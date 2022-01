Rovio: Angry Birds Journey nyt saatavilla kaikkialla!

English Finnish

Angry Birds Journey nyt saatavilla kaikkialla!

Rovio julkaisee ensimmäisen ritsapelinsä seitsemään vuoteen. Angry Birds Journey on nyt ladattavissa sovelluskaupoista ympäri maailman.



Angry Birds Journey julkaistiin koemarkkinointiin noin vuosi sitten. Menestyksekkään ns. soft launchin jälkeen Rovio julkaisee tänään Angry Birds Journey -pelin globaalisti. Vuosien saatossa linnut ovat seikkailleet monissa erilaisissa peleissä, mutta Angry Birds Journey palauttaa lintujen kuuluisan ritsan pelin ytimeen.

Angry Birds Journey on moderni Angry Birds -kokemus: täydellinen pulmapeli, jonka parissa voi viettää aikaa milloin tahansa ja jonka pelaaminen on helppoa. Helposti lähestyttävä ja riemukas tarina sekä hassut hahmot pitävät otteessaan niin uusia kuin vanhoja pelaajia. Nimensä mukaisesti pelissä linnut lähtevät matkalle maailmansa ääriin etsimään mystisiä linnunmunan muotoisia aarteita. Parven täytyy löytää ja aktivoida ne, ennen kuin possut löytävät samoille apajille!

Kaikkien Angry Birds -pelien ytimessä on ilahduttava tuho ja hävitys, mutta ritsa on kaikkien fanien ikuinen lemppari. Näin sanoo Rovion toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand: “Rakkaus alkuperäiseen ritsapeliin on vahvaa vielä 12 vuoden jälkeenkin. Angry Birds Journeyn maailmanlaajuisen lanseerauksen myötä Roviolla on ilo tänään esitellä koko maailmalle uusi Angry Birds -kokemus, joka tuo rakastetun ritsan pelin keskiöön. Angry Birds Journey eroaa klassisemmista peleistämme siinä, että se on selkeästi päivitetympi ja virtaviivaisempi. Pelikokemus on kuitenkin aivan yhtä tyydyttävä ja possujen posauttelusta vastaavat samat ikoniset hahmot, jotka ovat tähdittäneet pelejämme jo vuosikausia. Angry Birds Journey on helposti lähestyttävä ja mainio ensikosketus heille, jotka eivät vielä ole kokeilleet ritsapeliä mutta tiedämme, että peli ihastuttaa myös niitä fanejamme, jotka ovat pelanneet änkkäreitä jo vuosikausia”.

Vihaisilla linnuilla on jännittävä ja vauhdikas vuosi edessään. Lintujen ensimmäinen pitkä animaatiosarja Angry Birds: Summer Madness laskeutuu Netflixiin myöhemmin tässä kuussa ja uusi versio alkuperäisestä Angry Birds -pelistä on tekeillä. Tämän lisäksi nähdään erilaista brändiyhteistyötä sekä useita päivityksiä ja tapahtumia pelien sisällä.

Angry Birds Journey on nyt saatavilla sovelluskauppa App Storesta ja Google Play -kaupasta. Erityisbonuksena tarjoamme lanseerauksen ensimmäisen viikon ajan pelissä kaikenlaista peliä helpottavaa tilpehööriä, jotta matka aarteen äärelle saa reippaan lähdön!

Tämän linkin takaa löytyy lehdistölle kuva- ja videomateriaalia pelistä sekä pelin traileri.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Lotta Backlund

Viestintäjohtaja (Head of communications and PR)

lotta.backlund@rovio.com

Tel. +358-40-5313076

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.