fournissant les informations, la société, les banques, leurs affiliés, actionnaires et leurs administrateurs, dirigeants, conseils, employés ou représentants respectifs, ne s’engagent aucunement à donner au destinataire accès à de quelconques informations additionnelles.

Toute référence dans ce document à des variations " Pro forma like-for-like ", sur les commandes et le chiffre d’affaires, correspond à une vision combinée, non auditée, du Groupe incluant l'exercice 2020/21 d'Alstom sur son périmètre historique et la contribution de Bombardier Transport sur son périmètre historique pour 9 mois de leur exercice 2020 (avril à décembre 2020) et janvier 2021 et est conforme aux pratiques comptables d'Alstom. Les variations calculées à partir de ces chiffres combinés excluent tout ajustement de périmètre et de change.

Annexe 1A – REPARTITION PAR GEOGRAPHIE

Données publiées 2020/21 % 2021/22 % (en million d’euros) 9 mois Contrib. 9 mois Contrib. Europe 2 674 59% 9 663 68% Amériques 324 7% 2 827 20% Asie / Pacifique 611 14% 1 636 11% Moyen-Orient / Afrique 879 20% 176 1% Commandes reçues par destination 4 488 100% 14 302 100%





Données publiées 2020/21 % 2021/22 % (en million d’euros) 9 mois Contrib. 9 mois Contrib. Europe 3 263 59% 7 066 62% Amériques 902 16% 1 820 16% Asie / Pacifique 671 12% 1 579 14% Moyen-Orient / Afrique 731 13% 895 8% Chiffre d’affaires par destination 5 567 100% 11 359 100%

Annexe 1B – REPARTITION PAR PRODUIT

Données publiées 2020/21 % 2021/22 % (en millions d’euros) 9 mois Contrib. 9 mois Contrib. Matériels Roulants 1 370 30% 7 227 51% Services 1 251 28% 3 291 23% Systèmes 847 19% 2 291 16% Signalisation 1 020 23% 1 493 10% Commandes reçues par destination 4 488 100% 14 302 100%





Données publiées 2020/21 % 2021/22 % (en millions d’euros) 9 mois Contrib. 9 mois Contrib. Matériels Roulants 2 781 50% 6 486 57% Services 1 013 18% 2 420 21% Systèmes 657 12% 822 7% Signalisation 1 116 20% 1 631 14% Chiffre d’affaires par

destination 5 567 100% 11 359 100%

ANNEXE 2 - DEFINITIONS D’INDICATEURS FINANCIERS NON CODIFIES PAR DES ORGANISMES DE NORMALISATION COMPTABLE

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptable.



Commandes reçues

Une nouvelle commande n’est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client.

Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel.

Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Le ratio « Commandes sur chiffre d’affaires »

Le ratio « Commandes sur chiffre d’affaires » est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes réalisées sur une période spécifique.

Résultat d’exploitation ajusté

Le résultat d’exploitation ajusté est l’indicateur de performance clé pour refléter la performance opérationnelle récurrente. Cet indicateur est aussi utilisé par le marché et les concurrents directs du Groupe.

A partir de septembre 2019, Alstom a opté pour l’inclusion de la quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence dans l’aEBIT lorsque celles-ci sont considérées comme faisant partie des activités opérationnelles du Groupe (car il existe des flux opérationnels significatifs et/ou la réalisation de projets communs avec ces entités). Ceci comprend principalement les coentreprises chinoises, à savoir la co-entreprise CASCO pour Alstom ainsi que, à la suite de l’intégration de Bombardier Transportation, Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation Ltd. et Bombardier NUG Propulsion System Co. Ltd.

L’aEBIT correspond au résultat d’exploitation ajusté des éléments suivants :

Coûts nets de restructuration et de rationalisation ;

Dépréciation des actifs incorporels et corporels ;

Plus ou moins-values ou réévaluations sur cessions de titres ou changement de contrôle ;

Tout élément non récurrent comme des coûts encourus ou des dépréciations d’actifs évalués dans le cadre de regroupements d’entreprise, ainsi que des charges liées à des procédures judiciaires n’entrant pas dans le cadre normal des affaires.

La quote-part des résultats nets des sociétés opérationnelles mises en équivalence.





Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

La marge d’exploitation ajustée correspond au résultat d’exploitation ajusté exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires.

Cash-flow libre

Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n’inclut pas le produit des cessions d’activité.

L’indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l’exploitation.

Trésorerie (dette) nette

La trésorerie nette est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des autres actifs financiers courants et des actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière, diminuée de la dette financière courante et non courante.

Taux de distribution

Le taux de distribution est calculé en divisant le montant du dividende global par le « Résultat net ajusté des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la société mère » tel que présenté dans le compte de résultat consolidé.

Proforma en données comparables Nouveau Alstom

Les variations « Proforma en données comparables Nouveau Alstom », commandes reçues et chiffre d’affaires, correspondent à la variation en données comparables d’Alstom post acquisition de Bombardier Transport en intégrant Bombardier Transport sur les exercices précédents l’acquisition. Les données financières antérieures à l’acquisition utilisées pour calculer les variations “Proforma en données comparables Nouveau Alstom“, chiffres d’affaires, sont issues des comptes historiques respectivement d’Alstom et de Bombardier Transport. Afin d’assurer la comparabilité des résultats, les retraitements proforma tels que présentés dans le chapitre 3 du DEU « Informations Financières Condensées ProForma Non Auditées au 31 mars 2021 » ont été appliqués. Les données relatives à la performance commerciale correspondent aux commandes reçues par Alstom et Bombardier Transport en intégrant Bombardier Transport sur les périodes comparables précédentes à l’acquisition. Ces indicateurs ne sont pas présentés sur une base organique et, par conséquent, ne sont pas retraités afin d'éliminer l'impact des changements du périmètre de consolidation et des changements résultant de la conversion des comptes en euros suite à la variation des devises étrangères par rapport à l'euro.

Les chiffres d’affaires du T1, T2 et T3 2020/21 de Bombardier Transport ont été convertis au taux de change EUR/USD trimestriels moyens préétablis de 1/1,1004 pour le T1 tel que communiqué dans le rapport financier du T2 2020 de Bombardier Inc. ; de 1/1,1648 pour le T2 tel que communiqué dans le rapport financier du T3 2020 de Bombardier Inc. ; de 1/1,910 pour le T3 tel que communiqué dans le rapport financier du T4 2020 de Bombardier Inc.

Le chiffre d'affaires du T4 correspond à la variation à périmètre constant d'Alstom et de Bombardier Transport combinés, en considérant l'activité de Bombardier Transport dans son ensemble jusqu'à la date de clôture du 29 janvier 2021 et le T4 2020/21 du Nouveau Alstom qui comprenait Alstom sur son périmètre historique au T4 2020/21 et la contribution de Bombardier Transport pour 2 mois (février et mars 2021). Les données financières mensuelles de Bombardier Transport de janvier 2021 (non auditées) sont extraites des comptes de Bombardier Transport en euros. Les données financières postérieures à la date d'acquisition sont extraites des états financiers historiques d'Alstom et de Bombardier Transport combinés, préparés en euros selon les normes IFRS.

Les commandes reçues du T1, T2 et T3 2020/21 de Bombardier Transport ont été converties au taux de change EUR/USD trimestriels de clôture de 1/1,1284 pour le T1 tel que communiqué dans le rapport financier du T2 2020 de Bombardier Inc. ; de 1/1,1702 pour le T2 tel que communiqué dans le rapport financier du T3 2020 de Bombardier Inc. ; de 1/1,2271 pour le T3 tel que communiqué dans le rapport financier du T4 2020 de Bombardier Inc.

Les commandes reçues de janvier 2021 de Bombardier Transport ont été extraites des comptes de Bombardier Transport en euros.





Pièce jointe